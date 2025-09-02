ट्रेन में किसके साथ चीन गए किम जोंग उन? रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर से दुनिया को पता चल गया बड़ा राज
ट्रेन में किसके साथ चीन गए किम जोंग उन? रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर से दुनिया को पता चल गया बड़ा राज

North Korea Leader China Visit: किम जोंग उन कथित तौर पर युद्धपोत जैसी पावर वाली ट्रेन से चीन पहुंच गए हैं. रेलवे स्टेशन पर चीन ने जोरदार तरीके से अगवानी की. इस दौरान एक तस्वीर से दुनिया में बड़ा मैसेज भी गया. इस तस्वीर में एक लड़की है जो नॉर्थ कोरियाई नेता के ठीक पीछे चलती दिखाई देती है. कौन है वो?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:51 PM IST
Kim Jong Un Daughter on China Trip: नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वह अपनी स्पेशल ट्रेन से चीन पहुंचे तो वहां रेड कॉर्पेट वेलकम हुआ. स्टेशन पर जब उनका स्वागत हो रहा था, वहां ली गई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. किम के पीछे जो था, उसे अगला लीडर माना जा रहा है. जी हां, दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी की ओर से बताया गया है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन अपनी बेटी जू-ए के साथ चीन गए हैं. इससे यह लगभग साफ हो गया है कि उन्हें अपने पिता की जगह लेने के लिए तैयार किया जा रहा है.

किम जोंग दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए विशेष बख्तरबंद ट्रेन से बीजिंग पहुंचे हैं. योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, किम के बीजिंग पहुंचने के बाद खुफिया एजेंसी ने अपनी आकलन रिपोर्ट तैयार की. चीन की शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने एक तस्वीर शेयर की है. इसमें किम को ट्रेन से उतरते हुए देखा जा सकता है, उनके पीछे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है. इसके बारे में माना जा रहा है कि वह जू-ए हैं और उनके पीछे उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री चोई सोन-हुई भी दिखाई दे रही हैं.

किम की बेटी पहले भी अपने पापा के साथ कार्यक्रमों में दिखाई दे चुकी हैं. एक वीडियो में किम उन्हें कुछ समझाते भी दिखाई देते हैं. इससे साफ है कि बेटी को ट्रेनिंग दी जा रही है. 

यह तस्वीर जंगल में आग की तरह फैल रही है. नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, अमेरिका, चीन, रूस और तमाम देशों में इस तस्वीर को जूम करके देखा जा रहा है. ट्रेन के गेट के पास जो तस्वीर ली गई उसमें किम के पीछे खड़े शख्स का पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है. ज्यादातर रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि वह किम की बेटी ही हैं. एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बेटी लगातार अपने पिता किम की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं. यह एक तरह से लर्निंग प्रॉसेस है और आगे उन्हें पिता की कुर्सी संभालनी होगी. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

