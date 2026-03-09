कुपोषण से जूझ रहीं उत्तर कोरिया की महिलाएं, किम जोंग बोले- चेहरे की झुर्रियां उनकी मेहनत की निशानी

Kim Jong Un Daughter Ju A Latest News: उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने देश की महिलाओं की प्रशंसा की है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वे भले ही शारीरिक रूप से कमजोर नजर आती हों लेकिन उनके इरादे दृढ़ इच्छाशक्ति वाले हैं. उनके चेहरे पर दिखने वाली झुर्रियां उनके कठोर परिश्रम को दर्शाती हैं. अपने लीडर के भाषण पर समारोह में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाईं. इस दौरान उनकी पत्नी और बेटी भी समारोह में मौजूद थीं.

'चेहरे पर झुर्रियां दिखाती हैं कठोर परिश्रम'

राजधानी प्योंगयांग में में आयोजित महिला दिवस समारोह में किम जोंग उन ने कहा, 'हमारी समकालीन महिलाएं क्रांति का मजबूत आधार बन गई हैं. वे शारीरिक रूप से भले ही कमजोर नजर आती हैं. इसके बावजूद वे स्पष्ट रूप से दृढ़ इच्छाशक्ति वाली हैं. उनके सादे चेहरे उनके साहस को दिखाते हैं. वहीं उनकी झुर्रियां उनके कठोर परिश्रम को दर्शाती हैं.'

किम जोंग उन ने कोरियन महिलाओं को सराहा

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) के के मुताबिक, जब किम जोंग उन समारोह में स्पीच दे रहे थे तो उनकी पत्नी री सोल जू और बेटी जू ए भी वहां मौजूद थीं. बेटी जू ए इस कार्यक्रम में अपने पिता का हाथ पकड़कर उनके बगल में बैठी हुई थीं. इस कार्यक्रम में पार्टी के अधिकारी और कई विदेशी राजनयिकों को भी बुलाया गया था. जब किम का संबोधन खत्म हुआ तो सभी ने खड़े होकर जोरदार तालियां बजाईं.

बेटी जू ए को दिला रहे पब्लिक एक्सपोजर

विदेश नीति विशेषज्ञों के मुताबिक, किम जोंग उन बार-बार अपनी बेटी जू ए को सार्वजनिक समारोहों में लेकर जा रहे हैं. ऐसा करके वे स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि उनके बाद वही उनकी उत्तराधिकारी होंगी. हालांकि अभी तक उन्होंने या उत्तर कोरियाई शासन ने इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है.

पिछले महीने भी वायरल हुई थी तस्वीर

वे इससे पहले पिछले महीने के आखिर में एक शूटिंग रेंज में भी नजर आई थीं. तब भी उनकी तस्वीर सरकारी मीडिया में प्रकाशित हुई थी. उस फोटो में वे राइफल स्कोप से झांक रही थीं. उनकी उंगली ट्रिगर पर रखी थी और बैरल से धुआं उठ रहा था. अब इस महीने उनकी तस्वीर फिर सरकारी मीडिया में आई है. इससे उत्तर कोरिया जनता को मैसेज जा रहा है कि उन्हें उनका नया नेता मिलने वाला है.