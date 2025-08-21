लंदन की काउंसिल ने जारी किया अजीबोगरीब फरमान, 'पति-पत्नी' शब्द पर लगाई रोक
Advertisement
trendingNow12890255
Hindi Newsदुनिया

लंदन की काउंसिल ने जारी किया अजीबोगरीब फरमान, 'पति-पत्नी' शब्द पर लगाई रोक

World News: लंदन की एक काउंसिल अब अपने कर्मचारियों को बात करना सिखा रही हैं जिससे किसी को बुरा ना महसूस हो. उन्हें कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करने से रोका गया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लंदन की काउंसिल ने जारी किया अजीबोगरीब फरमान, 'पति-पत्नी' शब्द पर लगाई रोक

Not Husband and Wife: लंदन की एक काउंसिल चाहती हैं कि उसके कर्मचारी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे सभी को उसमें शामिल होने जैसा महसूस हो. इसलिए उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा है कि शादीशुदा जोड़े के लिए 'पति और पत्नी' जैसे शब्द का इस्तेमाल ना करें. दक्षिण-पूर्व लंदन की रॉयल बरो ऑफ ग्रीनविच काउंसिल ने इसकी जगह 'Spouse' और 'Partner' जैसे शब्द का इस्तेमाल करने को कहा. काउंसिल ने कर्मचारियों के लिए 45 पन्नों की एक गाइड भी तैयार की है जिसमें बताया गया है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं.

और किन शब्दों को बोलने से मनाही?
इस फैसले पर लंदन में बहस छिड़ गई है. गाइड में और भी बात कही गई है जैसे कर्मचारी 'Ladies and Gentlemen' का भी इस्तेमाल ना करें. इस बदलाव की वजह पूछने पर उन्होंने कहा, ये इसलिए जरूरी है जिससे किसी को बुरा ना लगे और यह शब्द अब सही नहीं माने जाते. इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि Gender Neutral भाषा ही सबसे बेहतर रास्ता है. हालांकि इस पर बहुत सारे लोग सहमत नहीं है और इंटरनेट पर लोग इसे पागलपन कह रहे हैं.

यह भी पढ़ें: US Presidents are Relative Theory: अमेरिका के राष्ट्रपति हैं आपस में रिश्तेदार! जानें क्या है इस चौंकाने वाले दावे का सच

क्या-क्या बदला गया?
इसके अलावा, इस गाइड में कर्मचारियों से कहा गया है कि वे किसी का नाम पूछने के लिए 'Christian name' शब्द का भी इस्तेमाल ना करें. यह शब्द ईसाई धर्म में नामकरण के लिए इस्तेमाल होता है. काउंसिल का कहना है कि ये बदलाव इसिलए हैं जिससे हर धर्म के लोग खुद को शामिल महसूस कर सकें और बातचीत सम्मानजनक हो.

क्या इसे मानना अनिवार्य है?
कर्मचारियों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य नहीं है. काउंसिल के प्रवक्ता ने बताया कि इन गाइडलाइंस को सिर्फ सलाह के तौर पर दिया गया है. इसका मक्सद कर्मचारियों को यह सोचने के लिए प्रेरित करना है कि वह काम के समय कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनके साथियों पर इसका क्या असर होता है.

यह भी पढ़ें: International Facts: दुनिया के वो देश, जहां आप मजे से टहलते हुए पार कर सकते हैं बॉर्डर; 'गार्डन-गार्डन' हो जाता है दिल

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

london council notice

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! NDA की पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! NDA की पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र ने दिल्ली की CM रेखा गुप्ता को दी Z कैटेगरी की CRPF सुरक्षा, जनसुनवाई के दौरान शख्स ने किया था हमला
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र ने दिल्ली की CM रेखा गुप्ता को दी Z कैटेगरी की CRPF सुरक्षा, जनसुनवाई के दौरान शख्स ने किया था हमला
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
;