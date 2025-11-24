Advertisement
trendingNow13016016
Hindi Newsदुनिया

न खाने का समय, न ही सोने का...इस देश में नहीं होता है अंधेरा, कैसे चलता है समय का चक्र?

No Sunset: नौकरी-पेशा से जुड़े लोगों के लिए समय का काफी ज्यादा महत्व है. हालांकि दुनिया में एक देश ऐसा है जहां पर प्रकृति समय का अस्तित्व खत्म कर देती है. यहां के निवासी कोई भी काम समय देखकर नहीं करते हैं. आइए जानते हैं इस देश के बारे में. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 24, 2025, 08:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न खाने का समय, न ही सोने का...इस देश में नहीं होता है अंधेरा, कैसे चलता है समय का चक्र?

No Sunrise: ये दुनिया अजूबों और रहस्यों से भरी हुई है. यहां पर ऐसी कई रहस्यमयी चीजें हैं जो लोगों को काफी ज्यादा हैरान-परेशान करती हैं. इन सबके के बीच लोगों का समय पर बहुत ध्यान रहता है. बहुत सारे लोग खाने से लेकर सोने तक अपने टाइमिंग का विशेष ध्यान देते हैं. एक वक्त होता था जब रात में लोग सोते थे और दिन में काम करते थे, हालांकि बहुत सारी जगहों पर ये अंतर धीरे-धीरे खत्म हो चुका है क्योंकि अब लोग रात में भी काम करने लगे हैं. हालांकि इसी धरती पर एक जगह ऐसी भी है जहां पर प्रकृति समय का अस्तित्व खत्म कर देती है. जानिए इस जगह के बारे में. 

कहां नहीं होता अंधेरा?
हम जिस जगह की बात करने चल रहे हैं, उस जगह का नाम है सोम्मारॅाय, जो नॉर्वे देश में है. यह जगह आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है. दुनियाभर में ये द्वीप मछली पकड़ने के लिए फेमस है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस द्वीप में करीब 300 लोग निवास करते हैं. इनका रहन-सहन और जीवन शैली दुनिया से हटकर है. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहां पर 20 मई से लेकर 18 जुलाई तक लगातार दिन का उजाला रहता है. इसके अलावा मिडनाइट सन करीब 69 दिनों तक क्षितिज के ऊपर बना रहता है. 

दुनिया से अलग है दिनचर्या
इस द्वीप की परिस्थितियों की वजह से यहां की दिनचर्या भी काफी ज्यादा अलौकिक है. ऐसा कहा जाता है कि यहां पर लोग कभी भी उठकर मछली पकड़ने चले जाते हैं. इतना ही नहीं दुकानें कब खुलेंगी और कब बंद होगी, ये दुकान के मालिकों पर निर्भर करता है. यहां पर रहने वाले लोग कोई भी काम समय देखकर नहीं करते हैं उनका जब भी जिस काम को करने का मन किया वो करने चले जाते हैं, जानकारी ये भी है कि रात में 2-3 बजे लोग उठकर फुटबाल खेलने तक चले जाते हैं. यहां के निवासियों का खाने और सोने का कोई टाइम नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि खाने और सोने का समय केवल पर्यटकों के लिए बना है, स्थानीय लोगों के लिए. यहां पर काफी संख्या में लोग इस अजूबे का अनुभव करने भी जाते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

No Sunset

Trending news

कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
Supreme Court
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
Andhra pradesh news
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
west bengal news in hindi
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
Maharashtra politics
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
Delhi pollution
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
suhel Seth
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
Hyderabad
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग