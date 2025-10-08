अमेरिका-यूरोप जैसी हाईफाई बिल्डिंग, अस्पताल की छत पर हेलिपैड और... 5 साल की देरी से पूरा हुआ किम जोंग उन का ड्रीम प्रोजेक्ट

Pyongyang General Hospital: प्योंगयांग जनरल हॉस्पिटल के उद्घाटन पर नॉर्थ कोरिया के चीफ किम जोंग उन ने देश के हेल्थ सेक्टर में बड़े 'सुधार' की जरूरत पर जोर दिया है. उत्तर कोरिया के प्रमुख ने स्वास्थ्य मंत्रालय की उपलब्धियों को नाकाफी बताते हुए आम लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ बड़े पैमाने पर व्यापक सुधार करने की सलाह दी है. इस सरकारी अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद माना जा रहा है कि कम से काम राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार आएगा और लोगों को राहत मिलेगी. इसी के साथ किम जोंग उन ने कैपिटल सिटी प्योंगयांग में दूसरा 'आधुनिक' सामान्य अस्पताल बनाने का संकल्प लिया है.

किम का संकल्प

कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो गया है. बहुप्रतीक्षित हेल्थ प्रोजेक्ट प्योंगयांग जनरल हॉस्पिटल का उद्घाटन अपने शिलान्यास के करीब साढ़े पांच साल बाद पूरा हो गया. मार्च 2020 में अस्पताल के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेते हुए किम ने निर्माण का काम अक्टूबर तक पूरा करने का आदेश दिया था. लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी और कोरोना महामारी के कारण इस अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा होने में इतना लंबा वक्त लग गया.

दिखने में अमेरिका यूरोप के अस्पतालों जैसा

उत्तर कोरियाई मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों से पता चलता है कि प्योंगयांग जनरल अस्पताल 1,000 से ज़्यादा बिस्तरों वाला एक विशाल सामान्य अस्पताल बनकर तैयार हो गया है. लेकिन अभी इसमें मेडिकल उपचार उपकरणों का समुचित इंतजाम न होने का अंदाजा लगाया जा रहा है. अभी इस अस्पताल को फुली ऑपरेशनल करने के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्टर में काफी रकम निवेश करने की जरूरत पड़ेगी.

किम का बयान

उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी के मुखपत्र, रोडोंग सिनमुन ने बताया कि पार्टी महासचिव किम जोंग-उन ने प्योंगयांग जनरल अस्पताल का निर्माण पूरा होने के बाद आयोजन में पहुंचे थे. अपने भाषण में किम ने कहा, 'यह अस्पताल मेरा सपना था. ये हकीकत में उन चीजों में से एक है जो मैं सबसे पहले और ज्यादा से ज्यादा अनुपात में स्थापित कराना चाहता था. प्योंगयांग जनरल अस्पताल का पैनोरमा, जिसका 6 तारीख को निर्माण कार्य का समापन समारोह आयोजित किया गया था. तस्वीर में अस्पताल की छत पर बना हेलीपैड नजर आ रहा है.