/किम जोंग उन की नई सनक! अमेरिका ने घटाया सैन्य अभ्यास तो उत्तर कोरिया ने दाग दी बैलिस्टिक मिसाइल; जापान में अलर्ट

उत्तर कोरिया ने गुरुवार (20 अगस्त) को एक बार फिर मिसाइलों का परीक्षण कर कोरियाई उपद्वीप में तनाव बढ़ा दिया. जापान और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के मुताबिक, उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर कई संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. दक्षिण कोरियाई सेना ने बताया कि करीब 10 किमी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें उत्तर कोरिया के प्योंगयांग क्षेत्र से पूर्वी समुद्र की ओर छोड़ी गईं.
उत्तर कोरिया का यह कदम ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का दायरा और अवधि कम करने का फैसला किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल को उत्तर कोरिया के साथ फिर से बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था. अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘उल्ची फ्रीडम शील्ड’ पहले 11 दिनों तक चलने वाला था, लेकिन अब इसे घटाकर पांच दिन कर दिया गया है. साथ ही मैदानी अभ्यासों में भी कटौती की गई है.
दिलचस्प बात यह है कि सैन्य अभ्यास में कटौती के बावजूद उत्तर कोरिया ने इसे तनाव कम करने की पर्याप्त कोशिश नहीं माना. उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिकी फैसले को खारिज करते हुए कहा था कि अभ्यास का स्वरूप बदलने से उसका मूल चरित्र नहीं बदलता. इसके बाद मिसाइल लॉन्चिंग ने साफ कर दिया कि प्योंगयांग फिलहाल अपने सैन्य दबाव को कम करने के मूड में नहीं है.
मिसाइस लॉन्चिंग के बाद दक्षिण कोरिया ने अपनी निगरानी व्यवस्था और मजबूत कर दी. उसकी सेना ने अमेरिका और जापान के साथ मिलकर मिसाइलों से जुड़ी जानकारी जुटाने की बात कही है. दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी आपात बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और उत्तर कोरिया से मिसाइल परीक्षण रोकने की अपील की. जापानी अधिकारियों के मुताबिक, प्रक्षेपित मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर गिरीं. फिलहाल किसी नुकसान या हताहत की खबर नहीं है.
इस पूरे घटनाक्रम को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका की ओर से उत्तर कोरिया के साथ कूटनीतिक संपर्क फिर से शुरू करने के संकेत दिए गए हैं. ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए उनसे मुलाकात की इच्छा जताई है, लेकिन मिसाइल परीक्षण से यह भी संकेत मिलता है कि प्योंगयांग केवल सैन्य अभ्यास में कटौती से संतुष्ट नहीं है. उत्तर कोरिया लंबे समय से अमेरिका से बड़े राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी रियायतों की मांग करता रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में असली चुनौती यही होगी कि मिसाइल परीक्षणों के बीच बातचीत की कोई गुंजाइश बचती है या नहीं. फिलहाल उत्तर कोरिया का संदेश साफ है- अमेरिका की सैन्य अभ्यास में कटौती को वह पर्याप्त बदलाव नहीं मान रहा है.