Nobel Prize 2025: कैमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, इन 3 लोगों को मिलेगा सबसे बड़ा अवॉर्ड

Nobel Prizes for Chemistry Announced: इस साल रसायन में नोबेल पुरस्कार के विजेताओं का ऐलान कर दिया गया है. इस बार 3 लोगों को ये अवार्ड मिलेगा. तीनों अलग-अलग देश के रहने वाले हैं. पुरस्कार मिलने पर नोबेल कमेटी ने तीनों विजेताओं को बधाई दी है.

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने किया ऐलान

नोबेल पुरस्कारों का ऐलान करने वाली रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने बुधवार को केमिस्ट्री में नई खोज करने के लिए पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की. एकेडमी के मुताबिक, इस साल केमिस्ट्री के लिए सुसुमु कितागावा (Susumu Kitagawa), रिचर्ड रॉबसन (Richard Robson) और ओमर एम यागी (Omar M. Yaghi) को पुरस्कार दिया जाएगा. उन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा.