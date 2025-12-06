Advertisement
trendingNow13031879
Hindi Newsदुनिया

खूबसूरत ही नहीं, किस्मत की भी हैं 'मल्लिका'; कौन हैं सऊदी अरब की ‘ब्यूटी क्वीन’ प्रिंसेस अमीरा?

Forbes Magazine Beautiful Princess: सऊदी अरब को कट्टरपंथी इस्लामिक देश माना जाता है. जहां पर महिलाओं को सख्त इस्लामिक कायदों में रहना पड़ता है. लेकिन वहां की एक शहजादी ने इस मिथक को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी का खिताब हासिल किया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खूबसूरत ही नहीं, किस्मत की भी हैं 'मल्लिका'; कौन हैं सऊदी अरब की ‘ब्यूटी क्वीन’ प्रिंसेस अमीरा?

Who is Princess Ameerah Al-Taweel: दुनिया की एक सबसे खूबसूरत राजकुमारी, जो सिर्फ खूबसूरती की मिसाल ही नहीं है. वह किस्मत की भी जबरदस्त धनी है. खूबसूरती और किस्मत का ये कॉकटेल एक बार फिर सऊदी की प्रिंसेस पर मेहरबान हुआ है क्योंकि इनकी खुबसूरती को दुनिया का एक बड़ा खिताब हासिल हुआ है.

खूबसूरत की ऐसी मिसाल जिसे दुनिया सलाम कर रही है. सुंदरता की ऐसी इबारत जिसे जो देखता है तो देखता ही रह जाता है. यूं तो कहते हैं कि खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं होता. खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है. फिर भी दुनिया में कुछ लोग अपनी खूबसूरती से मिसाल बना देते हैं.

21वीं सदी की सबसे खूबसूरत राजकुमारी

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ ऐसी ही मिसाल बनी हैं प्रिसेंज अमीरा अल-तवील. जिन्हें फोर्ब्स मैग्जीन ने 21वीं सदी की सबसे खूबसूरत राजकुमारियों में शुमार किया है. अमीरा अल-तवील की कहानी किसी फिल्म की तरह है. सऊदी अरब के रियाद में अपनी तलाकशुदा मां और दादी-दादा के यहां पली-बढ़ी अमीरा को 18 साल की उम्र में सबसे बड़ा मौका मिला.

अमीरा के प्यार में घिर गए प्रिंस तलाल

उन्होंने अपने स्कूल के पेपर के लिए प्रिंस अलवलीद बिन तलाल से इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट की और उन्हें इंटरव्यू मिल भी गया. उन्हें 10 मिनट के लिए मिलना था लेकिन ये मुलाकात दो घंटे तक चली और प्रिंस अमीरा के प्यार में गिरफ्त हो गए.

5 साल में ही दोनों में हुआ तलाक

दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए और 9 महीने बाद उन्होंने शादी कर ली. हालांकि कुछ साल में ही अमीरा अल-तवील और प्रिंस अल-वलीद की परी कथा जैसी कहानी का अंत हो गया. 5 साल बाद 2013 में दोनों का तलाक हो गया. हालांकि ये तलाक आपसी सहमति से हुआ था.

अरबपति मुहैरी से की दूसरी शादी

आज तलाक के बाद भी अमीरा पूर्व पति को अपना सबसे अच्छा दोस्त और मेंटर कहती हैं. अमीरा ग्लोबल स्टेज पर महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर काम कर रही हैं. साल 2018 में एक बार फिर अमीरा तब सुर्खियों में आईंजब उन्होंने अरबपति खलीफा बिन बुट्टी अल मुहैरी से शादी की. यह शादी पेरिस में एक प्राइवेट सेरेमनी में खास मेहमानों की मौजूदगी में हुई. अब एक बार फिर अमीरा की खूबसूरती ने उन्हें दुनिया में अलग पहचान दिलाई है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

World interesting newsPrincess Ameerah Al-Taweel

Trending news

अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
Nagaland
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
congress
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
DNA
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
Indigo Flight Crisis
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
DGCA
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
Putin India Visit 2025
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
Navjot Kaur sidhu
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
india china news
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
farmer suicide
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
Pm modi news
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल