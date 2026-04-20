ईरान की जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने दागी 5 मिसाइलें, कांप उठे पड़ोसी मुल्क; किम की ट्रंप को न्यूक्लियर थ्रेट!

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों ने 28 फरवरी से पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रखी है. इधर अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और उधर नॉर्थ कोरिया ने मौके का फायदा उठाते हुए रविवार (19 अप्रैल) को अचानक एक के बाद एक करके 5 मिसाइलें छोड़ीं. किम जोंग उन के इन धमाकों से पड़ोसी मुल्कों में दहशत का माहौल बन गया. दक्षिण कोरियाई ऑर्मी के मुताबिक, नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइलें देश के पूर्वी तट पर स्थित सिनपो शहर के पास से सुबह करीब 6:10 बजे दागीं. ये समुद्र की ओर गईं. यह इस साल किम जोंग उन के नेतृत्व में उत्तर कोरिया का सातवां मिसाइल परीक्षण है, जबकि अप्रैल महीने में ही यह चौथा परीक्षण है.

दरअसल,उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपने मिसाइल कार्यक्रम का प्रदर्शन किया है. किम जोंग उन ने रविवार को अपडेटेड शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण का खुद निरीक्षण किया. इसकी जानकारी सोमवार (20 अप्रैल) को नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने दी. रिपोर्ट के मुताबिक, इस परीक्षण में ह्वासोंग-11LA श्रेणी की बेहतर बनाई गई जमीन से जमीन पर मार करने वाली पांच टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं. इनका मकसद नए प्रकार के वारहेड, जैसे क्लस्टर और फ्रैगमेंटेशन की ताकत और प्रदर्शन को परखना था. ये परीक्षण रविवार (19 अप्रैल) को किया गया था.

जापान ने भी की पुष्टि, दक्षिण कोरिया ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

नॉर्थ कोरिया के इस परीक्षण से उसके पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया और जापान में हलचल देखी गई. बाद में जापान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइलें कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्र में परीक्षण के लिए दागीं हैं. हालांकि, उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई. ऐसे में मौजूदा स्थिति को देखते हुए दक्षिण कोरिया ने तुरंत सुरक्षा को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और अमेरिका व जापान के साथ अपनी निगरानी और अपने खुफिया तंत्र का तालमेल बढ़ा दिया. आपको बता दें कि इसके पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन प्योंगयांग ने इस मानने से इनकार कर दिया है वो इन परीक्षणों को आत्मरक्षा का अधिकार बताता है.

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नॉर्थ कोरिया ने बढ़ाया परमाणु कार्यक्रम, ट्रंप को दी धमकी!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नॉर्थ कोरिया पहले से ही अपने पास दर्जनों परमाणु वारहेड होने का दावा करता रहा है. अब ऐसे में ये नया परीक्षण उसकी बढ़ती प्रोडक्शन क्षमता को दिखा रहा है. अपने इन परीक्षणों से किम जोंग उन सीधे ट्रंप को धमकी दे रहा है. अमेरिकी सैटेलाइट तस्वीरों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों में अब काफी तेजी आई है. इसको लेकर किम जोंग उन ने पिछले महीने भी साफ कहा था कि उनका देश एक परमाणु शक्ति देश है और इस स्थिति को कभी भी बदला नहीं जा सकता है. किम ने कहा कि 'सेल्फ-डिफेंस न्यूक्लियर डिटरेंस' को और मजबूत करना बेहद जरूरी है.

बेटी के साथ किया परीक्षण का निरीक्षण

बताया गया कि इन मिसाइलों को करीब 136 किलोमीटर दूर एक द्वीप जैसे लक्ष्य क्षेत्र की ओर दागा गया. मिसाइलों ने लगभग 12.5 से 13 हेक्टेयर के इलाके में बेहतरीन हमला किया, इस परीक्षण से यह दिखाने की कोशिश की गई कि यह सिस्टम एक सीमित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमले करने में सक्षम है. सरकारी समाचार एजेंसी KCNA द्वारा जारी तस्वीरों में किम जोंग उन को वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और अपनी बेटी के साथ लॉन्च का निरीक्षण करते देखा गया. वह एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट से पूरे परीक्षण पर नजर रख रहे थे और बाद में अपने सहयोगियों के साथ इसके नतीजों की समीक्षा भी की.

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