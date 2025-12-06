खूबसूरत ही नहीं, किस्मत की भी हैं 'मल्लिका'; कौन हैं सऊदी अरब की ‘ब्यूटी क्वीन’ प्रिंसेस अमीरा?

Who is Princess Ameerah Al-Taweel: दुनिया की एक सबसे खूबसूरत राजकुमारी, जो सिर्फ खूबसूरती की मिसाल ही नहीं है. वह किस्मत की भी जबरदस्त धनी है. खूबसूरती और किस्मत का ये कॉकटेल एक बार फिर सऊदी की प्रिंसेस पर मेहरबान हुआ है क्योंकि इनकी खुबसूरती को दुनिया का एक बड़ा खिताब हासिल हुआ है.

खूबसूरत की ऐसी मिसाल जिसे दुनिया सलाम कर रही है. सुंदरता की ऐसी इबारत जिसे जो देखता है तो देखता ही रह जाता है. यूं तो कहते हैं कि खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं होता. खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है. फिर भी दुनिया में कुछ लोग अपनी खूबसूरती से मिसाल बना देते हैं.

21वीं सदी की सबसे खूबसूरत राजकुमारी

कुछ ऐसी ही मिसाल बनी हैं प्रिसेंज अमीरा अल-तवील. जिन्हें फोर्ब्स मैग्जीन ने 21वीं सदी की सबसे खूबसूरत राजकुमारियों में शुमार किया है. अमीरा अल-तवील की कहानी किसी फिल्म की तरह है. सऊदी अरब के रियाद में अपनी तलाकशुदा मां और दादी-दादा के यहां पली-बढ़ी अमीरा को 18 साल की उम्र में सबसे बड़ा मौका मिला.

अमीरा के प्यार में घिर गए प्रिंस तलाल

उन्होंने अपने स्कूल के पेपर के लिए प्रिंस अलवलीद बिन तलाल से इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट की और उन्हें इंटरव्यू मिल भी गया. उन्हें 10 मिनट के लिए मिलना था लेकिन ये मुलाकात दो घंटे तक चली और प्रिंस अमीरा के प्यार में गिरफ्त हो गए.

5 साल में ही दोनों में हुआ तलाक

दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए और 9 महीने बाद उन्होंने शादी कर ली. हालांकि कुछ साल में ही अमीरा अल-तवील और प्रिंस अल-वलीद की परी कथा जैसी कहानी का अंत हो गया. 5 साल बाद 2013 में दोनों का तलाक हो गया. हालांकि ये तलाक आपसी सहमति से हुआ था.

अरबपति मुहैरी से की दूसरी शादी

आज तलाक के बाद भी अमीरा पूर्व पति को अपना सबसे अच्छा दोस्त और मेंटर कहती हैं. अमीरा ग्लोबल स्टेज पर महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर काम कर रही हैं. साल 2018 में एक बार फिर अमीरा तब सुर्खियों में आईंजब उन्होंने अरबपति खलीफा बिन बुट्टी अल मुहैरी से शादी की. यह शादी पेरिस में एक प्राइवेट सेरेमनी में खास मेहमानों की मौजूदगी में हुई. अब एक बार फिर अमीरा की खूबसूरती ने उन्हें दुनिया में अलग पहचान दिलाई है.