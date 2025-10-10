...कुछ तो मजबूरियां रहीं होंगी, यूं ही कोई 'बेवफा' नहीं होता! कमेटी ने बताई ट्रंप को नोबेल न देने की वजह

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शुक्रवार को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता और लोकतंत्र कार्यकर्ता मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया. यह एक ऐसा कदम है जो संभवतः व्हाइट हाउस में हलचल मचा सकता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के सुलझाने का दावा किया और लंबे समय से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की लालसा जताई. ट्रंप ने कई बार खुलकर इस पुरस्कार के लिए अपनी इच्छा भी जताई थी. हालांकि ये पुरस्कार वेनेजुएला की नेता विपक्ष मारिया कोरिना मचाडो को मिला. अब नार्वे की नोबेल कमेटी ने इस बात का खुलासा भी कर दिया है कि उन्होंने आखिरकार ट्रंप को क्यों नहीं दिया ये नोबेल पुरस्कार?

नोबेल शांति पुरस्कारों के ऐलान के बाद नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल, 'डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया?' का जवाब देते हुए समिति के अध्यक्ष जॉर्गन वाटने फ्रायडनेस ने कहा, 'यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देने का निर्णय नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के कार्य और इच्छा पर आधारित है. यह समिति एक ऐसे कमरे में बैठती है जो सभी पुरस्कार विजेताओं के चित्रों से भरा है और वह कमरा साहस और निष्ठा से परिपूर्ण है. इसलिए हम केवल अल्फ्रेड नोबेल के कार्य और इच्छा के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं.'

अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के मुताबिक मिलता है ये पुरस्कार

पांच सदस्यीय नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने ट्रंप को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं देने की वजह बताई. जो पांच नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, अपने निर्णय अल्फ्रेड नोबेल के 1895 के वसीयत पर आधारित करती है. अल्फ्रेड नोबेल ने शांति पुरस्कार के साथ-साथ साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिकी और चिकित्सा पुरस्कार स्थापित किए थे.

कई देशों और नेताओं ने नोबेल के लिए किया था ट्रंप का समर्थन

ट्रंप को दुनिया भर से नोबेल प्राइज के लिए कई देशों से समर्थन प्राप्त हुए थे. इसमें से रवांडा, गैबन, अजरबैजान और कंबोडिया सहित कई देश शामिल हैं. इसके अलावा ट्रंप के लिए कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने भी नोबेल प्राइज के लिए समर्थन दिया. इसमें से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल हैं.

ट्रंप को क्यों नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार?

नोबेल पुरस्कार समिति ने कहा कि उन्होंने शांति पुरस्कार के संबंध में कई अभियानों और मीडिया ध्यान के उदाहरण देखे हैं. जॉर्गन वाटने फ्रायडनेस ने कहा, 'हर साल हमें हजारों पत्र प्राप्त होते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि उनके लिए क्या शांति की ओर ले जाता है.' उन्होंने आगे कहा कि समिति पुरस्कार प्रदान करते समय साहस और निष्ठा को महत्व देती है. आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन सहित कई बार दोहराया था,'सात महीनों में सात युद्धों को समाप्त करने' के उनके योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था. गुरुवार को प्रभावी हुआ गाजा में युद्धविराम ट्रंप की 'मध्यस्थता' किए गए आठवां संघर्ष विराम होगा.'

