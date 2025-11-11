Advertisement
दुनिया का वो इकलौता देश, जहां सेलिब्रेट नहीं होता बर्थडे! ज्यादातर को याद नहीं जन्म की तारीख

Shocking News: क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसा भी देश है जहां के लोग अपना जन्मदिन ही नहीं जानते हैं. चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है और यहां के लोग बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:43 PM IST
Shocking News: जन्मदिन किसी के लिए भी स्पेशल डे होता है. इस दिन लोग अपने स्पेशल डे को केक काटकर सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसा भी देश है जहां कोई अपना सही जन्मदिन जानता ही नहीं. चलिए जानते हैं वो कौन सा देश है.

क्यों नहीं याद रहती जन्म की तारीख?
दुनिया में उत्तर कोरिया ऐसा इकलौता देश है जहां कि जनता अपने जन्म ही सही तारीख ही नहीं जानती है. उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश है यहां कि जनता की प्राइवेट लाइफ को भी सरकार ने कब्जा रखा है. कौन क्या खाएगा और क्या पहनेगा, सब कुछ सरकार तय करती है. एक दिलचस्प बात ये है कि यहां के लोगों को अपने जन्म की तारीख ही नहीं पता है. इसके पीछे का कारण ये है कि उत्तर कोरिया के दूर दराज गांवों में आज भी 80 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों की डिलीवरी घर पर ही होती है. यहां ना डॉक्टर, ना अस्पताल, और न ही कोई कैलेंडर होता है. तारीख याद रखना तो दूर की बात है यहां मां बाप को बच्चे के जन्म पर तारीख याद ही नहीं होती है. 
कौन तय करता है बर्थडे?
जब बच्चे 16 या 17 साल के हो जाते हैं और सरकारी आईडी कार्ड बनता है तो सरकारी अफसर अपने हिसाब से कोई भी तारीख बर्थडे के कॉलम में लिख देते हैं और वही बर्थडे हो जाता है. ऐसे में कहा जाता है कि उत्तर कोरिया के ज्यादातर लोगों को अपने जन्म की सही तारीख पता ही नहीं है. उत्तर कोरिया में ज्यादातर लोगों की बर्थ डेट 1 जनवरी है. जी हां, उत्तर कोरिया में लाखों लोगों का ऑफिशियल बर्थडे 1 जनवरी है. चौंकाने वाली बात ये है कि 40% से ज्यादा पासपोर्ट में बर्थ डेट 1 जनवरी या 1 जुलाई लिखी होती है. इससे सरकार को आंकड़े रखने में आसानी होती है. 
 

कैसे सेलिब्रेट करते हैं जन्मदिन?
ज्यादातर लोगों को जन्म का दिन याद ना हो तो भी यहां बर्थडे मनाया जाता है. स्कूलों में, फैक्ट्री में और आर्मी कैंपों में बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि ये सरकारी झूठ है. पर वो कर भी क्या सकते हैं जब उनको असली तारीख पता ही नहीं है. ये खबर वहां की तानाशाही को दर्शाती है. वहां की सरकार चाहती है कि वर्तमान के साथ तुम्हारा अतीत भी गुलाम रहे.

