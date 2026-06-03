North Korea: नोर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन ने AFC महिला चैंपियंस लीग में ऐतिहासिक जीत के बाद नाएगोह्यांग महिला FC की खिलाड़ियों का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया. इस दौरान राजधानी प्योंगयांग में भावुक नजारा देखने को मिला. खिलाड़ियों ने अपने देश के सर्वोच्च नेता के साथ जश्न मनाया. सरकारी मीडिया की ओर से जारी तस्वीरों में किम को टीम के सदस्यों को गले लगाते, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते और खिलाड़ियों को बधाई देते हुए दिखाया गया है. बता दें कि नॉर्थ कोरियन क्लब एशिया की प्रमुख महिला क्लब प्रतियोगिता जीतने वाला पहला क्लब बन गया है.

जीत से गदगद हुए किम

23 मई 2026 को साउथ कोरिया के सुवन में खेले गए फाइनल में नाएगोह्यांग ने टोक्यो वर्डी बेलेजा को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया. यह जीत नॉर्थ कोरियाई फुटबॉल के लिए बड़ी उपलब्धि थी. यह टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन का समापन था. सरकारी मीडिया के मुताबिक, किम ने टीम की देश को गर्वित करने के लिए सभी की प्रशंसा की और बाद में क्लब और उत्तर कोरिया की अंडर-17 महिला राष्ट्रीय टीम के बीच एक फ्रेंडली मैच देखा.

BREAKING — Add Zee News as a Preferred Source Kim Jong Un Meets DPRK Women’s Football Champions After Historic AFC Double Victory. pic.twitter.com/wu3LjK6sYv — Pamphlets (@PamphletsY) June 2, 2026

नेगोह्यांग के नॉर्थ कोरिया के गार्ड कमांड से संबंधों को देखते हुए यह जीत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो किम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार यूनिट है. क्लब की इस सफलता को देश के अंदर स्पोर्ट्स में बड़ी उपलब्धि और राष्ट्रीय शक्ति के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है. ॉ

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मातृभूमि की गौरवशाली बेटियां

देश की सत्तारूढ़ पार्टी के अखबार, 'रोडोंग सिनमुन' ने खिलाड़ियों को मातृभूमि की गौरवशाली बेटियां बताया, जिन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में अपने प्रदर्शन से कोरियाई लोगों की प्रतिबद्धता और भावना का प्रदर्शन किया. इस स्वागत समारोह में कई बड़े अधिकारी और आम जनता के सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लहराए और वापसी करने वाले चैंपियनों के लिए तालियां बजाईं.

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टीम को मिली प्राइज मनी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाएगोह्यांग ने प्रतियोगिता जीतने के लिए महिला टीम को प्राइज मनी के तौर पर 1 मिलियन डॉलर दिए हैं. हालांकि, इसको लेकर सवाल बना है कि क्या क्लब उत्तर कोरिया पर लगाए गए इंटरनेशनल बैन के चलते इसे धनराशि का इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं. टीम के लिए खिताब जीतना इसलिए भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके लिए टीम को साउथ कोरिया की यात्रा करनी पड़ी. यह इंचियोन में साल 2014 के एशियाई खेलों के बाद से पड़ोसी देश में उत्तर कोरियाई फुटबॉलरों की पहली यात्रा थी.