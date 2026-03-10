'अंजाम बहुत भयानक होगा’, ईरानी जंग के बीच किम जोंग उन की बहन अमेरिका पर क्यों भड़की?

US-Israel-Iran War: दुनिया में बढ़ते युद्ध और तनाव के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक बार फिर विवाद की वजह बन गया है. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने इस अभ्यास को लेकर कड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उत्तर कोरिया की सुरक्षा को चुनौती दी गई तो इसके “बहुत भयानक परिणाम” सामने आ सकते हैं. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका मध्य पूर्व में ईरान से जुड़ी जंग में भी उलझा हुआ है और वैश्विक स्तर पर तनाव तेजी से बढ़ रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम यो जोंग ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के इस सैन्य अभ्यास को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक बताया है.

‘फ्रीडम शील्ड’ सैन्य अभ्यास क्यों बना विवाद?

अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सोमवार से ‘फ्रीडम शील्ड’ नाम का 11 दिनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है. इसमें हजारों सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और कई तरह के सैन्य परिदृश्यों पर अभ्यास किया जा रहा है.यह अभ्यास मुख्य रूप से कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए युद्ध जैसी परिस्थितियों का परीक्षण करता है. इसके साथ ही ‘वॉरियर शील्ड’ नाम का फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जिसमें जमीन पर सैनिकों की ट्रेनिंग होती है. दोनों देशों का कहना है कि यह अभ्यास पूरी तरह रक्षात्मक है और इसका मकसद सिर्फ संभावित सुरक्षा खतरों से निपटने की तैयारी करना है.

उत्तर कोरिया ने क्यों जताई नाराजगी?

उत्तर कोरिया लंबे समय से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास का विरोध करता रहा है. प्योंगयांग का दावा है कि ये अभ्यास असल में उसके खिलाफ संभावित हमले की तैयारी हैं. किम यो जोंग ने अपने बयान में कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में पहले ही युद्ध चल रहे हैं और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था तेजी से कमजोर हो रही है. ऐसे समय में इस तरह के सैन्य अभ्यास हालात को और अस्थिर बना सकते हैं.

परमाणु ताकत बढ़ाने का संकेत

किम यो जोंग ने यह भी साफ किया कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु और सैन्य कार्यक्रम को लगातार मजबूत करता रहेगा. उनके मुताबिक देश अपनी “विनाशकारी ताकत” को और बढ़ाएगा ताकि किसी भी बाहरी खतरे का जवाब दिया जा सके. पिछले कुछ वर्षों में उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम और मिसाइल परीक्षणों को काफी तेज किया है.

उत्तर कोरिया दुनिया में बढ़ा रहा अपना दबदबा?

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया अब अपनी विदेश नीति को एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ा रहा है. किम जोंग उन रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ एक अलग मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी उत्तर कोरिया उन गिने-चुने देशों में शामिल रहा जिसने रूस का खुलकर समर्थन किया था. इसी तरह ईरान के साथ भी उसके संबंध काफी करीबी माने जाते हैं.