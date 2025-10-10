Advertisement
trendingNow12955904
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप का टूट गया दिल! इस साल का नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार, जानें किसने मारी बाजी?

Nobel Peace Prize 2025 Maria Corina Machado: इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम विजेताओं में शामिल नहीं है. ट्रंप के समर्थकों को अब अगले साल यानी 2026 तक इंतजार करना होगा. मारिया कोरिना मचाडो को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 10, 2025, 03:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप का टूट गया दिल! इस साल का नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार, जानें किसने मारी बाजी?

Nobel Peace Prize 2025: नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी है. इस बार यह प्रतिष्ठित सम्मान वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है. समिति ने उनकी अथक मेहनत को सराहा है, जो वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से शांतिपूर्ण लोकतंत्र की ओर बदलाव की लड़ाई लड़ रही हैं. पूरी दुनिया के लिए यह नाम हैरानी भरा है. क्योंकि जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया था. अब उनका दिल टूट गया है. माचाडो का नोबेल पाना वेनेजुएला के लोकतंत्र समर्थकों के लिए बड़ी उम्मीद की किरण है.

ट्रंप की उम्मीदों पर पानी
इस घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को बहुत बड़ा झटका लगा है. ट्रंप ने अपने धौंस से पूरी दुनिया में खुद को नोबेल दिलाने के लिए खूब तरीक अपनाई थीं, लेकिन सब पर पानी फिर गया. नोबेल समिति ने जैसे ही माचाडो को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट्स में लोग ट्रंप की हार पर मजाक उड़ा रहे हैं.

मचाडो ने पहले यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार जीता था
पिछले साल, यूरोपीय संघ ने मारिया कोरिना मचाडो को वेनेज़ुएला के एक अन्य विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेज उरुतिया के साथ अपना सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया था. यूरोपीय संसद ने कहा कि विचार स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार के विजेता "वेनेज़ुएला के उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं".

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Nobel Prize

Trending news

'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा