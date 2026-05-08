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Hindi Newsदुनियाकास्टिंग काउच नहीं सेक्स फॉर जॉब, मॉर्डन युग में ऐसी कुप्रथा; राष्ट्रपति तक हैरान

कास्टिंग काउच नहीं 'सेक्स फॉर जॉब', मॉर्डन युग में ऐसी कुप्रथा; राष्ट्रपति तक हैरान

Sex for Job: इंटरनेट के आधुनिक युग में कुछ देशों में ऐसा-ऐसा गंदा काम हो रहा है कि क्या ही कहें. अब आप इसी मामले को ले लीजिए, अपनी  इंटरनेटमेंट इंडस्ट्री में ऐसे मामलों के लिए कास्टिंग काउच शब्द का इस्तेमाल होता हुआ सुना होगा. इस मामले ने तो खुद राष्ट्रपति की नींद उड़ा दी थी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 09, 2026, 12:06 AM IST
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कास्टिंग काउच नहीं 'सेक्स फॉर जॉब', मॉर्डन युग में ऐसी कुप्रथा; राष्ट्रपति तक हैरान

Ghana Sex for Job: आपने लैंड फॉर जॉब (Land for Job) सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सेक्स फॉर जॉब (Sex for Job) सुना है? अगर नहीं, तो आपको बता दें कि ये गलत काम एक कथित प्रथा के नाम पर किया जा रहा है. 'खुला खेल फर्रुखाबादी' की तर्ज पर चल रहे इस गलत काम के बारे में पता सबको था, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था. जब अफ्रीकी देश घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा (John Mahama) को लगा कि हद हो चुकी है. यह सब हर हाल में बंद होना चाहिए, तब उन्होंने इस टर्म को अपराधिक के दायरे में लाने को कहा है. 

अब ऐसी मांग करना अपराध होगा

घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा नौकरी के बदले यौन संबंध बनाने की मांग करने वाले नियोक्ताओं को कानून के कटघरे में खड़े करना का मन बना चुके हैं. घाना की लेबर मार्केट में जबरदस्ती, बेरोजगारी और सत्ता के दुरुपयोग पर बहस फिर से तेज हो गई है. राष्ट्रपति का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब देश के सामाजिक कार्यकर्ता चेतावनी दे रहे हैं कि आर्थिक दबाव, अनौपचारिक भर्ती प्रणाली और कमजोर कानूनी सुरक्षा ने कई युवा नौकरी चाहने वालों, खासकर महिलाओं के लिए एक खतरनाक माहौल बना दिया है. ऐसे में घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने 'सेक्स के बदले नौकरी' जैसी कुप्रथा को अपराध घोषित करने की मांग की है.

जब कानून है तो ऐसा शोषण क्यों?

घाना में अन्य देशों की तरह पहले से ही लेबर एक्ट और आपराधिक कानूनों के तहत महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक है. इसके बावजूद देश में बड़े पैमाने पर आए दिन सेक्स फॉर जॉब जैसे मामले सामने आते रहते हैं. हाल ही में मजदूर दिवस के मौके पर घाना में आयोजित एक टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा ने भर्ती प्रक्रिया में जारी लैंगिक असमानता पर सवाल पूछा तो राष्ट्रपति महामा ने अपनी सरकार की गलती स्वीकार करते हुए कहा कि देश में फिलहाल ऐसी कुप्रथा को रोकने के लिए पर्याप्त नियम-कानून और नीतियां नहीं हैं.

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इस गलत पृवत्ति पर रोक लगाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सेक्स के बदले नौकरी की प्रथा शोषण का खतरनाक रूप है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. मुझे लगता है कि इसे दंडनीय बनाने के लिए कानून पास होना चाहिए. कई बार नौकरी देना वाला नियोक्ता पुरुष होता है, तब वो नौकरी देने से पहले रोमांटिक संबंध की मांग करता है. यह अस्वीकार्य है. इसे बंद होना चाहिए.'

माना जा रहा है कि राष्ट्रपति के कड़े रुख के बाद अब इस कथित कास्टिंग काउंच के मामलों पर रोक लगेगी.

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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