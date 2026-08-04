'कुत्ते का मांस खाओ'...उत्तर कोरिया का अनोखा फरमान, जनता को क्यों दी गई ये अजीबोगरीब सलाह?

इन दिनों कोरियाई प्रायद्वीप में गर्मी का कहर जारी है. गर्मी से निपटने के लिए दुनिया भर में ठंडे पेय पदार्थों और हल्के खान-पान की सलाह दी जाती है, लेकिन उत्तर कोरिया के लोगों के लिए ऐसी चीज खाने की सलाह दी गई है, जिसे जानकर हर कोई हैरान है. उत्तर कोरियाई मीडिया ने अपने नागरिकों को गर्मी और लू से मुकाबला करने के लिए 'डॉग मीट सूप' का सेवन करने को कहा है. मतलब यह कि कुत्ते के मांस से तैयार सूप.
हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है. रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर कोरिया के सत्तारूढ़ दल के अखबार 'रोडोंग सिनमुन' ने हाल में भीषण गर्मी के बीच एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है.
प्योंगयांग जनरल अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर के हवाले से अखबार ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक गर्मी और डिहाइड्रेशन के कारण हृदय रोग, मधुमेह (डायबिटीज) और थायरॉयड जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की हालत बिगड़ सकती है.
अखबार ने शरीर को ठंडा रखने के लिए तरबूज, मूंग दाल और खीरे जैसी चीजों का सेवन करने की सलाह दी है. इसके साथ ही शरीर को ताकत देने के लिए 'डॉग मीट सूप', मछली का दलिया और लाल बीन्स का दलिया खाने की सिफारिश की गई है.
उत्तर कोरिया में कुत्ते के मांस को स्थानीय भाषा में 'डांगोगी' (Dangogi) कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'मीठा मांस' होता है. कोरिया उन गिने-चुने देशों में से एक है, जहां कुत्ते के मांस पर पाबंदी नहीं है. वहां कुत्ते के मांस से बने व्यंजनों का उत्सव मनाया जाता है.
प्योंगयांग प्रशासन लंबे समय से डॉग मीट सूप को पारंपरिक हेल्थ टॉनिक और गर्मी से राहत दिलाने वाला पौष्टिक भोजन बताकर बढ़ावा देता रहा है. साल 2020 में प्योंगयांग में एक राष्ट्रीय 'डॉग मीट कुकिंग प्रतियोगिता' का आयोजन भी किया गया था. हालांकि, यह डिश काफी महंगी होती है, जिसके चलते उत्तर कोरिया के गरीब नागरिकों के लिए इसे खरीदना संभव नहीं हो पाता.