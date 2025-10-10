ट्रंप का टूट गया दिल! इस साल का नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार, जानें किसने मारी बाजी?

Nobel Peace Prize 2025: नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी है. इस बार यह प्रतिष्ठित सम्मान वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है. समिति ने उनकी अथक मेहनत को सराहा है, जो वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से शांतिपूर्ण लोकतंत्र की ओर बदलाव की लड़ाई लड़ रही हैं. पूरी दुनिया के लिए यह नाम हैरानी भरा है. क्योंकि जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया था. अब उनका दिल टूट गया है. माचाडो का नोबेल पाना वेनेजुएला के लोकतंत्र समर्थकों के लिए बड़ी उम्मीद की किरण है.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

ट्रंप की उम्मीदों पर पानी

इस घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को बहुत बड़ा झटका लगा है. ट्रंप ने अपने धौंस से पूरी दुनिया में खुद को नोबेल दिलाने के लिए खूब तरीक अपनाई थीं, लेकिन सब पर पानी फिर गया. नोबेल समिति ने जैसे ही माचाडो को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट्स में लोग ट्रंप की हार पर मजाक उड़ा रहे हैं.

मचाडो ने पहले यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार जीता था

पिछले साल, यूरोपीय संघ ने मारिया कोरिना मचाडो को वेनेज़ुएला के एक अन्य विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेज उरुतिया के साथ अपना सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया था. यूरोपीय संसद ने कहा कि विचार स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार के विजेता "वेनेज़ुएला के उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं".