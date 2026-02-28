उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अधिकारियों को गिफ्ट की स्नाइपर राइफल्स, चाहते क्या हैं किम जोंग उन?

Kim Jong Un Presents Rifles To Party Officials: किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों और कमांडरों को स्नाइपर राइफल्स भेंट की. उन्होंने कहा कि यह उनके प्रति भरोसे का प्रतीक है. किम की बेटी भी राइफल से शूट करती हुई नजर आई थीं.
Trending Photos
North Korea: नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष पद पर चुने जने के बाद अपनी पार्टी के टॉप ऑफिसर्स और कमांडर्स को तोहफे में नई स्नाइपर राइफल दीं. इसको लेकर किम ने कहा कि अधिकारियों को राइफल गिफ्ट करना दिखाता है कि वे अपने अधिकारियों पर पूरा विश्वास करते हैं और उनके कर्मचारी पार्टी के लिए पूरी तरह से ईमानदार हैं. इससे पहले किम जोंग उन की बेटी भी राइफल से निशाना साधती नजर आई थीं.
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को राइफल भेंट करते हुए किम जोंग ने इसे अद्भुत हथियार और अपने भरोसे का प्रतीक बताया. 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' (KCNA) के मुताबिक किम ने वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के हेडक्वार्टर्स में प्रमुख कैडरों और कमांडिंग अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें देश की डिफेंस साइंस अकेडमी की ओर से विकसित नई पीढ़ी की राइफलें सौंपीं.
ये भी पढ़ें- क्या इजरायल के आगे टिक पाएगा ईरान का सुरक्षा कवच? कितना मजबूत है शिया मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम
बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने किम जोंग उन की बेटी किम जू ए की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वह शूटिंग रेज में राइफल से निशाना साध रही थीं. बताया जा रहा है कि किम जोंग अपनी बेटी को अगला उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं. वह हाल ही में किम जू ए को मिसाइल टेस्ट के दौरान लेकर गए थे. इसके अलावा वह अपनी चीन यात्रा में भी अपनी बेटी को लेकर पहुंचे थे.
ये भी पढ़ें- ड्रोन, हजारों CCTV और पुलिस...काबा में परिंदा भी नहीं मार सकता पर, चील की नजरों जैसी है सिक्योरिटी
KCNA के मुताबिक नॉर्ख कोरिया की वर्कर्स पाईटी की नौंवी कांग्रेस के मौके पर किम जोंग ने अमेरिका को लेकर एक टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अगर USA अपनी शत्रुतापूर्ण पॉलिसी छोड़कर नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपंस स्टेट के संवैधानिक दर्जे को स्वीकार करता है तो नॉर्थ कोरिया अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए तैयार होगा. किम ने साफ कहा कि जबतक ग्लोबल एनवायरनमेंट में बदलाव नहीं आता तब तक नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपंस का त्याग नहीं करेगा.