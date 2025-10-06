Advertisement
trendingNow12950152
Hindi Newsदुनिया

मैरी ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची को मेडिसिन का नोबेल, किस खोज के लिए मिला सबसे बड़ा अवॉर्ड?

Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025: साल 2025 के पुरस्कार की घोषणा हो गई है. फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार मैरी ई. ब्रुनको को दिया गया. जानिए उनकी किस रिसर्च के लिए अवॉर्ड दिया गया है.

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 06, 2025, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैरी ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची को मेडिसिन का नोबेल, किस खोज के लिए मिला सबसे बड़ा अवॉर्ड?

Nobel Prize 2025: इस बार नोबेल पुरस्कार पर लोगों की काफी ज्यादा निगाहें थी. क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल देने की मांग हो रही थी. इसी बीच नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है. फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार मैरी ई. ब्रुनको को दिया गया. इसके अलावा फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची को पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित उनकी रिसर्च के लिए प्रदान किया गया है. पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की बात करें तो ये एक इम्यून सिस्टम है जो अपने कोशिकओं और ऊतकों पर अटैक नहीं करती है उन्हें पहचान करके उनके प्रति निष्क्रिय बनी रहती है. यह ऑटोइम्यून बीमारियों को रोकने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है.

किस रिसर्च के लिए मिला अवॅार्ड 
मैरी ब्रुनको और फ्रेड रामस्डेल जिन्हें 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है. पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित उनकी रिसर्च के लिए प्रदान किया गया है. उन्होंने ऑटोइम्यून रोगों के कारणों के बारे में निर्णायक जानकारी प्राप्त की है. ब्रनको और रामस्डेल ने 2001 में एक महत्वपूर्ण खोज की थी, जब उन्होंने यह व्याख्या प्रस्तुत की थी कि चूहों की एक विशिष्ट प्रजाति (स्कर्फी नामक) ऑटोइम्यून रोगों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील क्यों थी?

 

Add Zee News as a Preferred Source

चिकित्सा पुरस्कार विजेताओं ने पाया था कि चूहों के एक जीन में उत्परिवर्तन होता है जिसे उन्होंने फॉक्सपी3 नाम दिया था. उन्होंने यह भी दिखाया कि इस जीन के मानव समकक्ष में उत्परिवर्तन एक गंभीर ऑटोइम्यून रोग, आईपीईएक्स (IPEX) का कारण बनता है.

मेडिसिन में किसे मिला पुरस्कार?
इस वर्ष के चिकित्सा पुरस्कार विजेता शिमोन सकागुची ने टी कोशिकाओं के एक नए वर्ग की खोज की है. 1995 में सकागुची धारा के विपरीत तैर रहे थे, जब उन्होंने एक महत्वपूर्ण खोज की. उस समय, कई शोधकर्ता इस बात से सहमत थे कि प्रतिरक्षा सहिष्णुता केवल थाइमस में संभावित रूप से हानिकारक प्रतिरक्षा कोशिकाओं के केंद्रीय सहिष्णुता नामक प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त होने के कारण ही विकसित होती है. हालांकि साकागुची ने दिखाया कि प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक जटिल है और उन्होंने प्रतिरक्षा कोशिकाओं के एक पहले से अज्ञात वर्ग की खोज की, जो शरीर को स्व-प्रतिरक्षी रोगों से बचाती है. 2025 के चिकित्सा पुरस्कार विजेताओं ने यह पता लगाया है कि प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे नियंत्रित रखा जाता है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Nobel Prize 2025

Trending news

मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
CJI BR Gavai
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
Pahalgam attack
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
Snowfall
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
BJP MP Khagen Murmu Attacked
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
;