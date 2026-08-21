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उत्तर कोरिया ने दागीं 10 बैलिस्टिक मिसाइलें: ट्रंप की 'नरमी' के बाद भी नहीं पिघले किम जोंग उन, अलर्ट पर दक्षिण कोरिया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने दक्षित कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास की अवधि कम करने के बाद भी उत्तर कोरिया का आक्रामक रुख कायम है. उत्तर कोरिया ने गुरुवार को अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र की तरफ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी. जिसके बाद दक्षिण कोरियाई सेना ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 21, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:26 PM IST
उत्तर कोरिया ने दागीं 10 बैलिस्टिक मिसाइलें: ट्रंप की 'नरमी' के बाद भी नहीं पिघले किम जोंग उन, अलर्ट पर दक्षिण कोरिया
Image Credit: उत्तर कोरिया ने एक साथ दागीं 10 मिसाइलें

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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