Advertisement
trendingNow12956078
Hindi Newsदुनिया

नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले को मिलती है इतनी प्राइज मनी, रकम जान फटी रह जाएंगी आंखें

Nobel Peace Prize Winner Prize Money: नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी गई है, जिसमें वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को उनके देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने और तानाशाही से लड़ने के लिए सम्मानित किया गया है. आइए जानते है कि इस पुरस्कार में कितने पैसे मिलते है...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 04:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Nobel Peace Prize Winner Prize Money: शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार-2025 की घोषणा हो गई है. जानकारी के अनुसार, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को अपने देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने और तानाशाही से लड़ने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. लेकिन इस बीच कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस पुरस्कार में कितने पैसे प्राइज मनी के रूप में मिलते है. आइए जानते है... 

मचाडो को मिलेंगे 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर

नोबेल शांति पुरस्कार वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (SEK) है जो लगभग 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है. अगर भारतीय रूपए में बात करें तो इस प्राइज में करीब 10.36 करोड़ रुपये मिलते है. यह राशि नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान की जाती है, जो विजेता की शांति, संघर्ष समाधान और मानवता के क्षेत्र में असाधारण योगदान को सम्मानित करती है. इस रकम के अलावा विजेता को स्वर्ण पदक और प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाता है. खास बात ये है कि नकद राशि समय-समय पर बदलती रहती है और स्वीडिश क्रोनर में दी जाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार 1901 में स्थापित नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है. ये पुरस्कार छह श्रेणियों में दिए जाते हैं: शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र. अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी मृत्यु से एक साल पहले 27 नवंबर 1895 को अपनी वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे और अपनी अधिकांश संपत्ति लगभग 31 मिलियन स्वीडिश क्राउन एक कोष में समर्पित कर दी थी. इन निवेशों से प्राप्त आय को प्रतिवर्ष उन लोगों को पुरस्कार के रूप में वितरित किया जाता है जिनके कार्यों से मानवता को महत्वपूर्ण लाभ हुआ हो. जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 में इस प्राइस के लिए 338 नामांकन हुए हैं जिनमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल थे 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Nobel Peace Prize

Trending news

'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा