क्या फिर मचेगी तबाही? 2025 के आखिरी महीनों को लेकर नास्त्रेदमस ने की थी ये डरावनी भविष्यवाणियां

Nostradamus Predictions: फ्रांसीसी ज्योतिषी नास्त्रेदमस के बारे में आप जानते ही है. बता दें, उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की जो बाद में सच साबित हुईं. अब उनकी 2025 को लेकर कुछ कथित भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं और लोग उससे डर भी रहे हैं. आइए जानते हैं कि साल 2025 को लेकर कौन सी भविष्यवाणियां की हैं...
Nostradamus Predictions: जैसे-जैसे वर्ष 2025 अपने अंत की ओर बढ़ रहा है प्रसिद्ध फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की सदियों पुरानी भविष्यवाणियां एक बार फिर चर्चा में हैं. उनकी भविष्यवाणियों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों के अनुसार, उनके काव्यात्मक छंद मौजूदा वैश्विक घटनाओं के साथ खतरनाक समानता दर्शाते हैं. आज इस खबर में हम आपको उनके जरिए 2025 को लेकर की गईं भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं...
चारों तरफ फैलेगी अशांति
एक रिपोर्ट के मुताबिक नास्त्रेदामस ने 2025 को लेकर कहा था कि खूब युद्ध होंगे और अशांति फैलेगी. उन्होंने कहा था कि दुनिया में अंदर और बाहर के दुश्मन अपने सिर उठाएंगे और फिर बहुत भयानक युद्ध होंगे. उनकी इस भविष्यवाणी पर नजर डालें तो यह सब साफ दिखाई दे रहा है. अटलांटिक काउंसिल और रैंड कॉर्पोरेशन जैसी प्रमुख संस्थाओं के अनुसार, 2026 तक बड़े वैश्विक संघर्ष की संभावना लगभग 30% तक आंकी गई है. ताइवान जलडमरूमध्य में सैन्य तनाव, यूक्रेन में चल रहा युद्ध और नाटो-रूस के बीच बढ़ती टकराव की स्थिति इस जोखिम को और गंभीर बना रही है. इसके अलावा नास्त्रेदामस ने खगोलीय तबाही को लेकर भी बड़े संकेत दिए थे. उन्होंने एक कविता में 'आग के गोले' का भी जिक्र किया है जो ब्रह्मांड से आएगा और धहती पर तबाही मचाएगा.
पुरानी बीमारियों का बढ़ेगा कहर
नास्त्रेदामस ने इसके अलावा पुरानी बीमारियों की वापसी को लेकर भी बड़ी बात कही है. नास्त्रेदामस ने कहा है कि इंग्लैंड में फिर से प्लेग जैसी भयानक बीमारियां लौट सकती हैं. नास्त्रेदामस के मुताबिक 'एक पुरानी महामारी वापस आएगी जो आसमान के नीचे सबसे खतरनाक दुश्मन साबित होगी. नास्त्रेदमस ने एक रहस्यमयी नेता के उदय की बात भी कही, जो जलीय साम्राज्य की स्थापना करेगा. बता दें कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां गूढ़, रूपकात्मक और बहुअर्थीय हैं लेकिन कई बार ये भविष्यवाणियां सच हो चुकी है.