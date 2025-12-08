Advertisement
'दुनिया को भारत से बहुत कुछ सीखना है...', हिंदुस्तान का कायल हुआ 'सबसे खुशहाल देश'; जमकर की तारीफ

Jan Christian Westre: दुनियाभर में भारत देश की चर्चा होती रहती है. इसी बीच नॉर्वे ने कहा है कि दुनिया को भारत से बहुत कुछ सीखना है. उनके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हम भारत को डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के साथ जोड़ने के लिए उत्सुक है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 08, 2025, 11:49 AM IST
Jan Christian Westre: भारत देश में ऐसी कई चीजे हैं जिसे देखने के लिए दुनियाभर से सैलानी आते हैं. भारत देश की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है. इसी बीच दुनिया को शांति का नोबेल देने वाले और दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शुमार नॉर्वे ने कहा है कि दुनिया को भारत से बहुत कुछ सीखना है. उनके हेल्थ और केयर सर्विसेज मिनिस्टर जान क्रिश्चियन वेस्ट्रे ने कहा है कि उनकी सरकार अपने हेल्थ-सेक्टर की प्राथमिकताओं को भारत के तेजी से आगे बढ़ते डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के साथ जोड़ने के लिए उत्सुक है. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं. 

ANI के साथ एक इंटरव्यू में, वेस्ट्रे ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों देश डिजिटलाइज़ेशन का फायदा उठाने का एक विजन शेयर करते हैं, जो सभी को हेल्थकेयर की बराबर पहुंच के मुख्य साधन के तौर पर है. यह एक ऐसा सिद्धांत है जो आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) और हेल्थ-सेक्टर इनोवेशन के लिए मेक इन इंडिया स्ट्रैटेजी जैसी भारतीय पहलों के दिल में है. भारत के डिजिटल बदलाव को एक ग्लोबल बेंचमार्क कहते हुए उन्होंने देश की एक बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्षमता की तारीफ की, जो एक अरब से ज्यादा लोगों को बिना किसी रुकावट के सर्विस देता है. 

दुनिया भर के देशों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि भारत ने कैसे पूरी तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है. उन्होंने कहा, सर्विसेज को डिजिटाइज करना और उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी आबादी तक आसानी से पहुंचाना कमाल की बात है. नॉर्वे समेत दुनिया को आपके अप्रोच से बहुत कुछ सीखना है. उन्होंने हेल्थकेयर डिलीवरी में भाषा की रुकावटों को तोड़ने के लिए भारत के AI-ड्रिवन लैंग्वेज मॉडल के शुरुआती इस्तेमाल को एक इनोवेशन बताया, जो नॉर्वे की अपनी प्रायोरिटीज से काफी मिलता-जुलता है. 

आगे कहा कि नॉर्वे न केवल AI रिसर्च में बल्कि इस बात में भी भारी इन्वेस्ट कर रहा है कि हम AI के फायदों को कैसे डेमोक्रेटाइज़ कर सकते हैं. हेल्थ मिनिस्टर के तौर उन्होंने कहा मुझे खास तौर पर इस बात में दिलचस्पी है कि हम डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट और पेशेंट केयर को तेज करने के लिए AI का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं.

वेस्ट्रे ने डिजिटल पब्लिक गुड्स पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे कोलेबोरेशन की भी तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा एरिया जिसने ग्लोबल ध्यान खींचा है क्योंकि भारत इन टूल्स को नए सेक्टर्स और टेक्नोलॉजीज में बढ़ा रहा है. डिजिटल पब्लिक गुड्स को ग्लोबली एक्सेसिबल बनाने का भारत का अप्रोच कुछ ऐसा है जिसकी हम बहुत तारीफ करते हैं और नॉर्वे एक मजबूत डिजिटल फोकस के साथ कोलेबोरेशन के अगले फेज को आकार देने के लिए उत्सुक है. (ANI)

