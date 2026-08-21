उत्तर कोरिया ने दागीं 10 बैलिस्टिक मिसाइलें: ट्रंप की 'नरमी' के बाद भी नहीं पिघले किम जोंग उन, अलर्ट पर दक्षिण कोरिया

अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है. दक्षिण कोरिया के साथ जारी संयुक्त सैन्य अभ्यास को कम करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले के ठीक एक दिन बाद उत्तर कोरिया ने सख्त रुख अपनाया है. उत्तर कोरिया ने गुरुवार को अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी. उत्तर कोरिया ने अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशों को खारिज करते हुए यह आक्रामक कदम उठाया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये मिसाइलें प्योंगयांग इलाके से शाम लगभग 5 बजे दागी गईं. इस घटना के तुरंत बाद दक्षिण कोरियाई सेना ने अपनी निगरानी व्यवस्था को और सख्त कर दिया है. दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के मुताबिक वे मिसाइल टेस्ट से जुड़ी जानकारियां अमेरिका और जापान के साथ मिलकर साझा कर रहे हैं. इससे पहले जापान के PMO ऑफिस ने भी एक संदिग्ध मिसाइल लॉन्च की पुष्टि की थी.
मिसाइल टेस्ट के बाद दक्षित कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC की आपातकालीन बैठक बुलाई गई. इस बैठक के बाद जारी बयान में उत्तर कोरिया से इन मिसाइल परीक्षणों को तुरंत रोकने की बात कही गई. उन्होंने याद दिलाया कि ये परीक्षण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हैं.
इससे पहले बुधवार को दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेना ने ऐलान किया था कि वे अपने 11 दिवसीय उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास को 6 दिन कम कर शुक्रवार को ही समाप्त कर देंगे. दक्षिण कोरिया के अनुसार, अभ्यास की अवधि और आकार में यह बदलाव अमेरिकी पक्ष के प्रस्ताव पर किया गया है. राष्ट्रपति ट्रम्प ने अभ्यास शुरू होने से ठीक पहले पेंटागन को इसे काफी हद तक कम करने के निर्देश दिए थे.
ट्रम्प ने इस फैसले के पीछे उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ अपने अच्छे संबंधों का हवाला दिया था. साथ ही उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध में दक्षिण कोरिया द्वारा समर्थन न देने की बात भी कही थी.
हालांकि, उत्तर कोरिया के किम जोंग की बहन किम यो-जोंग ने बुधवार को ट्रम्प के इस कदम को खारिज करते हुए कहा कि यह टिप्पणी के लायक भी नहीं है. उन्होंने कहा कि सैन्य अभ्यास की अवधि और आकार कम करने से उनकी उकसाने वाली और आक्रामक प्रकृति बदल नहीं जाएगी. अगर अमेरिका यह सोचता है कि वह अपने इस कदम को अच्छी नीयत के रूप में पेश करेगा, तो उन्हें इसका मनचाहा जवाब नहीं मिलेगा.
किम यो-जोंग ने इस साल की शुरुआत में अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा किए गए अन्य सैन्य अभ्यासों और दक्षिण कोरिया द्वारा परमाणु संचालित पनडुब्बियां लाने की कोशिशों की ओर भी इशारा किया.
हालांकि, इसके बावजूद किम यो-जोंग ने उत्तर कोरिया की कठोर बयानबाजी से परहेज किया. उन्होंने यह भी माना कि उनके भाई किम जोंग उन और ट्रम्प के बीच व्यक्तिगत संबंध अभी भी बहुत अच्छे हैं और किम जोंग उन के पास ट्रम्प से जुड़ी अच्छी यादें हैं.