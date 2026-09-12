/किम का दम: अमेरिका-जापान-दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास के बाद, उत्तर कोरिया ने दनादन दागी मिलाइलें, हाई अलर्ट पर कोरियन पेनिनसुला

दक्षिण कोरिया की सेना ने एक बयान जारी करके हुए बताया है कि उत्तर कोरियाई शाषक किम जोंग उन ने क्षेत्र की शांति का माहौल खराब करने की कोशिश की है. एक चौंकाने वाले घटनाक्रम की जानकारी देते हुए दक्षिण कोरियाई सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि शनिवार की सुबह उत्तर कोरिया की फौज ने East Sea की तरफ कई कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. JCS ने बताया कि ये मिसाइलें समुद्र में गिरने से पहले करीब 250 किलोमीटर तक हवा में मंडराती रहीं.
किम की फौज ने, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास के खत्म होने के ठीक एक दिन बाद ऐसे हथियार चलाकर अपनी ताकत दिखाई है.
ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया, शनिवार की सुबह करीब 5:20 बजे वोनसान इलाके से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं. सेना अब अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर इन मिसाइलों के सटीक आंकड़ों की जांच कर रही है.
कोरिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक किम के इस कदम से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है. देखिए कैसे किम जोंग उन की सेना ने अपने घातक हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल करके पड़ोस में बसे लोगों को बैठे बिठाए खौफ में ला दिया.
North Korea fired multiple short-range ballistic missiles toward the East Sea on Saturday, South Korea's military said, just a day after South Korea, the United States and Japan wrapped up their trilateral military exercise.https://t.co/oDbh4u7R4V
— The Korea Times (@koreatimescokr) September 12, 2026
आपको बताते चलें कि दक्षिण कोरिया और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों लंबे समय से उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर नजर रखकर आपस में आंकड़े साझा करती हैं.
JCS ने आगे कहा, हमारी सेना मजबूत दक्षिण कोरिया-अमेरिका रक्षा व्यवस्था के तहत उत्तर कोरिया की हर हरकत पर बारीक नजर रख रही है. हम किसी भी उकसावे का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं.
सूत्रों का कहना है कि उत्तर कोरिया ने अपनी ह्वासोंग-11 सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें और 600-मिमी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से कई बार लगातार गोले दागे हैं.
बताते चलें नॉर्थ कोरिया के शाषक किम जोंग उन, कोरियाई प्रायद्वीप में ऐसे किसी भी सैन्य अभ्यास की मुखालफत करते आए हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया की फौज सुपरपावर अमेरिका या जापान की फौज शामिल होती है. ये पहला मौका नहीं है जब उत्तर कोरिया ने अपने घातक हथियारों का ऐसा प्रदर्शन किया हो, पहले भी वो दक्षिण कोरिया को अपनी ताकत का अहसास करा चुका है.