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नॉर्वे के सबसे उम्रदराज राजा हेराल्ड पंचम का निधन, 53 की उम्र में बेटे हॉकॉन ने संभाली गद्दी; किन विवादों में फंसे अगले सम्राट?

Norway King Herald Dies: यूरोप के सबसे उम्रदराज सम्राट और नॉर्वे के महाराजा हेराल्ड पंचम का निधन हो गया है. उनकी मौत के तुरंत बाद बेटे हाकोन ने राजगद्दी संभाल ली है. हेराल्ड पंचम की मौत 'ओस्लो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल' में हुई.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 28, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:23 PM IST
नॉर्वे के सबसे उम्रदराज राजा हेराल्ड पंचम का निधन, 53 की उम्र में बेटे हॉकॉन ने संभाली गद्दी; किन विवादों में फंसे अगले सम्राट?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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