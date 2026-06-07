/किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे परमाणु हथियार, समझौते का सवाल ही नहीं... नॉर्थ कोरिया की अमेरिका को खुली चुनौती

World News: अमेरिका हमेशा से नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों का बड़ा विरोधी रहा है. उसका मानना है कि प्योंगयांग का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम उसके सहयोगी साउथ कोरिया और जापान समेत वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है. इसको लेकर अमेरिका ने उत्तर कोरिया से परमाणु निरस्त्रीकरण ( Nuclear Disarmament) की अपील है, जिसे किम जोंग उन ने खारिज कर दिया है. किम की बहन किम यो जोंग ने इस अपील को वाशिंगटन का पुराना सपना बताया है. उन्होंने कसम खाई कि प्योंगयांग अपनी परमाणु क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखेगा.
'द न्यूयॉर्क पोस्ट' ने सरकारी मीडिया की ओर से पब्लिश एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि किम यो जोंग ने कहा कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार संपन्न देश होने की स्थिति को पलटा नहीं जा सकता. उन्होंने तर्क दिया कि इस वास्तविकता को चुनौती देने के अमेरिकी प्रयासों में कोई कानूनी बाध्यकारी शक्ति नहीं है. उन्होंने कहा,' अमेरिका की ओर से उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित करने के दावे में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है और कोई भी अमेरिका की एकतरफा बयानबाजी से बाध्य नहीं होगा.'
बता दें कि हाल ही में किम ने अमेरिका-चीन की बीते महीने बीजिंग में नॉर्थ कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के दावे को भी किम जोंग उन ने झूठ बताकर खारिज कर दिया. उन्होंने कहा,' अमेरिका के कुछ अधिकारी अपने पलायनवादी और अप्रचलित सपने से जागने में असफल रहे हैं.' किम जोंग उन की ये टिप्पणी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्योंगयांग पहुंचने से एक दिन पहले आई है.
बता दें की किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच साल 2019 में डिप्लोमैसी फेल हो गई थी. इसके बाद से नॉर्थ कोरिया ने अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं का तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना चाहता है. किम का मानना है कि इस कदम से उन्हें सैंक्शन से राहत पाने में मजबूती मिल सकती है.