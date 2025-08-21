India-China Trade: भारत-चीन मीटिंग पर नेपाल को क्यों लगी मिर्ची? उस चीज पर कर दिया दावा जो कभी उसका था ही नहीं
Advertisement
trendingNow12890359
Hindi Newsदुनिया

India-China Trade: भारत-चीन मीटिंग पर नेपाल को क्यों लगी मिर्ची? उस चीज पर कर दिया दावा जो कभी उसका था ही नहीं

Lipulekh Controversy: लिपुलेख पर नेपाल सरकार का रुख भारत और चीन के बीच हाल ही में हुए उस समझौते के बाद आया है, चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान लिपुलेख के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lipulekh-controversy
Lipulekh-controversy

India-China Trade: चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 और 19 अगस्त को भारत के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने अपने समकक्ष एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल से बातचीत की. इन बैठकों में भारत और चीन के बीच कई समझौते हुए. इसके मुताबिक भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के जरिए एक बार फिर से ट्रेडिंग पर सहमति जताई है. वांग यी के भारत आने के बाद शिपकी ला और नाथु ला दर्रों से भी ट्रेड शुरू होगा. अब भारत-चीन के बीच इस सहमति को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई है.

नेपाल सरकार ने बुधवार (20 अगस्त) को लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, और कालापानी, जो महाकाली नदी के पूर्व में स्थित हैं, को नेपाल का अभिन्न अंग होने की पुन: पुष्टि की, यह प्रतिक्रिया भारत-चीन लिपुलेख व्यापार समझौते के जवाब में थी. लिपुलेख पर नेपाल सरकार का रुख भारत और चीन के बीच हाल ही में हुए उस समझौते के बाद आया है, जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान लिपुलेख के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया. इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस बात का दावा किया कि देश का संविधान स्पष्ट रूप से लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, और कालापानी को नेपाल के आधिकारिक नक्शे का हिस्सा मानता है.

भारत नेपाल संबंधों में सीमा मुद्दा बना टीस की वजह
नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'नेपाल सरकार ने लगातार भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह उस क्षेत्र में सड़क निर्माण/विस्तार या सीमा व्यापार जैसी गतिविधियों को न करे. इसने अपने मित्रवत पड़ोसी, चीन, को भी विधिवत सूचित किया है कि यह क्षेत्र नेपाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है.' भारत-नेपाल संबंधों में सीमा मुद्दा एक लंबे समय से टीस की वजह बना हुआ है. इस घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच विवाद फिर से भड़कने की संभावना है. नेपाल का कहना है कि वह अपने मित्रवत पड़ोसी भारत के साथ सबूतों के आधार पर मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

भारत ने दिया करारा जवाब 
नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान में आगे कहा गया, 'नेपाल और भारत के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना से प्रेरित होकर, नेपाल सरकार ऐतिहासिक संधियों और समझौतों, तथ्यों, नक्शों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों को राजनयिक माध्यमों से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है.' इस बीच, भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्रीय दावों पर नेपाल पूरी तरह से गलत है और ऐतिहासिक तथ्य नेपाल के दावों का समर्थन नहीं करते हैं. रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच यहां से दशकों से ट्रेड हो रहा है.

यह भी पढ़ेंः क्या रूस बंद कर देगा भारत को सस्ता तेल देना? रूसी अधिकारियों ने बता दी अंदर की बात

क्या है भारत-नेपाल के बीच का लिपुलेख विवाद?
लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद है, जो मुख्य रूप से लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों को लेकर है, जो महाकाली नदी के पूर्व में स्थित हैं. यह विवाद ऐतिहासिक संधियों, नक्शों और क्षेत्रीय दावों की परस्पर विरोधी व्याख्याओं के कारण शुरू हुआ. आइए आपको विस्तारपूर्वक बताते हैं क्या है ये विवाद

नेपाल का दावा
नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी उसके क्षेत्र का हिस्सा हैं, जैसा कि 1816 की सुगौली संधि में परिभाषित है, जिसमें महाकाली नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा के रूप में मान्यता दी गई थी. नेपाल का दावा है कि यह क्षेत्र उसके आधिकारिक नक्शे में शामिल है, जिसे 2020 में संवैधानिक रूप से अपडेट किया गया था.

भारत का दावा
भारत का कहना है कि ये क्षेत्र उसके नियंत्रण में हैं और ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा रहे हैं. भारत का तर्क है कि नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और एकतरफा दावे अस्वीकार्य हैं.

लिपुलेख दर्रा और व्यापार
लिपुलेख दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार और तीर्थयात्रा (मानसरोवर यात्रा) के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग रहा है. 1954 से भारत और चीन के बीच इस दर्रे के माध्यम से व्यापार होता रहा है, जो हाल के वर्षों में कोविड और अन्य वजहों से बंद कर दिया गया था.

यह भी पढ़ेंः ट्रंप, भारत से दोस्ती मत बर्बाद करो, PM मोदी से बातचीत कीजिए... निक्की हेली की नसीहत

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

NepalchinaLipulekh

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में LoC पर पकड़ा गया 'जासूस' कबूतर, पैरो में बंधी थी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में LoC पर पकड़ा गया 'जासूस' कबूतर, पैरो में बंधी थी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
;