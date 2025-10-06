मैरी ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची को मेडिसिन का नोबेल, किस खोज के लिए मिला सबसे बड़ा अवॉर्ड?

Nobel Prize 2025: इस बार नोबेल पुरस्कार पर लोगों की काफी ज्यादा निगाहें थी. क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल देने की मांग हो रही थी. इसी बीच नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है. फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार मैरी ई. ब्रुनको को दिया गया. इसके अलावा फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची को पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित उनकी रिसर्च के लिए प्रदान किया गया है. पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की बात करें तो ये एक इम्यून सिस्टम है जो अपने कोशिकओं और ऊतकों पर अटैक नहीं करती है उन्हें पहचान करके उनके प्रति निष्क्रिय बनी रहती है. यह ऑटोइम्यून बीमारियों को रोकने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है.

किस रिसर्च के लिए मिला अवॅार्ड

मैरी ब्रुनको और फ्रेड रामस्डेल जिन्हें 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है. पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित उनकी रिसर्च के लिए प्रदान किया गया है. उन्होंने ऑटोइम्यून रोगों के कारणों के बारे में निर्णायक जानकारी प्राप्त की है. ब्रनको और रामस्डेल ने 2001 में एक महत्वपूर्ण खोज की थी, जब उन्होंने यह व्याख्या प्रस्तुत की थी कि चूहों की एक विशिष्ट प्रजाति (स्कर्फी नामक) ऑटोइम्यून रोगों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील क्यों थी?

चिकित्सा पुरस्कार विजेताओं ने पाया था कि चूहों के एक जीन में उत्परिवर्तन होता है जिसे उन्होंने फॉक्सपी3 नाम दिया था. उन्होंने यह भी दिखाया कि इस जीन के मानव समकक्ष में उत्परिवर्तन एक गंभीर ऑटोइम्यून रोग, आईपीईएक्स (IPEX) का कारण बनता है.

मेडिसिन में किसे मिला पुरस्कार?

इस वर्ष के चिकित्सा पुरस्कार विजेता शिमोन सकागुची ने टी कोशिकाओं के एक नए वर्ग की खोज की है. 1995 में सकागुची धारा के विपरीत तैर रहे थे, जब उन्होंने एक महत्वपूर्ण खोज की. उस समय, कई शोधकर्ता इस बात से सहमत थे कि प्रतिरक्षा सहिष्णुता केवल थाइमस में संभावित रूप से हानिकारक प्रतिरक्षा कोशिकाओं के केंद्रीय सहिष्णुता नामक प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त होने के कारण ही विकसित होती है. हालांकि साकागुची ने दिखाया कि प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक जटिल है और उन्होंने प्रतिरक्षा कोशिकाओं के एक पहले से अज्ञात वर्ग की खोज की, जो शरीर को स्व-प्रतिरक्षी रोगों से बचाती है. 2025 के चिकित्सा पुरस्कार विजेताओं ने यह पता लगाया है कि प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे नियंत्रित रखा जाता है.