Advertisement
trendingNow13063601
Hindi Newsदुनियाउत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर दागी मिसाइलें, किम जोंग ने क्यों दिए ढाई गुना हथियारों के प्रोडक्शन का आदेश?

उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर दागी मिसाइलें, किम जोंग ने क्यों दिए ढाई गुना हथियारों के प्रोडक्शन का आदेश?

North Korea: उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग एक बार फिर से अपने देश की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुटे हुए हैं. जिसके लिए उन्होंने हथियारों की फैक्ट्री का दौरा किया और अधिकारियों को ढाई गुना हथियार प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दिए.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 04, 2026, 04:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर दागी मिसाइलें, किम जोंग ने क्यों दिए ढाई गुना हथियारों के प्रोडक्शन का आदेश?

Kim Jong Un: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटे हुए हैं. इसके लिए उन्होंने हाल ही में हथियारों की फैक्ट्री का दौरा किया है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें किम जोंग उन अधिकारियों के साथ नजर आ रहे हैं. इस दौरान किम जोंग ने असेंबली लाइनों के अलावा मिसाइल कंपोनेंट्स और मशीनरी का निरीक्षण किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम ने टैक्टिकल गाइडेड हथियारों के उत्पादन को ढाई गुना बढ़ाने का आदेश भी दिया है. 

किम जोंग ने हथियार फैक्ट्री का दौरा उस वक्त किया जब उत्तर कोरिया ने जापान सागर में कई बैलेस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग की. 2026 के दौरान उत्तरी कोरिया की ये पहली मिसाइल टेस्टिंग है. इसकी पुष्टि दक्षिण कोरिया और जापान ने की है. उत्तरी कोरिया की तरफ से किया गया मिसाइल प्रशिक्षण क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा रहा है. क्योंकि, इस वक्त दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर गए हैं. माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है. जिसमें सबसे ज्यादा फोकस शॉर्ट रेंज की सटीक हमला करने वाले हथियारों की क्षमता को मजबूत करना है. 

ट्रंप को चेतावनी

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को लेकर किम जोंग उखड़े हुए नजर आए. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी भेजी है. जिसमें किम जोंग ने ट्रंप को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे डाली. उत्तरी कोरिया तानाशाह ने ट्रंप से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को रिहा करने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया है. ऐसा नहीं करने की स्थित में किम जोंग ने अमेरिका को विनाशकारी परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है.

रूस की चेतावनी

अमेरिका के वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठाकर लाने के विरोध में अकेला किम जोंग नहीं है. रूस की तरफ से भी अमेरिकी कार्रवाई को मूकदर्शक बनकर नहीं देखने की चेतावनी दी है. दरअसल, अमेरिकी कार्रवाई को लेकर रूस की फेडरेशन काउंसिल के डिप्टी स्पीकर ने ट्रंप के हमले को गलत ठहराया. तो वहीं वेनेजुएला में मादुरो और उनकी पत्नी के गिरफ्तार होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति रोड्रिगेज अब शासन संभालेंगी. इसके साथ ही वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के सामने सरेंडर करने से साफ मना करते हुए, किसी तरह के समझौते की बात से भी इंकार कर दिया है.

 

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Dictator Kim Jong-un

Trending news

जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
jammu kashmir news
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
priyanka gandhi
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
Shashi Tharoor
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
Assembly Elections 2026
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?