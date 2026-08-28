/नॉर्वे के सबसे उम्रदराज राजा हेराल्ड पंचम का निधन, 53 की उम्र में बेटे हॉकॉन ने संभाली गद्दी; किन विवादों में फंसे अगले सम्राट?

Norway King Demise: नॉर्वे के महाराजा हेराल्ड पंचम का शुक्रवार (28 अगस्त 2026) को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उनकी सेहत लंबे समय से खराब चल रही थी. इस घटना के बाद अब हेराल्ड के बेटे हाकोन ने राजगद्दी संभाल ली है. उत्तराधिकारी की यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू हुई है. इसके लिए राज्याभिषेक की आवश्यकता नहीं होती है.
नॉर्वे के महाराजा हेराल्ड पंचम 10 दिनों से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहे. इसके बाद शुक्रवार (28 अगस्त 2026) को सुबह 6 बजकर 35 मिनट पर बजे 'ओस्लो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल' हैराल्ड का शांतिपूर्वक निधन हो गया. बता दें कि हेराल्ड यूरोप के सबसे उम्रदराज राजा थे.
राजा के निधन को लेकर रॉयल कोर्ट ने कहा,' हम अत्यंत दुख के साथ यह घोषणा करते हैं कि महामहिम राजा हेराल्ड का निधन हो गया है.' 53 साल के हाकोन अपने पिता की मौत के तुरंत बाद राजा बन गए, जबकि उनकी बेटी इंग्रीड एलेक्जेंड्रा युवराज राजकुमारी और सिंहासन की उत्तराधिकारी बनीं. 'एसोसिएटेड प्रेस' के अनुसार, नए राजा का नाम राजा हाकोन अष्टम है.
बता दें कि नॉर्वे का आखिरी राज्याभिषेक साल 1906 में हुआ था. इस दौरान ट्रॉनहेम के निडारोस कैथेड्रल में राजा हाकोन 7वें और रानी मौड का राज्याभिषेक हुआ था. वहीं, हेराल्ड और रानी सोन्या का भी साल1991 में उसी चर्च में अभिषेक हुआ. इस समारोह में उनके सिर पर मुकुट नहीं सजाए गए थे.
हेराल्ड के शासनकाल में नॉर्वे ने ऑयल-गैस के जरिए काफी आर्थिक समृद्धि देखी. उनका जन्म साल 1937 में ओस्लो के पास अस्केर में हुआ था. साल 1905 में स्वीडन-नॉर्वे का साझा शासन खत्म होने के बाद हेराल्ड पंचम के दादा हाकोन सप्तम नॉर्वे के नए राजा चुने गए थे.
20 जुलाई 1973 को जन्मे क्राउन प्रिंस हाकोन हैराल्ड और सोन्या के दूसरे बच्चे और इकलौते बेटे हैं. वह साल 1991 में अपने दादा राजा ओलाव पंचम के निधन के बाद युवराज बने. हाल के सालों में जब हेराल्ड की तबियत बिगड़ने लगी, तो हाकोन ने उनके कर्तव्यों को संभाला. जब भी उनके पिता अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ होते थे, तब वे सामने आते थे.
हाकोन ने साल 2001 में मेटे-मारिट से शादी की थी. उनके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम इंग्रीड एलेक्जेंड्रा और प्रिंस स्वेरे मैग्नस है. हाकोन का राज्याभिषेक ऐसे समय में हुआ है, जब शाही परिवार मेटे-मारिट और उनके पिछले रिश्ते से हुए बेटे से जुड़े विवादों को लेकर जांच के दायरे में है.
बता दें कि नए सम्राट हाकान के सौतेले बेटे और मेटे-मारिट के बड़े बेटे मारियस बोर्ग होइबी पर 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और घरेलू हिंसा समेत लगभग 40 आपराधिक मामलों के आरोप लगाए गए थे.
जून 2026 में ओस्लो की एक अदालत ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए मारियस को दुष्कर्म के 2 मामलों और घरेलू हिंसा का दोषी पाया. इसके तहत कोर्ट ने उन्हें 4 साल की कैद की सजा सुनाई है. वहीं, पीड़ित महिलाओं को वित्तीय मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग हेराल्ड के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. पीएम ने अपने 'X' अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' नॉर्वे के किंग हेराल्ड पंचम के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ. इस साल की शुरुआत में अपनी नॉर्वे यात्रा के दौरान महामहिम से हुई मुलाकात को मैं स्नेहपूर्वक याद करता हूं और राष्ट्र के प्रति उनकी गर्मजोशी और सेवा की गहरी भावना से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ था. शाही परिवार और नॉर्वे के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं.'
Deeply saddened by the passing of His Majesty King Harald V of the Kingdom of Norway.
I fondly recall meeting His Majesty during my visit to Norway earlier this year and was deeply touched by his warmth and profound sense of service to his nation.
My heartfelt condolences to… pic.twitter.com/PtySMBSVz4
— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2026
'यूरो न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक, किंग हेराल्ड की बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता बढ़ने पर सैकड़ों लोग ओस्लो रॉयल पैलेस के बाहर फूल और मोमबत्तियां लेकर इकट्ठा हुए थे.