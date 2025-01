VIDEO: मारे जाने से ज्यादा पकड़े जाने का खौफ? रूस के लिए लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिक ने खुद को बम से उड़ाया

Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सिपाही रूस की तरफ से लड़ रहे हैं. इसको लेकर यूक्रेन कई बार दावे भी कर चुका है. हाल ही में 2 उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ा भी गया था. इस हफ्ते रूस के साथ हुई भीषण जंग के बाद यूक्रेनी स्पेशल फोर्स कुर्स्क इलाके के बर्फीले क्षेत्रों में शवों की खोज कर रहे थे तभी उन्हें वहां एक दर्जन से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिकों के शव दिखे. इनमें से एक सैनिक जिंदा था.

खुद को बम से उड़ाया

यूक्रेनी सैनिक जैसे ही उत्तर कोरियाई सैनिकों के शवों की तरफ बढ़े वैसे ही उन्होंने देखा कि एक सैनिक जिंदा था और उसने पकड़े जाने के डर खुद को ग्रेनेड से उड़ा लिया. यूक्रेनी स्पेशल फोर्स ने इसको लेकर 'X' पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कुर्स्क इलाके में हुई जंग के बारे में जानकारी दी.

Watch how Ukraine’s SOF repel North Korean troops assault in russia’s Kursk region.

The special forces eliminated 17 DPRK soldiers. One North Korean soldier had set an unsuccessful trap for the rangers of the 6th Regiment and blew himself up with a grenade. pic.twitter.com/nObBOMnusI

— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) January 13, 2025