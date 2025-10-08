Advertisement
Hindi Newsदुनिया

Nobel Prize 2025: कैमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, इन 3 लोगों को मिलेगा सबसे बड़ा अवॉर्ड

इस साल रसायन में नोबेल पुरस्कार के विजेताओं का ऐलान कर दिया गया है. इस बार 3 लोगों को ये अवार्ड मिलेगा. तीनों अलग-अलग देश के रहने वाले हैं. पुरस्कार मिलने पर नोबेल कमेटी ने तीनों विजेताओं को बधाई दी है.  

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:47 PM IST
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने किया ऐलान

नोबेल पुरस्कारों का ऐलान करने वाली रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने बुधवार को केमिस्ट्री में नई खोज करने के लिए पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की. एकेडमी के मुताबिक, इस साल केमिस्ट्री के लिए सुसुमु कितागावा (Susumu Kitagawa), रिचर्ड रॉबसन (Richard Robson) और ओमर एम यागी (Omar M. Yaghi) को पुरस्कार दिया जाएगा. उन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा. 

