पानी में हुआ विस्फोट, हवा में फैल गई जहरीली गैस, देखते ही देखते हजारों लोगों ने छोड़ दी दुनिया, सांस के लिए तरसने लगे जानवर

Nyos Lake Blast: दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर लोग अपना खुशनुमा समय बिताने के लिए जाते हैं, मानसून के समय में लोग झील, झरनों के किनारे जाना पसंद करते हैं. कभी-कभी लोगों का ये फैसला उनके लिए घातक भी साबित हो जाता है. झीलों के किनारे बैठना और पानी की कलकलाहट को सुनना कितना अच्छा लगता है लेकिन आपने कभी सोचा है कि पानी से विस्फोट हो तो क्या होगा? ये सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी ज्यादा डरावनी है. 1986 में एक झील में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे हजारों इंसान और जानवर मारे गए थे.

क्या है विस्फोटक झील

हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विस्फोटक झील के बारे में जिसे दुनिया के सबसे घातक हादसों में एक माना जाता है, इसकी वजह से हजारों इंसान और जानवर मारे गए थे. इस घटना से पहले हम जानते हैं कि विस्फोटक झील किसे कहा जाता है. वीओन की रिपोर्ट के मुताबिक लिमिनिक विस्फोट को ही विस्फोटक झील कहा जाता है. लिमिनिक विस्फोट में CO2 (कार्बन डाइऑक्साइड) अचानक गहरे झील के पानी से फटती है जो मनुष्यों और पशुओं का गला घोटने में माहिर होती है. झीलों में होने वाली ऐसी गतिविधि को लिमिनिकली सक्रिय झीलें या विस्फोटिक झीलें कहा जाता है.

झील में हुआ था विस्फोट

आज के करीब 39 साल पहले 1986 में उत्तर-पश्चिमी कैमरून की न्योस झील में एक भयानक विस्फोट हुआ था. विस्फोट के बाद झील से जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी. इस गैस ने जो तांडव मचाया उसकी वजह से चारों तरफ हाहाकार मच गया. इस घटना को इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है. यह गैस झील से निकलकर आस-पास के इलाकों में फैल गई और इसने लगभग 1700 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और इसकी वजह से करीब 3,500 जानवर मर गए और 4,000 लोग अपना घर छोड़कर भाग गए थे. बताया ये भी जाता है कि ये गैस 25 किलोमीटर की रफ्तार से फैल रही थी. इस विस्फोट ने इंसानों के साथ-साथ वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था.

वैज्ञानिकों ने कही ये बात

इस घटना ने दुनिया भर के इंसानों के साथ वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था. इस घटना को लेकर वैज्ञानिकों कहना था कि न्योस झील में CO2 गहरे पानी में दबाव में फंसा था और फिर ज्वालामुखी गतिविधि हुई और छोटा सा भूस्खलन हुआ साथ ही साथ भारी बारिश हुई और इसके बाद गैस अचानक बाहर निकल गई और इसने एक बड़ा जख्म लोगों को दे दिया.

F&Q

सवाल- न्योस झील में विस्फोट कब हुआ था?

जवाब- 21 अगस्त 1986 को न्योस झील में विस्फोट हुआ था.