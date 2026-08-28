/नॉर्वे के सबसे उम्रदराज राजा हेराल्ड पंचम का निधन, 53 की उम्र में बेटे हॉकॉन ने संभाली गद्दी; किन विवादों में फंसे अगले सम्राट?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग हेराल्ड के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. पीएम ने अपने 'X' अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' नॉर्वे के किंग हेराल्ड पंचम के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ. इस साल की शुरुआत में अपनी नॉर्वे यात्रा के दौरान महामहिम से हुई मुलाकात को मैं स्नेहपूर्वक याद करता हूं और राष्ट्र के प्रति उनकी गर्मजोशी और सेवा की गहरी भावना से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ था. शाही परिवार और नॉर्वे के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं.'