/किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे परमाणु हथियार, समझौते का सवाल ही नहीं... नॉर्थ कोरिया की अमेरिका को खुली चुनौती

World News: अमेरिका हमेशा से नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों का बड़ा विरोधी रहा है. उसका मानना है कि प्योंगयांग का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम उसके सहयोगी साउथ कोरिया और जापान समेत वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है. इसको लेकर अमेरिका ने उत्तर कोरिया से परमाणु निरस्त्रीकरण ( Nuclear Disarmament) की अपील है, जिसे किम जोंग उन ने खारिज कर दिया है. किम की बहन किम यो जोंग ने इस अपील को वाशिंगटन का पुराना सपना बताया है. उन्होंने कसम खाई कि प्योंगयांग अपनी परमाणु क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखेगा.