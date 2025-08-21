लंदन की काउंसिल ने जारी किया अजीबोगरीब फरमान, 'पति-पत्नी' शब्द पर लगाई रोक

Not Husband and Wife: लंदन की एक काउंसिल चाहती हैं कि उसके कर्मचारी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे सभी को उसमें शामिल होने जैसा महसूस हो. इसलिए उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा है कि शादीशुदा जोड़े के लिए 'पति और पत्नी' जैसे शब्द का इस्तेमाल ना करें. दक्षिण-पूर्व लंदन की रॉयल बरो ऑफ ग्रीनविच काउंसिल ने इसकी जगह 'Spouse' और 'Partner' जैसे शब्द का इस्तेमाल करने को कहा. काउंसिल ने कर्मचारियों के लिए 45 पन्नों की एक गाइड भी तैयार की है जिसमें बताया गया है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं.

और किन शब्दों को बोलने से मनाही?

इस फैसले पर लंदन में बहस छिड़ गई है. गाइड में और भी बात कही गई है जैसे कर्मचारी 'Ladies and Gentlemen' का भी इस्तेमाल ना करें. इस बदलाव की वजह पूछने पर उन्होंने कहा, ये इसलिए जरूरी है जिससे किसी को बुरा ना लगे और यह शब्द अब सही नहीं माने जाते. इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि Gender Neutral भाषा ही सबसे बेहतर रास्ता है. हालांकि इस पर बहुत सारे लोग सहमत नहीं है और इंटरनेट पर लोग इसे पागलपन कह रहे हैं.

क्या-क्या बदला गया?

इसके अलावा, इस गाइड में कर्मचारियों से कहा गया है कि वे किसी का नाम पूछने के लिए 'Christian name' शब्द का भी इस्तेमाल ना करें. यह शब्द ईसाई धर्म में नामकरण के लिए इस्तेमाल होता है. काउंसिल का कहना है कि ये बदलाव इसिलए हैं जिससे हर धर्म के लोग खुद को शामिल महसूस कर सकें और बातचीत सम्मानजनक हो.

क्या इसे मानना अनिवार्य है?

कर्मचारियों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य नहीं है. काउंसिल के प्रवक्ता ने बताया कि इन गाइडलाइंस को सिर्फ सलाह के तौर पर दिया गया है. इसका मक्सद कर्मचारियों को यह सोचने के लिए प्रेरित करना है कि वह काम के समय कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनके साथियों पर इसका क्या असर होता है.

