उत्तर कोरिया ने फिर दिखाई ताकत, कर दिया 2500 किलोटन के मिसाइल इंजन का परीक्षण; किम जोंग उन की जद में आया पूरा अमेरिका

North Korea Missile Test: किम जोंग उन के नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने सॉलिड-फ्यूल मिसाइल इंजन का सफल परीक्षण किया है. इस परीक्षण के कारण अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ उत्तर कोरिया का तनाव बढ़ने और वैश्विक सुरक्षा पर खतरा गहराने की आशंका है.
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Kim Jong Un: उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए उन्नत मिसाइल तकनीक की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के अनुसार, देश ने उच्च क्षमता वाले ठोस ईंधन मिसाइल इंजन का सफल परीक्षण किया है. इस परीक्षण का निरीक्षण खुद तानाशाह किम जोंग उन (Kim Jong Un) ने किया. रिपोर्ट के मुताबिक, यह ग्राउंड जेट टेस्ट उत्तर कोरिया के सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को और अधिक घातक बनाना है.
जानकारी के अनुसार, उत्तर कोरिया के नए परीक्षण में इंजन की अधिकतम क्षमता करीब 2500 किलोटन मापी गई, जो पिछले परीक्षण (1971 किलोटन) से काफी अधिक है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की क्षमता में वृद्धि का उद्देश्य मिसाइलों की मारक क्षमता और पेलोड को बढ़ाना है. इस अपग्रेडेड इंजन में कंपोजिट कार्बन फाइबर जैसी उन्नत सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जो मिसाइल को हल्का और अधिक शक्तिशाली बनता है.
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया अब ऐसी मिसाइलें विकसित करना चाहता है, जिनमें एक साथ कई वॉरहेड (Multiple Warheads) लगाए जा सकें. इससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को भेद सकती है और दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देना भी आसान हो जाता है. जानकारों का मानना है कि ये तकनीक अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है.
उत्तर कोरिया लगातार अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) तकनीक को मजबूत कर रहा है. सॉलिड-फ्यूल मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें लॉन्च से पहले ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं होती, जिससे इनका पता लगाना और इंटरसेप्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है. यही कारण है कि इस तकनीक को आधुनिक युद्ध में गेम-चेंजर माना जाता है.
बता दें, यह परीक्षण ऐसे समय पर हुआ है जब किम जोंग उन हाल ही में उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति घोषित कर चुके हैं. उन्होंने अमेरिका पर आक्रामक नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करना बेहद जरूरी है. उन्होंने मध्य पूर्व में जारी संघर्षों का जिक्र करते हुए वैश्विक अस्थिरता पर भी चिंता जताई.
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विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया की यह प्रगति अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चिंता पैदा कर सकती है. खासकर सॉलिड-फ्यूल तकनीक और मल्टीपल वॉरहेड क्षमता का संयोजन, पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. इस परीक्षण के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.