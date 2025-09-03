66 साल में पहली बार चीन के बीजिंग में रचा गया इतिहास, किम जोंग-उन, पुतिन और शी जिनपिंग की 'त्रिमूर्ति' ने पूरी दुनिया को डराया?

3 सितंबर 2025 को बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जो पिछले 66 साल में कभी नहीं हुआ था. चीन की सबसे बड़ी विक्ट्री डे परेड द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और जापान पर चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई थी. यह पहला मौका था जब तीन देश के नेता एक मंच पर साथ आए थें. आइए जानते हैं पूरी कहानी. न्यूज एजेंसी आईएएनएस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन बुधवार को बीजिंग में एक सैन्य परेड में रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मंच पर खड़े हुए, जो 66 सालों में प्योंगयांग, मॉस्को और बीजिंग के नेताओं के बीच इस तरह की पहली मुलाक़ात थी.

तियानमेन चौक के दर्शक दीर्घा में पुतिन और शी जिनपिंग के साथ किम का खड़ा होना पश्चिम के विरोध में उनकी त्रिपक्षीय एकजुटता का एक बड़ा प्रदर्शन है. काले रंग का सूट और सुनहरे रंग की टाई पहने, किम कार्यक्रम से पहले धीरे-धीरे तियानमेन चौक के लाल कालीन बिछे मुख्य द्वार में प्रवेश किया. शी अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ और पुतिन सहित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे. जहां उनका चौक में जमकर स्वागत किया गया. सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया. शी ने किम और पुतिन का अभिवादन करने में काफ़ी समय बिताया और नज़दीकी दिखाने के लिए उनके हाथों को हल्के से छुआ भी.

पुतिन, शी जिनपिंग के दाईं ओर और किम उनके बाईं ओर मंच की ओर चलते हुए, बीच-बीच में मुस्कुराते हुए उनसे बातें करते रहे. तीनों मंच पर साथ-साथ पहुंचे और चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बीच एकजुटता को दर्शाने वाले इस ऐतिहासिक क्षण में मैत्रीपूर्ण बातचीत की. वे तियानमेन चौक पर भव्य समारोहों के साथ परेड शुरू होने तक एक-दूसरे के बगल में ही रहे, जिसे चीन जापान पर अपनी विजय और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के रूप में मनाता है.

पश्चिम को चुनौती देती त्रिमूर्ति

यह 66 वर्षों में पहली बार है जब तीन समाजवादी देशों के नेता एक साथ आए हैं, इसके पहले उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल-सुंग, चीनी संस्थापक माओत्से तुंग और सोवियत संघ के पूर्व प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव ने 1959 में इसी चौक पर एक समान सैन्य परेड में संयुक्त रूप से भाग लिया था. किम, शी जिनपिंग और पुतिन तीन नेताओं का मिलन ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका से इन तीनों के तनाव बरकरार है.