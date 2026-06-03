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Hindi Newsदुनियाआंखों में आंसू, चेहरे पर खुशी...AFC खिताब जीतते ही किम जोंग से मिलीं उत्तर कोरियाई महिला खिलाड़ी, फूट-फूटकर लगीं रोने

आंखों में आंसू, चेहरे पर खुशी...AFC खिताब जीतते ही किम जोंग से मिलीं उत्तर कोरियाई महिला खिलाड़ी, फूट-फूटकर लगीं रोने

North Korean Women Football Team: उत्तर कोरिया की नाएगोह्यांग महिला FC की खिलाड़ियों ने साउथ कोरिया में आयोजित फुटबॉल मैच में टोक्यो वर्डी बेलेजा को 1-0 से हराया. खिताब अपने नाम करने के बाद टीम अपने नेता किम जोंग उन से मिली. इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.    

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jun 03, 2026, 05:31 PM IST
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आंखों में आंसू, चेहरे पर खुशी...AFC खिताब जीतते ही किम जोंग से मिलीं उत्तर कोरियाई महिला खिलाड़ी, फूट-फूटकर लगीं रोने

North Korea: नोर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन ने AFC महिला चैंपियंस लीग में ऐतिहासिक जीत के बाद नाएगोह्यांग महिला FC की खिलाड़ियों का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया. इस दौरान राजधानी प्योंगयांग में भावुक नजारा देखने को मिला. खिलाड़ियों ने अपने देश के सर्वोच्च नेता के साथ जश्न मनाया. सरकारी मीडिया की ओर से जारी तस्वीरों में किम को टीम के सदस्यों को गले लगाते, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते और खिलाड़ियों को बधाई देते हुए दिखाया गया है. बता दें कि नॉर्थ कोरियन क्लब एशिया की प्रमुख महिला क्लब प्रतियोगिता जीतने वाला पहला क्लब बन गया है. 

जीत से गदगद हुए किम 

23 मई 2026 को साउथ कोरिया के सुवन में खेले गए फाइनल में नाएगोह्यांग ने टोक्यो वर्डी बेलेजा को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया. यह जीत नॉर्थ कोरियाई  फुटबॉल के लिए बड़ी उपलब्धि थी. यह टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन का समापन था. सरकारी मीडिया के मुताबिक, किम ने टीम की देश को गर्वित करने के लिए सभी की प्रशंसा की और बाद में क्लब और उत्तर कोरिया की अंडर-17 महिला राष्ट्रीय टीम के बीच एक फ्रेंडली मैच देखा.

नेगोह्यांग के नॉर्थ कोरिया के गार्ड कमांड से संबंधों को देखते हुए यह जीत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो किम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार यूनिट है. क्लब की इस सफलता को देश के अंदर स्पोर्ट्स में बड़ी उपलब्धि और राष्ट्रीय शक्ति के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है. ॉ

ये भी पढ़ें-  कौन थीं किम जोंग उन की मां, क्यों कभी उनका जिक्र नहीं करते नॉर्थ कोरिया के तानाशाह?    

मातृभूमि की गौरवशाली बेटियां

देश की सत्तारूढ़ पार्टी के अखबार, 'रोडोंग सिनमुन' ने खिलाड़ियों को मातृभूमि की गौरवशाली बेटियां बताया, जिन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में अपने प्रदर्शन से कोरियाई लोगों की प्रतिबद्धता और भावना का प्रदर्शन किया. इस स्वागत समारोह में कई बड़े अधिकारी और आम जनता के सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लहराए और वापसी करने वाले चैंपियनों के लिए तालियां बजाईं.  

ये भी पढ़ें- भारत से 4.3 गुना बड़ी जगह, मगर बस 11 लोग ही हैं नागरिक, दूर-दूर तक नहीं दिखता कोई घर या इंसान 

टीम को मिली प्राइज मनी 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाएगोह्यांग ने प्रतियोगिता जीतने के लिए महिला टीम को प्राइज मनी के तौर पर 1 मिलियन डॉलर दिए हैं. हालांकि, इसको लेकर सवाल बना है कि क्या क्लब उत्तर कोरिया पर लगाए गए इंटरनेशनल बैन के चलते इसे धनराशि का इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं. टीम के लिए खिताब जीतना इसलिए भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि  इसके लिए टीम को साउथ कोरिया की यात्रा करनी पड़ी. यह इंचियोन में साल 2014 के एशियाई खेलों के बाद से पड़ोसी देश में उत्तर कोरियाई फुटबॉलरों की पहली यात्रा थी. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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