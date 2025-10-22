Advertisement
trendingNow12971235
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप की यात्रा से पहले ‘रॉकेटमैन’ का आतंक, उत्तर कोरिया ने उड़ाईं कई बैलिस्टिक मिसाइलें; एशिया के आसमान में युद्ध की गूंज

North Korea South Korea News: इस साल दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन होने जा रहा है. जिसमें ट्रंप और जिनपिंग समेत कई देशों के नेता भाग लेंगे. उससे पहले उत्तर कोरिया ने भड़काऊ कार्रवाई करते हुए बुधवार को दक्षिण कोरिया के पास कई बैलिस्टिक मिसाइलें उड़ाईं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 22, 2025, 03:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप की यात्रा से पहले ‘रॉकेटमैन’ का आतंक, उत्तर कोरिया ने उड़ाईं कई बैलिस्टिक मिसाइलें; एशिया के आसमान में युद्ध की गूंज

North Korea Missile Launch Latest News: उत्तर कोरिया ने एक बार दुनिया को डराने वाली हरकत की है. करीब 5 महीने तक शांत रहने के बाद उसने बुधवार को फिर बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है. चूंकि दक्षिण कोरिया में अगले हफ्ते एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC Summit 2025) शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा से लगभग एक सप्ताह पहले नॉर्थ कोरिया की यह कार्रवाई उकसावे वाली मानी जा रही है. 

करीब 350 किमी की दूरी तय की

योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, दक्षिण कोरियाई सेना के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ (जेसीएस) ने कहा कि सेना ने उत्तर कोरिया के दक्षिणी उत्तरी ह्वांगहे के जुंगह्वा से सुबह लगभग 8:10 बजे उत्तर-पूर्व की ओर दागी गईं कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया. इन मिसाइलों ने लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय की. उन्होंने बताया कि अमेरिका के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया इस मिसाइल की सटीक विशेषताओं का पता लगाने की कोशिश कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है कि उत्तर कोरिया ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है, वह कौन सी है. अधिकारी इस संभावना पर विचार कर रहे हैं कि शायद ये वही सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जिनका उत्तर कोरिया ने सितंबर 2024 में परीक्षण किया था. अधिकारियों का अनुमान है कि ये मिसाइलें पूर्वी सागर के बजाय अंतर्देशीय क्षेत्र में गिरी होंगी. 

तीनों देशों ने बढ़ाई अलर्टनेस

बता दें, उत्तर कोरिया ने पिछली बार 8 मई और 22 मई को पूर्वी सागर की ओर छोटी दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी थीं. दक्षिण कोरिया सेना के JCS ने एक बयान में बताया, 'हमारी सेना ने उत्तर कोरिया की ओर से इस तरह के और ट्रायल की संभावनाओं को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है. हम अमेरिका और जापान के साथ इस बारे में प्रासंगिक जानकारी शेयर करते हुए अलर्टनेस बनाए हुए हैं. 

दक्षिण कोरिया में इस साल जून में राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने पद्भार ग्रहण किया था. इसके बाद से यह उत्तर कोरिया का पहला मिसाइल प्रक्षेपण है. वह इस साल अब तक का पांच बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर चुका है. यह लॉन्च दक्षिण कोरिया द्वारा 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होने वाले एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी से पहले हुआ है. एपेक समिट में राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दक्षिण कोरिया का दौरा करने वाले हैं.

आखिर क्या चाहता है उत्तर कोरिया?

लगभग पांच महीनों में उत्तर कोरिया की ओर से पहला मिसाइल लॉन्च किया गया है. माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया उकसावे की गतिविधि जारी रखेगा. दूसरी ओर, नॉर्थ कोरिया परमाणु-सशस्त्र राष्ट्र के रूप में अमेरिका से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है.

(एजेंसी आईएएनएस)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

North Korea News in Hindi

Trending news

लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक