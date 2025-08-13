ट्रंप के साथ बैठक से पहले पुतिन ने मिलाया किम को कॉल, युद्ध में बिना शर्त अपने सैनिक भेजेगा नॉर्थ कोरिया
ट्रंप के साथ बैठक से पहले पुतिन ने मिलाया किम को कॉल, युद्ध में बिना शर्त अपने सैनिक भेजेगा नॉर्थ कोरिया

Kim-Putin Talk: हाल ही में पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच फोन पर बातचीत हुई. किम का कहना है कि उनका देश हमेशा रूस के साथ हुए रक्षा समझौते की भावना के प्रति वफादार रहेगा. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 13, 2025, 02:09 PM IST
South Korea- Russia Relation: नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने रूस को पूरा समर्थन देने की बात कही है. इसकी जानकारी बुधवार 13 अगस्त 2025 को नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया की ओर से दी गई. यह बातचीत तब हुई है जब शुक्रवार 15 अगस्त 2025 को पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में बैठक होनी है, जिसमें यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने पर चर्चा की जाएगी.      

पुतिन-किम की बातचीत 
'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' (KCNA) के मुताबिक यह पहली बार है जब नॉर्थ कोरिया ने अपने नेता की किसी विदेशी नेता से फोन पर हुई बातचीत की जानकारी सार्वजनिक की है. किम ने कहा कि उनका देश हमेशा रूस के साथ हुए रक्षा समझौते की भावना के प्रति वफादार रहेगा और भविष्य में रूस की सरकार की ओर से उठाए जाने वाले सभी कदमों का समर्थन करेगा. यह समझौता पिछले साल जून 2024 में हुआ था. 

रूस के लिए युद्ध लड़े कोरियाई सैनिक 
'योनहाप समाचार एजेंसी' की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया और रूस के नेताओं ने पिछले साल जून में प्योंगयांग में एक पारस्परिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार किसी भी पक्ष पर हमला होने पर बिना किसी देरी के सैन्य सहायता प्रदान की जाएगी. KCNA के अनुसार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों के साहस और बलिदान की तारीफ की. उन्होंने खासकर रूस के हिस्से कुर्स्क को मुक्त कराने में कोरियाई पीपुल्स आर्मी के योगदान की सराहना की. 

पुतिन ने किम को दी बधाई
रूसी मीडिया के अनुसार पुतिन ने किम को ट्रंप के साथ होने वाली अपनी आने वाली बैठक के बारे में भी बताया, लेकिन KCNA ने इस तरह के डीटेल्स की जानकारी नहीं दी. KCNA ने कहा कि पुतिन ने 15 अगस्त को उत्तर कोरिया की आगामी 80वीं मुक्ति वर्षगांठ पर उसे बधाई दी, जो 1910-45 के जापान के औपनिवेशिक शासन से कोरिया की मुक्ति का प्रतीक है. दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और बढ़ाने पर सहमति जताई और भविष्य में अधिक संपर्क बनाए रखने की बात कही. उत्तर कोरिया पहले ही रूस को सैनिक और हथियार भेज चुका है. रूसी मीडिया ने बताया कि उत्तर कोरिया कुर्स्क में पुनर्निर्माण के लिए 5,000 सैन्य निर्माणकर्मी और 1,000 सैपर भेजेगा. ( इनपुट-आईएएनएस)  

 FAQ 

क्या है उत्तर कोरिया और रूस का रक्षा समझौता? 
उत्तर कोरिया और रूस ने पिछले साल जून में एक पारस्परिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार किसी भी पक्ष पर हमला होने पर बिना किसी देरी के सैन्य सहायता प्रदान की जाएगी. 

पुतिन और किम की बातचीत क्यों महत्वपूर्ण है? 
पुतिन और किम की यह बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में हुई है जब पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में बैठक होनी है, जिसमें यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने पर चर्चा की जाएगी. 

