/DNA: अचानक शहबाज के कायल क्यों हुए नॉर्वे के मंत्री? भारत के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा या दूसरी चाल चल रहा PAK

Norway Investment In Pakistan: नॉर्वे की महिला पत्रकार पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे में एजेंडे वाला सवाल पूछकर चर्चा में आई थी. आज उस महिला पत्रकार के DNA का सच सामने आ गया है. पूरा नॉर्वे ही इन दिनों भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है. नॉर्वे के विदेश मंत्री कल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में थे. वहां वो पाकिस्तान की खूब तारीफ कर रहे थे और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, जिस PoK में मुनीर की फौज अत्याचार कर रही है, उस PoK पर वो पास होकर भी चुप थे, लेकिन भारत के अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर पर ज्ञान दे रहे थे. आखिर ऐसी क्या वजह है कि नॉर्वे को पाकिस्तान में जाकर भारत का विरोध करना पड़ रहा है और मुनीर-शहबाज की तारीफ करनी पड़ रही है.
पहले तो नॉर्वे के विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय मुद्दों का जिक्र किया और फिर बड़ी ही सफाई के साथ उसमें कश्मीर का नाम जोड़ दिया. ये पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इससे जुड़े विवाद पर अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगी यानी भारत इसे एक द्विपक्षीय मुद्दा मानता है. भारत का यही स्टैंड रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर कोई तीसरा पक्ष मध्यस्थता नहीं कर सकता. इसके बावजूद नॉर्वे के विदेशमंत्री ने कश्मीर के मुद्दे को तीसरे पक्ष के तौर पर बेवजह तूल दिया है.
नॉर्वे के विदेश मंत्री ने कश्मीर का जिक्र तो किया, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर उनकी जुबान सिल गई. आज PoK में पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. वहां गोलियां चल रही हैं, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है. दूसरी तरफ कश्मीर में भारत के प्रति प्रेम और समर्पण दर्शाती तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन नॉर्वे के विदेश मंत्री को सिर्फ कश्मीर दिखा पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर नहीं दिखा और इसे पाकिस्तान ने कैसे अपने लिए हथियार बना लिया. नॉर्वे के विदेश मंत्री ने कश्मीर का नाम लिया, और पाकिस्तान इस मुद्दे को सिंधु जल समझौते तक ले गया यानी द्विपक्षीय संधि होने के बावजूद, पाकिस्तान ने कश्मीर की ही तर्ज पर जल समझौते का भी अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की और ये सब क्यों हुआ. नॉर्वे के मंत्री की जुबान से निकले एक बयान की शह पर. नॉर्वे को कश्मीर की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में अपने हित साधने के लिए नॉर्वे ने कश्मीर का राग अलापा है.
नॉर्वे के विदेश मंत्री के पाकिस्तान एजेंडा की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं खनिज पाकिस्तान के बलोचिस्तान, खाइबर पख्तून्ख्वा और गिलगित बालटिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स की मौजूदगी है. एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 50 हजार टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं. नॉर्वे इस वक्त यूरोप के सबसे बड़े डाटा सेंटर केंद्र में तब्दील होता जा रहा है. इन डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं. नॉर्वे यही जरूरत पाकिस्तान से पूरी करना चाहता है. नॉर्वे का दूसरा टारगेट है पाकिस्तान में मौजूद तेल और गैस के रिजर्व. नॉर्वे की सरकार के दस्तावेजों में बताया गया है कि वर्ष 2030 के बाद नॉर्वे के अपने तेल और गैस के रिजर्व कम होना शुरु हो जाएंगे. इसी कमी को पूरा करने के लिए नॉर्वे ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है. ये तथ्य बताने के लिए काफी हैं, कि नॉर्वे और पाकिस्तान का कथित प्रेम भावनाओं पर आधारित नहीं है. अपना फायदा निकालने के लिए नॉर्वे कश्मीर पर बोल रहा है, ताकि पाकिस्तान का तुष्टिकरण किया जा सके और नॉर्वे के हित साधे जा सकें. पाकिस्तान को खुश करने के लिए नॉर्वे, हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा है. ऐसा ही एक और हथकंडा नॉर्वे के विदेशमंत्री की जुबान से सामने आया है.
जिस पाकिस्तान के रोल पर ईरान ने शक जता दिया, जिस पाकिस्तान को शांति वार्ता से अमेरिका ने दरकिनार कर दिया. नॉर्वे को उस पाकिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण लग रही है. अपने हित साधने के लिए नॉर्वे यही कर रहा है. खनिज और गैस के लिए नॉर्वे आज पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा तो चला रहा है, लेकिन बेहतर होता, एक बार नॉर्वे ने पाकिस्तान का इतिहास पढ़ लिया होता. निवेशकों के लिए पाकिस्तान एक परजीवी है. पहले सब्ज बाग दिखाकर करोड़ों का निवेश कराता है फिर निवेशक का पैसा ठग लेता है. ये हम नहीं कह रहे, ये खुद पाकिस्तान का रिकॉर्ड बताता है. सबसे पहले CPEC के तहत चीन अब तक पाकिस्तान में तकरीबन ढाई लाख करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है. आज तक CPEC के 90 में से 42 प्रोजेक्ट पूरे ही नहीं हो पाए हैं. अरब देश UAE ने पाकिस्तान में 25 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया था आज तक UAE के निवेशक अपने साढ़े सात हजार करोड़ रुपए वापस करने की गुहार लगा रहे हैं और तो और वर्ष 2016 में नॉर्वे की ही एक कंपनी ने पाकिस्तान के मोबाइल बाजार में 23 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया था. 10 साल में इतना नुकसान हुआ कि कंपनी बोरिया बिस्तर बांध कर ही भाग गई.
दूसरे विश्वयुद्ध में नॉर्वे ने खुद को अधिकारिक तौर पर न्यूट्रल बताया था यानी नॉर्वे ना तो नाजी जर्मनी के साथ था और ना ही मित्र राष्ट्रों के साथ. वर्ष 1940 में एक जर्मन शिप नॉर्वे के बंदरगाह पर आया था. इस जहाज में ब्रिटिश युद्धबंदी भी थे. अचानक नॉर्वे की समुद्री सीमा के अंदर ब्रिटेन ने जहाज पर हमला कर दिया था. इस हमले में ब्रिटिश युद्धबंदी को रिहा करा लिए गए, लेकिन कुछ जर्मन सैनिक मारे गए थे. इस कार्रवाई को जर्मनी ने न्यूट्रिलिटी का उल्लंघन माना था । जर्मनी के तानाशाह अडॉल्फ हिटलर ने नॉर्वे पर हमला कर दिया था. नाजी जर्मनी के हमले के बाद पूरे पांच साल तक नॉर्वे को जर्मनी के कब्जे में रहना पड़ा था. जिस तरह नॉर्वे ने सबके साथ चलकर अपने हित साधने की कोशिश की थी. उसी राह पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का पाकिस्तान चलता है. ये दोनों कभी पैसे के लिए चीन के सामने गुहार लगाते हैं, कभी डॉनल्ड ट्रंप को खुश करने जाते हैं, जब दोनों से काम नहीं होता तो मुस्लिम उम्मा के नाम पर सुन्नी इस्लामिक नाटो बनाते हैं. पाकिस्तान कुछ भी करे दिक्कत बस इतनी है कि नॉर्वे जैसे देश पाकिस्तान को खुश करने के लिए, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं. कभी इस एजेंडा में नॉर्वे की पत्रकार एंट्री करती है, तो कभी खुद नॉर्वे सरकार के प्रतिनिधि. नॉर्वे के इसी एंटी इंडिया एजेंडा को, भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने आड़े हाथों लिया है.
कंवल सिब्बल ने लिखा है कि नॉर्वे के विदेश मंत्री ने जिस तरह कश्मीर का मुद्दा उठाया है. वो आपत्तिजनक है. अगर वो सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दे जैसा शब्द इस्तेमाल करते तो भी ठीक था, लेकिन कश्मीर का नाम लेकर उन्होंने इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की है. दूसरी तरफ नॉर्वे के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और PoK में हो रहे जुल्मों पर कुछ नहीं बोला है. उन्हें पता होना चाहिए कि कश्मीर कोई क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है. ये भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है. जब नॉर्वे की एक पत्रकार ने भारत को लेकर फेक प्रोपेगेंडा किया था. तब पूरे देश ने जवाब दिया था. अब नॉर्वे के विदेशमंत्री पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं, तो हमने उनके इरादों को एक्सपोज किया है. ताकि कथित विकसित जगत ये समझ सके, कि भारत के खिलाफ गलत नैरेटिव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.