मलाला यूसुफजई ने शादी के 4 साल बाद पहली बार सुनाई अपनी लव स्टोरी, निकाह न करने वाली लड़की कैसे बन गईं असर की दुल्हन

Malala Yousafzai Love Story: 2012 में सिर्फ 12 साल की एक नन्ही सी बच्ची ने तालिबान के खौफनाक मंसूबों को हिला कर रख दिया था.उसका नाम था मलाला यूसुफजई.आज वही मलाला नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और दुनियाभर में लड़कियों की शिक्षा की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी हैं.अब 28 साल की हो चुकीं मलाला एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वजह है उनकी नई आत्मकथा 'फाइंडिंग माय वे'. जिसमें उन्होंने अपनी लव स्टोरी और निकाह के बारे में खुलकर बातचीत की है. मलाला ने अपनी किताब में कई ऐसे किस्सों का जिक्र किया है, जो हैरान कर देने वाले हैं. जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा असर के साथ उनकी लव स्टोरी की है. ब्रिटिश वोग में अपने लेख में मलाला ने लिखा, "मैं 35 साल की उम्र तक शादी नहीं करना चाहती थी. मुझे शादी से नहीं, बल्कि इसके पीछे की पितृसत्तात्मक परंपराओं और महिलाओं से अपेक्षित समझौतों से डर लगता था." मलाला को लगता था कि शादी उनकी मानवता को कमजोर कर सकती है. लेकिन असर मलिक से मिलने के बाद उनका यह डर धीरे-धीरे गायब हो गया.

ऑक्सफोर्ड में पनपा प्यार

एक पॉडकास्ट में मलाला ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हुए कहा कि असर से मुलाकात 2018 की गर्मियों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई, जहां वह दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रही थीं. असर पाकिस्तान के लाहौर से हैं. वो अपने दोस्तों से मिलने वहां आए थे. पहली मुलाकात के बाद दोनों फोन पर जुड़े रहे. मलाला ने अपनी किताब में लिखा, "असर मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखते थे. जब मैं दो दिन तक सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ खाती थी तो वह प्यार से डांटते." उनकी बातचीत धीरे-धीरे गहरी दोस्ती में बदली, जिसमें बचपन के सपने, सेलिब्रिटी क्रश और जिंदगी के गहरे सवाल शामिल होने लगे.

असर कहते थे 'बेब'

मलाला ने बताया कि कैसे असर ने उन्हें 'बेब' कहकर पुकारा और उनकी तस्वीर की तारीफ की. डेटिंग का अनुभव न होने के कारण मलाला खुद को 12 साल की रोमांटिक लड़की की तरह महसूस करती थीं. मलाला बताती हैं कि अगर असर व्यस्त होने की बात कहते, तो वह नाराज होकर जवाब देतीं, "तुम्हें मेरे लिए समय ही नहीं है." असर मजाक में उन्हें 'ड्रामा क्लब की प्रेसिडेंट' कहते थे. यह छोटी-छोटी बातें उनकी प्रेम कहानी को और गहरा करती चली गईं. 2019 में मलाला ने असर के साथ ऑक्सफोर्ड की सैर की. एक डेट पर मलाला ने मां की पसंदीदा सलवार कमीज छोड़कर पिंक स्लीवलेस ड्रेस और हाई हील्स पहनी. उस वक्त मलाला 22 साल की थीं. असर ने फुसफुसाया, 'तुम सेक्सी लग रही हो!' मलाला ने इसे '12 साल की लड़की जैसा रोमांस' बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

प्यार में उतार-चढ़ाव: 'ड्रामा क्लब की अध्यक्ष'

मलाला ने स्वीकारा कि प्यार में वह भी 'पागल' थीं. अगर असर व्यस्त होने का मैसेज भेजते, तो वह नाराज होकर जवाब देतीं, 'मेरे लिए समय नहीं है?' असर उन्हें 'ड्रामा क्लब की अध्यक्ष' कहकर चिढ़ाते. वैश्विक हस्ती होने के कारण मलाला डेटिंग में सतर्क थीं. पश्तून नियमों और पाकिस्तान में विवाद के डर से रिश्ता गुप्त रखा. 2019 में मलाला ने पिता जियाउद्दीन से कहा, 'मुझे वह पसंद है.' यह उनके लिए भी आश्चर्य था.

मलाला यूसुफजई का निकाह

जुलाई 2021 में न्यूयॉर्क के लेक प्लासिड में मलाला और असर ने भविष्य पर चर्चा की. हवाई अड्डे पर कार का इंतजार करते हुए असर ने कहा, 'मैं तैयार हूं.' मलाला ने पूछा, 'किसके लिए?' जवाब था, 'तुमसे शादी करने के लिए.' मलाला ने हंसते हुए स्वीकार किया. 9 नवंबर 2021 को बर्मिंघम में मलाला के घर पर परिवार के बीच छोटा निकाह हुआ. मलाला ने X पर लिखा, 'आज मेरे जीवन का अनमोल दिन है. असर और मैं जीवनभर साथ चलेंगे.' शादी की तस्वीरें वायरल हुईं.

कौन हैं असर मलिक?

असर मलिक (35) एक क्रिकेट मैनेजर और उद्यमी हैं. लाहौर में जन्मे, वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) में हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर और मुल्तान सुल्तान्स के फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं. असर के पिता बैंकर थे, लेकिन जुए और शराब की लत के कारण परिवार छोड़ गए. असर ने कठिन बचपन देखा. लाहौर में DJ थे, लेकिन एक हत्या के बाद छोड़ा. क्रिकेट प्रबंधन में नाम कमाया. 2025 में मलाला के साथ रीसेस कैपिटल की सह-स्थापना की, जो लड़कियों और महिलाओं के लिए खेल अवसर बढ़ाने पर काम करता है. असर मलाला को हंसाते हैं, उनकी चिंता में साथ देते हैं.