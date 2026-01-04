उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर दागी मिसाइलें, किम जोंग ने क्यों दिए ढाई गुना हथियारों के प्रोडक्शन का आदेश?

North Korea: उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग एक बार फिर से अपने देश की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुटे हुए हैं. जिसके लिए उन्होंने हथियारों की फैक्ट्री का दौरा किया और अधिकारियों को ढाई गुना हथियार प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दिए.
Kim Jong Un: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटे हुए हैं. इसके लिए उन्होंने हाल ही में हथियारों की फैक्ट्री का दौरा किया है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें किम जोंग उन अधिकारियों के साथ नजर आ रहे हैं. इस दौरान किम जोंग ने असेंबली लाइनों के अलावा मिसाइल कंपोनेंट्स और मशीनरी का निरीक्षण किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम ने टैक्टिकल गाइडेड हथियारों के उत्पादन को ढाई गुना बढ़ाने का आदेश भी दिया है.
किम जोंग ने हथियार फैक्ट्री का दौरा उस वक्त किया जब उत्तर कोरिया ने जापान सागर में कई बैलेस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग की. 2026 के दौरान उत्तरी कोरिया की ये पहली मिसाइल टेस्टिंग है. इसकी पुष्टि दक्षिण कोरिया और जापान ने की है. उत्तरी कोरिया की तरफ से किया गया मिसाइल प्रशिक्षण क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा रहा है. क्योंकि, इस वक्त दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर गए हैं. माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है. जिसमें सबसे ज्यादा फोकस शॉर्ट रेंज की सटीक हमला करने वाले हथियारों की क्षमता को मजबूत करना है.
ट्रंप को चेतावनी
वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को लेकर किम जोंग उखड़े हुए नजर आए. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी भेजी है. जिसमें किम जोंग ने ट्रंप को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे डाली. उत्तरी कोरिया तानाशाह ने ट्रंप से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को रिहा करने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया है. ऐसा नहीं करने की स्थित में किम जोंग ने अमेरिका को विनाशकारी परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है.
रूस की चेतावनी
अमेरिका के वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठाकर लाने के विरोध में अकेला किम जोंग नहीं है. रूस की तरफ से भी अमेरिकी कार्रवाई को मूकदर्शक बनकर नहीं देखने की चेतावनी दी है. दरअसल, अमेरिकी कार्रवाई को लेकर रूस की फेडरेशन काउंसिल के डिप्टी स्पीकर ने ट्रंप के हमले को गलत ठहराया. तो वहीं वेनेजुएला में मादुरो और उनकी पत्नी के गिरफ्तार होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति रोड्रिगेज अब शासन संभालेंगी. इसके साथ ही वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के सामने सरेंडर करने से साफ मना करते हुए, किसी तरह के समझौते की बात से भी इंकार कर दिया है.