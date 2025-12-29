Advertisement
किम जोंग उन का डरावना मैसेज: क्रूज मिसाइल टेस्ट से दुनिया में खलबली, बेटी को साथ लेकर 8700 टन न्यूक्लियर सबमरीन की तस्वीरें क्यों पब्लिक कीं?

North Korea test launch of long-range cruise missiles: उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर दुनिया को अपनी न्यूक्लियर ताकत का डर दिखाया है. 28 दिसंबर 2025 को उन्होंने लंबी दूरी की स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइलों के टेस्ट लॉन्च की खुद निगरानी की है. इसके साथ ही 8700 टन न्यूक्लियर सबमरीन की तस्वीरें पब्लिक के सामने आई है. वह भी किम के बेटी के साथ. जानें इसके पीछे की कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 29, 2025, 11:41 AM IST
Kim inspected 8700-tonne nuclear submarine: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया करा दिया है. दिसंबर 2025 के आखिर में उन्होंने लंबी दूरी की स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइलों का सफल टेस्ट खुद देखा. कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) के मुताबिक, ये मिसाइलें येलो सी (वेस्ट सी ऑफ कोरिया) के ऊपर उड़ीं और सटीक निशाने पर लगीं हैं. किम ने इस मौके पर अपनी न्यूक्लियर फोर्स को "अनलिमिटेड और लगातार" मजबूत करने की अपील की है. यह टेस्ट 2026 की पार्टी कांग्रेस से पहले हुआ, जिसमें देश की मिलिट्री पावर को और बढ़ाने का प्लान है. आइए जानते हैं इस खबर के अंदर की खबर. 

पार्टी कांग्रेस की तैयारी में तेजी
यह लॉन्च किम की हाल की गतिविधियों की कड़ी का हिस्सा है. 2026 की शुरुआत में होने वाली वर्कर्स पार्टी की अहम कांग्रेस से पहले वे देश की मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर जोर दे रहे हैं. इस मीटिंग में अगले पांच सालों का डेवलपमेंट प्लान तय होगा. KCNA ने कोट किया कि किम ने अपील की है कि प्योंगयांग "अपनी सरकारी न्यूक्लियर कॉम्बैट फोर्स के अनलिमिटेड और लगातार डेवलपमेंट के लिए अपनी सारी कोशिशें करता रहेगा". इससे साफ है कि उत्तर कोरिया अपनी न्यूक्लियर ताकत को और मजबूत करने की राह पर है, जो दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

दक्षिण कोरिया की चेतावनी और लॉन्च डिटेल्स
दक्षिण कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी योनहाप ने बताया कि उनकी मिलिट्री ने रविवार सुबह प्योंगयांग के पास सुनान इलाके से कई मिसाइलों के लॉन्च का पता लगाया. योनहाप ने चेतावनी दी कि साल के आखिर में उत्तर कोरिया और मिसाइल टेस्ट कर सकता है. KCNA ने लॉन्च की जगह नहीं बताई, लेकिन यह घटना क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाने वाली है.

8700 टन की न्यूक्लियर सबमरीन बहुत बड़ा खतरा!
इसके पिछले हफ्ते गुरुवार को किम ने 8,700 टन की "न्यूक्लियर-पावर्ड स्ट्रैटेजिक गाइडेड मिसाइल सबमरीन" का निरीक्षण किया था.  KCNA ने 25 दिसंबर 2025 को तस्वीरें जारी कीं, जिसमें यह सबमरीन इनडोर फैसिलिटी में बनती दिख रही है. हल (जहाज का मुख्य बॉडी) लगभग पूरा हो चुका है, और इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर फिट होने के संकेत हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह सबमरीन मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होगी और लंबे समय तक पानी के अंदर छिपकर रह सकती है, जो उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर ताकत को और घातक बना देगी.  KCNA के अनुसार, उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया की न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन बनाने की योजना उनके देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, जिसका "मुकाबला करना होगा". इस फोटो में सबसे बड़ी बात थी कि उनकी बेटी भी किम के साथ थीं. 

बेटी किम जू ए को क्यों ला रहे हैं सामने?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सबमरीन निरीक्षण की तस्वीरों में किम की 12-13 साल की बेटी किम जू ए उनके साथ खड़ी नजर यह कोई संयोग नहीं है. विशेषज्ञों का मानना है कि किम जू ए को धीरे-धीरे उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया जा रहा है. उत्तर कोरिया में किम परिवार की हनक तो किसी से छिपी नहीं है. किम की बेटी  जू ए को राज्य मीडिया में "ग्रेट पर्सन ऑफ गाइडेंस" जैसे टाइटल मिल रहे हैं. 2025 में उनकी पब्लिक अपीयरेंस बढ़ी हैं. मिलिट्री इवेंट्स, सबमरीन विजिट और यहां तक कि चीन की विजय दिवस परेड में पिता के साथ गईं थीं. दक्षिण कोरिया की NIS (इंटेलिजेंस एजेंसी) ने भी कहा है कि जू ए "सबसे संभावित उत्तराधिकारी" हैं. अगर ऐसा हुआ, तो वे उत्तर कोरिया की पहली महिला लीडर होंगी.

किम जू एक की अचानक बढ़ी चर्चा
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बेटी किम जू ए इन दिनों सुर्खियों में हैं. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि वे अपने पिता की उत्तराधिकारी बन सकती हैं. 2025 में उनकी सार्वजनिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे यह अटकलें तेज हो गई हैं.

किम जू ए कौन हैं?
किम जू ए का जन्म 2012 या 2013 में हुआ माना जाता है, यानी वे अभी 12-13 साल की हैं.उनकी मां उत्तर कोरिया की फर्स्ट लेडी री सोल जू हैं.पहली बार दुनिया को उनका नाम 2013 में अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर डेनिस रॉडमैन ने बताया, जिन्होंने प्योंगयांग विजिट के दौरान बच्ची को गोद में लिया था. उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने उनका नाम कभी नहीं बताया, बल्कि उन्हें "सम्मानित" या "प्यारी" बेटी कहा जाता है.

पहली सार्वजनिक उपस्थिति और बढ़ता रोल
2022 में पहली बार वे पिता के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) टेस्ट में नजर आईं.तब से वे लगातार मिलिट्री परेड, मिसाइल लॉन्च, फैक्ट्रियां और होटल उद्घाटन जैसे इवेंट्स में किम जोंग उन के साथ दिख रही हैं. हाल ही में दिसंबर 2025 में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल टेस्ट और न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन निरीक्षण में भी वे साथ थीं यानी कुल मिलाकर ये तस्वीरें और टेस्ट सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं हैं. बल्कि किम अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को चेतावनी दे रहे हैं कि उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर ताकत रुकने वाली नहीं है. सबमरीन से पानी के अंदर छिपकर हमला करना आसान हो जाएगा, और बेटी को दिखाकर वे किम परिवार की सत्ता को चौथी पीढ़ी तक सुरक्षित बता रहे हैं. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

Dictator Kim Jong-un

