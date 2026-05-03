तेल बेचकर चलती है इकोनॉमी, फिर भी लोग दौड़ाते हैं साइकिल; क्यों इस मुल्क में ना के बराबर हैं कारें

Oil Supply in Norway: मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच सबसे अधिक चर्चा कच्चे तेल की है. दुनिया के अधिकांश देशों में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. इस बीच दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जिसको इसकी कोई खास परवाह नहीं है. इस देश को हरित और पर्यावरण-अनुकूल देशों में गिना जाता है. हैरान करने वाली बात है कि इस देश की सड़कों पर साइकिलों की भरमार देखने को मिलती है. वहीं, 8 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आती है.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं नॉर्व की. नॉर्वे दुनिया का वह देश है, जो कच्चे तेल की सप्लाई तो करता है, लेकिन खुद ईंधन का इस्तेमाल न के बराबर करता है. हाल में ही आए एक आंकड़े के अनुसार, साल 2024 में नॉर्वे में बिकने वाली 10 में 9 कारें इलेक्ट्रिक थी. यह आंकड़ा बताता है कि कैसे इस देश में लोग ऊर्जा को लेकर सजग हैं और वह अधिक से अधिक तेल पर निर्भरता को कम कर रहे हैं.

मिडिल ईस्ट की जंग में बल्ले-बल्ले

इस साल फरवरी के अंत में शुरू हुए मिडिल ईस्ट संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने के कारण नॉर्वे को भारी फायदा हुआ है. ईरान में जारी संघर्ष के कारण नॉर्वे को अतिरिक्त डॉलर की आमदनी होने के साथ-साथ शेयर बाजार ने भी रिकॉर्ड बना दिया.

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रिन्यूएबल एनर्जी पर नॉर्वे की निर्भरता

रिपोर्ट्स के अनुसार,नॉर्वे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य है. इस देश में सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाया गया और जलवायु लक्ष्यों को लेकर सख्त कानून बने हैं. देश की अधिकांश ऊर्जा जरूरतें जल विद्यूत से पूरी होती हैं. यही कारण है कि घरेलू स्तर पर कार्बन का उत्सर्जन काफी कम है.

भले ही नॉर्वे ने खुद की ऊर्जा जरूरतें जल विद्यूत से पूरी कर रहा हो, लेकिन वह गैस और तेल का उत्पादन लगातार बढ़ा रहा है. यह देश इस कच्चे तेल को निर्यात करता है. यह निर्यात एक तरीके से नॉर्वे की अर्थव्यवस्था के रीढ़ है. बताया जाता है कि 60 फीसदी से अधिक हिस्सा एनर्जी के निर्यात से आता है और वहां की जीडीपी मे इसकी हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी है.

57 नए खोज लाइसेंस जारी

नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे की सरकार ने हाल में ही 57 नए खोज लाइसेंस जारी किए हैं. नॉर्वे अभी भी सबसे अधिक फोकस तेल के उत्पादन पर कर रहा है. माना जा रहा है कि इन नए खोज लाइसेंस के बाद जब काम शुरू होगा, उससे कम से कम 2 लाख से अधिक नौकरियों मिलेंगी. जानकार मानते हैं कि नॉर्वे पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. एक ओर यह दुनिया को साफ ऊर्जा का उदाहरण पेश कर रहा है, तो दूसरी ओर जीवाश्म ईंधन निर्यात से अपनी समृद्धि को मजबूत करने का काम कर रहा है.

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