Advertisement
trendingNow13111779
Hindi Newsदुनियाबेटी के साथ ये किन मकानों में पहुंच गए किम जोंग उन, सत्ता की लड़ाई में क्या भतीजी मार लेगी बुआ से बाजी?

बेटी के साथ ये किन मकानों में पहुंच गए किम जोंग उन, सत्ता की लड़ाई में क्या भतीजी मार लेगी बुआ से बाजी?

North Korea News: उत्तर कोरिया की राजनीति में एक नया चेहरा नजर आ रहा है. उत्तर कोरिया के राजनीतिक आयोजनों में किम जोंग उन की बेटी किम जू-ए नजर आ रही है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जू-ए उत्तर कोरिया की अगली सुल्तान होने सकती हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटी के साथ ये किन मकानों में पहुंच गए किम जोंग उन, सत्ता की लड़ाई में क्या भतीजी मार लेगी बुआ से बाजी?

North Korea leadership: उत्तर कोरिया की राजनीति में एक नया चेहरा कुछ समय से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. ये चेहरा और किसी न नहीं, बल्कि तानाशाह किम जोंग उन की बेटी किम जू-ए का है. राजनीतिक आयोजनों में बार-बार जू-ए को देख कर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद किम जोंग के बाद देश की कमान जू-ए संभालने वाली हैं. वहीं हाली ही में हुए एक बड़े आयोजन ने दुनिया भर के एक्सपर्ट का ध्यान अपनी ओर खींचा, जब किम जोन के साथ उनकी बेटी जू-ए नजर आईं. इससे ये संकेत और भी ज्यादा पुख्ता हो गए कि जू-ए को देश की अलगी कमान संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है. 

शहीद सैनिकों के परिवारों को सांत्वना
हाल ही में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान किम जोंग उन अपनी बेटी जू-ए के साथ पहुंचे. इस कार्यक्रम में रूस-यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना की ओर से लड़ते हुए मारे गए सैनिकों के परिवारों से वे मिलने पहुंचे थे. साथ ही उत्तर कोरियाई सरकार ने इन परिवारों के सम्मान में नए और आधुनिक अपार्टमेंट्स का निर्माण कराया है. इस कार्यक्रम में जू-ए को केवल एक दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि उन्हें एक 'सह-शासक' की तरह देखा गया. उन्होंने पीड़ित परिवारों को गले लगाया और उन्हें सांत्वना दी. उत्तर कोरिया जैसे देश में जहां तानाशाह 'देवता' की तरह नजर आते हैं, वहीं जू-ए का ये 'दयालु' व्यवहार उनकी छवि को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने की एक सोची-समझी रणनीति मानी जा रही है.

उत्तराधिकारी बनने के स्पष्ट संकेत
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह आयोजन किम जू-ए को अगले उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है. पिछले दो सालों में जू-ए अपने पिता के साथ मिसाइल परीक्षणों, सैन्य परेडों और सरकारी बैठकों में नजर आई हैं. हाल ही में आए तस्वीरों में वे सेना के वरिष्ठ जनरलों के साथ काफी आत्मविश्वास से घिरी नजर आईं. वहीं सरकारी मीडिया में उन्हें 'सम्मानित' और 'महान मार्गदर्शक' जैसे विशेषणों से बुलाया जा रहा है. ऐसे में इसे इस बात का सबूत माना जा रहा है कि किम जोंग उन धीरे-धीरे सत्ता की बागडोर अपनी बेटी को सौंपने की तैयार कर रहे हैं और उसके लिए जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रूस के साथ सैन्य गठबंधन
वहीं यह पहली बार है कि उत्तर कोरिया ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि उसके सैनिक रूस के लिए लड़ रहे हैं. किम जू-ए का ऐसे संवेदनशील सैन्य और कूटनीतिक मंच पर मौजूद होना यह दर्शाता है कि उन्हें केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रखा जा रहा है. रूस के साथ बढ़ते सैन्य समझौतों और पुतिन के साथ किम जोंग उन की नजदीकियों के बीच जू-ए की मौजूदगी यह बताती है कि वह आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी उत्तर कोरिया का चेहरा हो सकती हैं.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

North Korea leadership

Trending news

पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
Jammu Kashmir
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
pandit jawahar lal nehru
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
Bengal Assembly Elections
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
Babri Masjid Row
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
Tamil Nadu news
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
शुरू हुआ AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
शुरू हुआ AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Himanta Biswa Sarma
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
bengaluru news
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
Mani Shankar Aiyar
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?