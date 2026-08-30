/VIDEO: समुद्र में पलटी 270 लोगों से भरी नाव, तिनकों की तरह बिखरे लोग, चारों तरफ मची अफरा-तफरी

उत्तरी साइप्रस के तट के पास करीब 270 लोगों को लेकर जा रही एक नाव के पलटने से हड़कंप मच गया. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, यह नाव काइरेनिया से तुर्की के तासुचु जा रही थी, तभी समुद्र में कुछ दूरी तय करने के बाद उसमें पानी भरने लगा और वह पलट गई. हादसे के बाद उत्तरी साइप्रस के अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया है.
'साइप्रस मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, लोगों को बचाने के लिए काइरेनिया से कई अन्य नावें भी तुरंत रवाना की गईं हैं. फिलहाल किसी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. नाव पर सवार लोगों में से कितने सुरक्षित हैं या कितने लापता हैं, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
हादसे की खबर मिलते स्थानीय लोग भी अपनी निजी नावें लेकर समुद्र में डूब रहे लोगों को बचाने कूद पड़े. तुर्की साइप्रस कोस्ट गार्ड के कई जहाज और बचाव हेलीकॉप्टर फौरन मौके पर भेज दिए गए हैं. इधर गिर्ने बंदरगाह पर भारी संख्या में एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीमें मुस्तैद हैं, ताकि बचाए जा रहे लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके.
काइरेनिया के मेयर मूरत शेनकुल ने हादसे पर दुख जताते हुए हालात को काफी गंभीर बताया है. प्रशासन की पहली कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदा बाहर निकालने की है. लापता लोगों की तलाश के लिए हवा और पानी, दोनों रास्तों से बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
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