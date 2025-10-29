ट्रंप 'दुश्मन देश' में आने वाले हैं, सनकी तानाशाह को जैसे लगी भनक, क्रूज मिसाइलों से 120 मिनट तक मचवाया तांडव, मिशन किया पूरा

Trump visits South Korea: एशिया में तनाव चरम पर है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे टर्म की पहली एशिया ट्रिप पर हैं. जापान के बाद अब ट्रंप साउथ कोरिया के ग्योंगजू में APEC समिट के लिए लैंड करेंगे. वहां साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्युंग से मिलेंगे, चीन के शी जिनपिंग से भी बातचीत पक्की है. लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को इन सबसे कोई मतलब ही नहीं, किम ने ट्रंप मिसाइल तांडव शुरू कर दिया. ये ट्रंप-किम की पुरानी दुश्मनी का नया चैप्टर है. 2019 में दोनों की न्यूक्लियर डील फेल हुई, अब किम रूस की गोद में बैठे हैं और ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं.

क्रूज़ मिसाइलों का परीक्षण

प्योंगयोंग के सरकारी मीडिया कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) ने बताया बुधवार को कहा कि समुद्र से सतह पर मार करने वाली क्रूज़ मिसाइलों का उसका हालिया परीक्षण सफल रहा. उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि मंगलवार को दागी गई मिसाइलें दो घंटे से ज़्यादा समय तक उड़ती रहीं और फिर उसके पश्चिमी जलक्षेत्र में सटीक निशाना साधा. एजेंसी ने कहा कि ये हथियार देश की परमाणु-सशस्त्र सेना के संचालन क्षेत्र का विस्तार करने में योगदान देंगे.

दक्षिण कोरिया को थी जानकारी

दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ़ ने कहा कि सेना ने उत्तर कोरिया की प्रक्षेपण तैयारियों का पता लगा लिया था और मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे उत्तर कोरिया के उत्तर-पश्चिमी जलक्षेत्र में क्रूज़ मिसाइलें दागी गईं. संयुक्त प्रमुखों ने कहा कि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका हथियारों का विश्लेषण कर रहे हैं और किसी भी उत्तर कोरियाई उकसावे के खिलाफ "प्रभावी प्रतिक्रिया" देने में सक्षम संयुक्त रक्षा तत्परता बनाए रख रहे हैं.

ट्रंप से पहले किम का तांडव

उत्तर कोरियाई रिपोर्ट ट्रंप और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के बीच ग्योंगजू शहर में अपेक्षित शिखर सम्मेलन से कुछ घंटे पहले आई है, जहां दक्षिण कोरिया इस वर्ष एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग बैठकों की मेजबानी कर रहा है. केसीएनए ने कहा कि परीक्षणों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी पाक जोंग चोन ने भाग लिया, जिन्होंने उत्तर कोरिया के नव विकसित विध्वंसक चोई ह्योन और कांग कोन पर नाविकों के प्रशिक्षण का भी निरीक्षण किया, जिन्हें नेता किम जोंग उन ने नौसेना को मजबूत करने के अपने प्रयासों में महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में वर्णित किया है.

पहले बैलिस्टिक मिसाइल अब क्रूज़

उत्तर कोरिया के नवीनतम प्रक्षेपण पिछले हफ्ते कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों के बाद हुए हैं, जिसमें कहा गया था कि इसमें एक नई हाइपरसोनिक प्रणाली शामिल है हालांकि, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने कहा है कि ट्रंप-किम की मुलाकात की संभावना नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल के दौरान 2019 में ट्रंप के साथ किम की उच्च-दांव वाली परमाणु कूटनीति विफल होने के बाद से उत्तर कोरिया ने वाशिंगटन और सियोल के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता से परहेज किया है.

पुतिन से दोस्ती, अमेरिका से खफा

किम की शीर्ष विदेश नीति प्राथमिकता अब रूस है. हाल के महीनों में उन्होंने यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए हजारों सैनिकों और बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण भेजे हैं, साथ ही एक "नए शीत युद्ध" के विचार को अपनाया है और अपने देश को अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम के खिलाफ एकजुट मोर्चे के हिस्से के रूप में खड़ा किया है. पिछले महीने, किम ने दोहराया कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत पर नहीं लौटेंगे, जब तक कि वाशिंगटन उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण की अपनी मांग नहीं छोड़ देता, जब तक कि ट्रंप ने बार-बार नई कूटनीति की उम्मीदें व्यक्त कीं.

ट्रंप पहुंचेंगे दक्षिण कोरिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू पहुंचेंगे. वे एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच में विभिन्न शिखर सम्मेलनों और बैठकों में भाग लेंगे. इस सप्ताह के आखिर में उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करने की उम्मीद है.