ट्रंप से बातचीत करने को तैयार हुए नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग, दक्षिण कोरिया एजेंसी का दावा

Kim Jong Donald Trump Meet: दक्षिण कोरिया एजेंसी का अनुमान है किम जोंग और ट्रंप के बीच ये बैठक अगले साल मार्च में हो सकती है. एजेंसी की तरफ से इस मुलाकात का अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच जॉइंट मिलिट्री ड्रिल के बाद होने का अंदाजा है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:43 PM IST
North Korea nuclear weapon: नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत को लेकर उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और जल्द ही उनकी वाशिंगटन में मुलाकात भी हो सकती है. दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर योनहाप न्यूज एजेंसी की तरफ से दावा किया जा रहा है. 

किम-ट्रंप के बीच मुलाकात
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी को उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच एक समिट होने की बहुत ज्यादा संभावना नजर आ रही है. इतना ही नहीं दक्षिण कोरिया एजेंसी का अनुमान है किम जोंग और ट्रंप के बीच ये बैठक अगले साल मार्च में हो सकती है. एजेंसी की तरफ से इस मुलाकात को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच जॉइंट मिलिट्री ड्रिल के बाद होने का अंदाजा है.

न्यूक्लियर हथियार 
किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को लेकर रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट्री ऑडिट के बाद सांसद ली सेओंग-क्वेन का भी बयान सामने आया है. उन्होंने एजेंसी का हवाला देते हुए कहा कि किम जोंग उन अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं और जब हालात सही होंगे तो वो अमेरिका से संपर्क साधने की कोशिश जरूर करेंगे. कुछ समय पहले किम जोंग भी कह चुके हैं कि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की मांग छोड़ दे तो वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करने को तैयार हैं लेकिन पिछले हफ्ते जब डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया दौरे पर थे उन्होंने जोंग को बातचीत का ऑफर दिया. हालांकि, ट्रंप के इस ऑफर पर किम जोंन ने कोई जवाब नहीं दिया.

यह भी पढ़ें: 74 की महिला ने 40 साल छोटे युवक से की शादी, दुनिया भर में हो रही इस अनोखे प्रेम कहानी की बात..

बैलिस्टिक मिसाइलों पर प्रतिबंध

पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के दौरे पर इपीईसी समिट से पहले ट्रंप ने कहा था वो जल्द वापस आएंगे और किम जोंग से मिलेंगे. दरअसल, ट्रंप और किम ने प्योंगयांग के न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे को लेकर बातचीत टूटने से 2018 और 2019 में शिखर वार्ता की थी. इसके बाद उत्तर कोरिया पर न्यूक्लियर हथियारों के साथ-साथ बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर भी कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं.

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

