जब घुटनों पर बैठ खूब रोए किम जोंग, बच्चे को लगाया गले, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के आंखों से क्यों निकले आंसू?

North Korea: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूस-यूक्रेन जंग में रूस के साथ लड़ने वाले अपने सैनिकों की तारीफ की. उन्होंने उन्हें 'हीरो' बताते हुए सम्मानित किया और इस जंग में जान गंवाने वाले सैनिकों के बच्चों को गले लगाकर सांत्वना दी. राज्य मीडिया के मुताबिक, शुक्रवार को हुए एक प्रोग्राम में किम जोंग उन ने लौटे हुए सैनिकों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया.

इस दौरान उन्होंने कहा कि 'विदेशी ऑपरेशनल फोर्सेज की लड़ाई ने हमारी सेना की ताकत साबित कर दी और कुर्स्क की मुक्ति ने हमारे सैनिकों की जज्बे को दिखाया.' समारोह के दौरान एक स्मारक दीवार के सामने किम जोंग उन शहीदों के बच्चों से मिले. भावुक माहौल में वे बच्चों को गले लगाते दिखे, यहां तक कि एक बच्चा उनसे लिपट गया.

किम ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया

रिपोर्ट के मुताबिक, सेना के जनरलों के साथ किम ने रूस से लौटे सैनिकों के लिए आयोजित एक संगीत प्रोग्राम में हिस्सा लिया, साथ ही शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के लिए आयोजित भोज में भी भाग लिया. ये प्रोग्राम रूस में लड़ने वाले उत्तर कोरियाई सैनिकों का ताजा सार्वजनिक सम्मान था. केसीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, किम ने अपने विदेशी मिशन की 'Victorious Outcome' के रूप में तरीफ की, हालांकि यह साफ नहीं है कि क्या यह रूस से अपने सैनिकों की वापसी का संकेत है.

Add Zee News as a Preferred Source

600 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए

वहीं, दक्षिण कोरियाई सांसदों ने अप्रैल में देश की खुफिया एजेंसी का हवाला देते हुए कहा था कि कुल 15,000 सैनिकों में से करीब 600 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से लड़ते हुए मारे गए हैं. दक्षिण कोरियाई खुफिया आकलन के मुताबिक, ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया ऐसी ही एक और तैनाती की योजना बना रहा है.

मौत की जानकारी: सरकारी टीवी पर ब्रॉडकास्ट

जबकि इससे पहले शुक्रवार को सरकारी टीवी ने एक वीडियो ब्रॉडकास्ट किया, जिसमें उत्तर कोरियाई सैनिकों को उत्तर-पूर्वी यूक्रेन की सरहद से लगे कुर्स्क इलाकेमें रूस के लिए लड़ते हुए दिखाया गया था. बिना तारीख वाले इस वीडियो में सैनिकों के नाम और उम्र के साथ-साथ उनकी मौत के बारे में भी बताया गया था.