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Hindi Newsदुनिया7 महीने की जंग, मधुमक्खियों का हमला... रोंगटे कर देंगी 2026 के लिए नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां, पहले ही दिख रही झलक

7 महीने की जंग, मधुमक्खियों का हमला... रोंगटे कर देंगी 2026 के लिए नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां, पहले ही दिख रही झलक

Nostradamus Predictions For 2026:  फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने साल 2026 के लिए कुछ भविष्यवाणियां की हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं. इन भविष्यवाणियों को उन्होंने अपनी किताब 'लेस प्रोफेसीज' में लिखा था.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 05, 2026, 09:08 PM IST
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7 महीने की जंग, मधुमक्खियों का हमला... रोंगटे कर देंगी 2026 के लिए नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां, पहले ही दिख रही झलक

Nostradamus Predictions 2026 : फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को आज भी कई लोग सच मानते हैं. उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की हैं, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है. नास्त्रेदमस ने कोरोनावायरस और  9/11 आतंकी हमले जैसी सटीक भविष्यवाणियां भी की हैं. 2026 को लेकर भी उनकी कुछ भयावह भविष्यवाणियां सामने आई हैं.  'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी 400 साल पुरानी किताब 'लेस प्रोफेसीज' में इन भविष्यवाणियों का जिक्र किया था. 

सात महीने की भीषण जंग   

नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा,' सात महीने का भीषण युद्ध, बुराई के कारण लोग मारे गए / रूएन, एवरेक्स राजा असफल नहीं होगा.' मौजूदा स्थिति में इस भविष्यवाणी को रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की जंग से जोड़ा जा सकता है. कुछ लोगों का मानना ​​है कि नास्त्रेदमस ने पहले भी अपनी किताब में दो शहरों में भारी विपत्तियां आने की भविष्यवाणी की थी, जो पहले कभी नहीं देखी गईं. इसे द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका की ओर से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिराए गए परमाणु बमों से जोड़ा गया.   

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मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड 

नास्त्रेदमस ने अपनी एक भविष्यवाणी में यह भी कहा है कि मधुमक्खियों का विशाल झुंड रात में घात लगाकर हमला करेगा. कई लोगों का मानना है कि यह ड्रोन से संबंधित है क्योंकि ड्रोन भी झुंड में हमले करते हैं और रात में उड़कर हमला करने वाले ड्रोन मधुमक्खियों के झुंड जैसे ही लगते हैं. आज के समय में जंग में ड्रोन का इस्तेमाल भी काफी बढ़ चुका है. ऐसे में नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी को ड्रोन से जोड़ा जा रहा है.       

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सेलिब्रिटी पर बिजली गिरने की आशंका 

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक कोई सेलिब्रिटी दिन में बिजली गिरने से मारा जाएगा. यह शख्स कोई शाही परिवार का महत्वपूर्ण व्यक्ति, ग्लोबल लीडर या कोई फेमस सेलिब्रिटी हो सकता है.हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस व्यक्ति पर दिन के समय बिजली गिरेगी या नहीं.

खून से लथपथ होगा स्विट्जरलैंड  

नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी बेहद चिंताजनक है. इसके मुताबिक स्विट्जरलैंड  के टिसिनो नाम के एक क्षेत्र में कुछ भयानक होने वाला है. माना जा रहा है कि यह भविष्यवाणी किसी बड़े हमले या हिंसा की घटना की ओर इशारा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है. इसके अलावा कोई खतरनाक बीमारी और बाढ़-भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से भी जान-माल का नुकसान हो सकता है.  

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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