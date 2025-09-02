ट्रेन में किसके साथ चीन गए किम जोंग उन? रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर से दुनिया को पता चल गया बड़ा राज

Kim Jong Un Daughter on China Trip: नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वह अपनी स्पेशल ट्रेन से चीन पहुंचे तो वहां रेड कॉर्पेट वेलकम हुआ. स्टेशन पर जब उनका स्वागत हो रहा था, वहां ली गई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. किम के पीछे जो था, उसे अगला लीडर माना जा रहा है. जी हां, दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी की ओर से बताया गया है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन अपनी बेटी जू-ए के साथ चीन गए हैं. इससे यह लगभग साफ हो गया है कि उन्हें अपने पिता की जगह लेने के लिए तैयार किया जा रहा है.

किम जोंग दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए विशेष बख्तरबंद ट्रेन से बीजिंग पहुंचे हैं. योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, किम के बीजिंग पहुंचने के बाद खुफिया एजेंसी ने अपनी आकलन रिपोर्ट तैयार की. चीन की शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने एक तस्वीर शेयर की है. इसमें किम को ट्रेन से उतरते हुए देखा जा सकता है, उनके पीछे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है. इसके बारे में माना जा रहा है कि वह जू-ए हैं और उनके पीछे उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री चोई सोन-हुई भी दिखाई दे रही हैं.

Kim Jong Un’s daughter accompanies him on trip to China Add Zee News as a Preferred Source Kim Ju Ae, the daughter of North Korean leader Kim Jong Un, joined her father on his visit to China, according to a photo released by KCNA. pic.twitter.com/jHV1idsQtt — Visegrád 24 (@visegrad24) September 2, 2025

किम की बेटी पहले भी अपने पापा के साथ कार्यक्रमों में दिखाई दे चुकी हैं. एक वीडियो में किम उन्हें कुछ समझाते भी दिखाई देते हैं. इससे साफ है कि बेटी को ट्रेनिंग दी जा रही है.

Kim Jong Un, top leader of the Democratic People's Republic of Korea #DPRK, arrived in Beijing, China this afternoon. It's the OFFICIAL PHOTO released by China Central Television (CCTV). pic.twitter.com/6BUO0i0Mm6 — Shen Shiwei (@shen_shiwei) September 2, 2025

यह तस्वीर जंगल में आग की तरह फैल रही है. नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, अमेरिका, चीन, रूस और तमाम देशों में इस तस्वीर को जूम करके देखा जा रहा है. ट्रेन के गेट के पास जो तस्वीर ली गई उसमें किम के पीछे खड़े शख्स का पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है. ज्यादातर रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि वह किम की बेटी ही हैं. एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बेटी लगातार अपने पिता किम की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं. यह एक तरह से लर्निंग प्रॉसेस है और आगे उन्हें पिता की कुर्सी संभालनी होगी.