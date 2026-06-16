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DNA: अचानक शहबाज के कायल क्यों हुए नॉर्वे के मंत्री? भारत के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा या दूसरी चाल चल रहा PAK

Norway And Pakistan: यूरोपीय देश नॉर्वे इन दिनों पाकिस्तान में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है. हाल ही में नॉर्वे के विदेश मंत्री पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में थे. उन्होंने वहां जमकर पाक की तारीफ की और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 15, 2026, 12:11 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:11 AM IST
DNA: अचानक शहबाज के कायल क्यों हुए नॉर्वे के मंत्री? भारत के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा या दूसरी चाल चल रहा PAK

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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