न खाने का समय, न ही सोने का...इस देश में नहीं होता है अंधेरा, कैसे चलता है समय का चक्र?

No Sunrise: ये दुनिया अजूबों और रहस्यों से भरी हुई है. यहां पर ऐसी कई रहस्यमयी चीजें हैं जो लोगों को काफी ज्यादा हैरान-परेशान करती हैं. इन सबके के बीच लोगों का समय पर बहुत ध्यान रहता है. बहुत सारे लोग खाने से लेकर सोने तक अपने टाइमिंग का विशेष ध्यान देते हैं. एक वक्त होता था जब रात में लोग सोते थे और दिन में काम करते थे, हालांकि बहुत सारी जगहों पर ये अंतर धीरे-धीरे खत्म हो चुका है क्योंकि अब लोग रात में भी काम करने लगे हैं. हालांकि इसी धरती पर एक जगह ऐसी भी है जहां पर प्रकृति समय का अस्तित्व खत्म कर देती है. जानिए इस जगह के बारे में.

कहां नहीं होता अंधेरा?

हम जिस जगह की बात करने चल रहे हैं, उस जगह का नाम है सोम्मारॅाय, जो नॉर्वे देश में है. यह जगह आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है. दुनियाभर में ये द्वीप मछली पकड़ने के लिए फेमस है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस द्वीप में करीब 300 लोग निवास करते हैं. इनका रहन-सहन और जीवन शैली दुनिया से हटकर है. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहां पर 20 मई से लेकर 18 जुलाई तक लगातार दिन का उजाला रहता है. इसके अलावा मिडनाइट सन करीब 69 दिनों तक क्षितिज के ऊपर बना रहता है.

दुनिया से अलग है दिनचर्या

इस द्वीप की परिस्थितियों की वजह से यहां की दिनचर्या भी काफी ज्यादा अलौकिक है. ऐसा कहा जाता है कि यहां पर लोग कभी भी उठकर मछली पकड़ने चले जाते हैं. इतना ही नहीं दुकानें कब खुलेंगी और कब बंद होगी, ये दुकान के मालिकों पर निर्भर करता है. यहां पर रहने वाले लोग कोई भी काम समय देखकर नहीं करते हैं उनका जब भी जिस काम को करने का मन किया वो करने चले जाते हैं, जानकारी ये भी है कि रात में 2-3 बजे लोग उठकर फुटबाल खेलने तक चले जाते हैं. यहां के निवासियों का खाने और सोने का कोई टाइम नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि खाने और सोने का समय केवल पर्यटकों के लिए बना है, स्थानीय लोगों के लिए. यहां पर काफी संख्या में लोग इस अजूबे का अनुभव करने भी जाते हैं.