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किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे परमाणु हथियार, समझौते का सवाल ही नहीं... नॉर्थ कोरिया की अमेरिका को खुली चुनौती

North korea Nuclear Weapons: अमेरिका पूरी कोशिश में लगा है कि नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु हथियारों को त्याग दे, लेकिन किम जोंग उन इसके लिए सबसे बड़ी बाधा हैं. वह किसी भी रूप में इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 07, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:50 PM IST
किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे परमाणु हथियार, समझौते का सवाल ही नहीं... नॉर्थ कोरिया की अमेरिका को खुली चुनौती

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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