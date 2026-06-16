/DNA: अचानक शहबाज के कायल क्यों हुए नॉर्वे के मंत्री? भारत के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा या दूसरी चाल चल रहा PAK

दूसरे विश्वयुद्ध में नॉर्वे ने खुद को अधिकारिक तौर पर न्यूट्रल बताया था यानी नॉर्वे ना तो नाजी जर्मनी के साथ था और ना ही मित्र राष्ट्रों के साथ. वर्ष 1940 में एक जर्मन शिप नॉर्वे के बंदरगाह पर आया था. इस जहाज में ब्रिटिश युद्धबंदी भी थे. अचानक नॉर्वे की समुद्री सीमा के अंदर ब्रिटेन ने जहाज पर हमला कर दिया था. इस हमले में ब्रिटिश युद्धबंदी को रिहा करा लिए गए, लेकिन कुछ जर्मन सैनिक मारे गए थे. इस कार्रवाई को जर्मनी ने न्यूट्रिलिटी का उल्लंघन माना था । जर्मनी के तानाशाह अडॉल्फ हिटलर ने नॉर्वे पर हमला कर दिया था. नाजी जर्मनी के हमले के बाद पूरे पांच साल तक नॉर्वे को जर्मनी के कब्जे में रहना पड़ा था. जिस तरह नॉर्वे ने सबके साथ चलकर अपने हित साधने की कोशिश की थी. उसी राह पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का पाकिस्तान चलता है. ये दोनों कभी पैसे के लिए चीन के सामने गुहार लगाते हैं, कभी डॉनल्ड ट्रंप को खुश करने जाते हैं, जब दोनों से काम नहीं होता तो मुस्लिम उम्मा के नाम पर सुन्नी इस्लामिक नाटो बनाते हैं. पाकिस्तान कुछ भी करे दिक्कत बस इतनी है कि नॉर्वे जैसे देश पाकिस्तान को खुश करने के लिए, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं. कभी इस एजेंडा में नॉर्वे की पत्रकार एंट्री करती है, तो कभी खुद नॉर्वे सरकार के प्रतिनिधि. नॉर्वे के इसी एंटी इंडिया एजेंडा को, भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने आड़े हाथों लिया है.