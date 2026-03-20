North Korea: क्या युद्ध की तैयारी में उत्तर कोरिया? किम जोंग उन ने बेटी के साथ फिर किया सैन्य निरीक्षण

Kim Jong Un With Daughter: नार्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन और उनकी बेटी किम जू ऐ की सैन्य गतिविधियों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. टैंक निरीक्षण, मिसाइल परीक्षण और युद्ध तैयारियों के आतंकवादियों के बीच क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है. साथ ही, किम जू ऐ को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जा रहा है.
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Kim Jong Un: उत्तर कोरिया में हालिया सैन्य गतिविधियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है. उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन और उनकी बेटी किम जू ऐ की टैंक पर सवारी करते हुए और सैन्य अभ्यास का निरीक्षण करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि देश अपनी सैन्य तैयारी को तेज कर रहा है.
सरकारी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में किम जोंग उन (Kim Jong Un) और किम जू ऐ (Kim Ju Ae) को एक जैसे काले चमड़े के जैकेट पहने टैंक पर सवार देखा गया. दोनों ने टैंक इकाइयों और पैदल सेना के अभ्यास का निरीक्षण किया. यह दृश्य हाल के दिनों में उनकी कई संयुक्त सार्वजनिक उपस्थितियों में से एक है, जिसमें वे रॉकेट परीक्षण और हथियार अभ्यास का भी निरीक्षण करते नजर आए हैं.
कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार, किम जोंग उन ने सैन्य अधिकारियों को युद्ध की तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने सेना को हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा. कुछ दिन पहले, किम और उनकी बेटी ने एक गोला-बारूद कारखाने का भी दौरा किया था और मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के परीक्षण को भी देखा था.
पिछले सप्ताह नार्थ कोरिया ने जापान सागर की ओर करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं थी. यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ था जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव बना हुआ है. यह कदम साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब के रूप में देखा जा रहा है. प्योंगयांग ने इन अभ्यासों को उकसाने वाला बताते हुए भयानक परिणामों की चेतावनी दी थी. इससे पहले भी प्योंगयांग ने सियोल के शांति प्रस्तावों को खारिज करते हुए उन्हें धोखेबाज करार दिया था, जिससे दोनों कोरियाई देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था.
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2022 के अंत से किम जू ऐ लगातार अपने पिता के साथ अहम सैन्य और राजनीतिक कार्यक्रमों में नजर आ रही हैं. साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि उन्हें भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार किया जा रहा है. किम जू ऐ पहली बार नवंबर 2022 में एक लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण के दौरान सार्वजनिक रूप से सामने आई थीं.
हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि किम जू ऐ को सत्ता की दौड़ में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. किम यो जोंग, जो किम जोंग उन की बहन हैं, को देश की दूसरी सबसे शक्तिशाली नेता माना जाता है. उनके पास राजनीतिक और सैन्य समर्थन भी मजबूत है, जिससे भविष्य में सत्ता संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.