DNA: इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अब दुनिया में होने जा रहा 'विश्व युद्ध', किस पाले में होगा कौन सा देश?

DNA World War Against Islamic Terrorism: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले के तीन दिन बाद, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है, कि अब इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होकर लड़ना होगा. जिस ट्रंप पर पिछले कुछ समय से आतंकवादियों का साथ देने का आरोप लग रहा है. उन्होंने आज इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र भी किया है और दुनिया के सभी देशों से इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का आह्वान भी किया है.

ये संकट कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश इस्लामिक आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहा है. शब्दों के चयन को समझिए, ट्रंप ने ये नहीं कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना है, हिंसा के खिलाफ एकजुट होना है. उन्होंने सीधे-सीधे कहा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना है. अगर इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित देश इसके खिलाफ एकजुट हुए. इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध हुआ तो क्या होगा, उसे समझिए.

इस्लामिक आतंक के खिलाफ कैसा होगा विश्व युद्ध

इस्लामिक आतंक के खिलाफ होने वाले इस युद्ध में दुनिया तीन ध्रुव में बंटी होगी. एक तरफ वो देश होंगे जो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ होंगे. दूसरी तरफ वो देश होंगे जो इस्लामिक आतंकवाद के साथ होंगे. और कुछ देश ऐसे भी होंगे तो इस युद्ध को बाहर से देख रहे होंगे. इस्लामिक आतंक के खिलाफ इस वैचारिक विभाजन की पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे. लेकिन पहले बात इस्लामिक आतंक पर राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे ताजा प्रहार की.

ट्रंप ने कुछ मुस्लिम देशों फलस्तीनी ऑथरिटी के पासपोर्ट धारकों, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, सिएरा लियोन, दक्षिण सूडान और लाओस के नागरिकों के अमेरिका आने पर बैन लगा दिया है. ये बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन देशों के नागरिकों को ट्रंप अमेरिकी संस्कृति, सरकार, संस्थानों और सिद्धांतों के लिए खतरा मानते हैं. जिन देशों के नागरिकों को बैन किया गया है वो मुस्लिम बहुल हैं.

ट्रंप ने जिस इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र किया है उसे विस्तार दिया है ट्रंप की करीबी और अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने. उन्होंने कहा है कि इस्लामिक आतंकवादी पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना चाहते हैं. ये पूरे विश्व की स्वतंत्रता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं.

इस्लामिक आतंकवाद प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सच

कुछ कथित प्रोग्रेसिव और लिबरल इसे इस्लामोफोबिया बता सकते हैं. अपनी तर्कशक्ति को तिलांजलि दे चुके ये कथित उदारवादी ये आरोप लगा सकते हैं इस्लामिक आतंकवाद शब्द इस्लाम का अपमान है. आज ऐसे लोगों की बंद आंख और बंद सोच को खोलना भी जरूरी है. इन्हें समझाना चाहिए कि इस्लामिक आतंकवाद प्रोपेगेंडा नहीं सच है. इन कथित लिबरल्स को आज जानना चाहिए कि चंद घंटे पहले जर्मनी के मैगडेबर्ग क्रिसमस मार्केट में हमले की आतंकी साजिश को नाकाम किया गया. इस हमले की साजिश इस्लामिक कट्टरपंथियों ने रची थी.

पोलैंड में लुब्लिन क्रिसमस मार्केट पर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया. पता है इस आतंकी हमले की साजिश किसने रची थी. उसी ISIS ने जो इस्लामिक आतंकी संगठन है. 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की धर्म पूछकर हत्या की गई थी. इस हमले के पीछे भी इस्लामिक आतंकी थे.

7 अक्टूबर 2023 को इजरायल के नागरिकों पर बर्बर हमला हुआ. 1200 लोग मारे गए. ये हमला किया था हमास ने, वही हमास जो आज इस्लामिक आतंकवाद का सबसे क्रूर चेहरा है. 22 मार्च 2024 को रूस में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर हमला हुआ. इसमें 145 लोग मारे गए थे. इस आतंकी हमले के पीछे भी इस्लामिक आतंकी थे. इस बार इसका नाम ISIS-K था.

85 प्रतिशत आतंकी घटनाओं के पीछे इस्लामिक आतंकी संगठन

दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, बर्बर-मानवता विरोधी आतंकी हमले के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी ही रहे हैं. Global Terrorism Index की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो साल में दुनिया में करीब 7 हजार आतंकी हमले हुए हैं. इनमें 16 हजार लोगों की जान गई है. समय के दायरे को थोड़ा बढ़ाएं तो पिछले 10 साल में दुनिया में 40 हजार से ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई हैं.

इन आतंकी घटनाओं में ढाई लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है. 85 प्रतिशत आतंकी घटनाओं के पीछे इस्लामिक आतंकी संगठन है. पिछले दस साल के दौरान 100 में से 85 आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन वही हैं. जिनके DNA में शरिया और इस्लाम है.इसलिए अब दुनिया में इस्लामिक आतंक के खिलाफ एकजुटता और निर्णायक युद्ध की बात हो रही है.

मित्रो मशहूर जर्मन चिंतक और नाजी विरोधी नेता मार्टिन निमोलर की एक चर्चित कविता है.

पहले वे कम्युनिस्टों के लिए आए

और मैं कुछ नहीं बोला

क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था

फिर ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए

और मैं कुछ नहीं बोला

क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था

फिर वे यहूदियों के लिए आए

और मैं कुछ नहीं बोला

क्योंकि मैं यहूदी नहीं था

फिर वे मेरे लिए आए

लेकिन तब तक कोई नहीं बचा था

जो मेरे लिए बोलता.

अपने मजहब को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की विचारधारा

अपना हित देखकर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ निंदा, बैन जैसा शाब्दिक दिखावा करने वाले अमेरिका को भी समझ आ गया है कि संकट सिर के ऊपर तक पहुंच गया है. अब इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई नहीं हुई तो कोई नहीं बचेगा. इसलिए ट्रंप इस्लामिक आतंक के खिलाफ एकजुटता की अपील कर रहे हैं. अब सवाल ये कि अगर इस्लामिक आतंक के खिलाफ विश्वयुद्ध शुरू हुआ तो कौन किस तरफ रहेगा.

ये सवाल बड़ा है क्योंकि अब तक जो दो विश्वयुद्ध हुए हैं उनमें दोनों तरफ महाशक्तियों का समूह रहा है. लेकिन तीसरे विश्वयुद्ध में महाशक्तियों की लड़ाई नहीं होगी. इस महायुद्ध में एक तरफ वो देश होंगे जो मानवता, भाईचारा और शांति को बचाने की सोच रखते हैं. दूसरी तरफ वो देश होंगे जो घनघोर मजहबी नफरत से भरे हैं.

ये वो देश हैं जिनकी विचारधारा ही विद्वेष है, जो अपने मजहब को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाहते हैं. इसलिए तीसरा विश्वयुद्ध इस धार्मिक विद्वेष और आतंक के खिलाफ होगा. सवाल ये है कि मानवता के पक्ष में लड़े जानेवाले युद्ध में कौन किस तरफ होगा.

कौन देश किस पाले में खड़ा होगा?

अमेरिका, इजरायल, ब्रिटेन, फांस समेत दूसरे यूरोपीय देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया जैसे देश अमेरिका के साथ हो सकते हैं. सऊदी अरब के नेतृत्व वाला 43 देशों का जो इस्लामिक एंटी टेरर गठबंधन है वो भी ट्रंप के साथ खड़ा हो सकता है.

संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, जॉर्डन जैसे देश भी इस लड़ाई में ट्रंप के साथ आ सकते हैं. भारत हमेशा से आतंक के खिलाफ रहा है, इसलिए भारत को पक्ष चुनने में संशय नहीं होगा.

इस महायुद्ध में कौन-कौन से देश मजहब के नाम पर इस्लामिक आतंक के समर्थन में खड़े हो सकते हैं आज आपको ये भी जानना चाहिए. इसमें सबसे पहला नाम ईरान का होगा. हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे इस्लामिक आतंकी संगठनों का वैचारिक, आर्थिक संरक्षक ईरान ही है. इसलिए ईरान इस्लामिक आतंकियों के समर्थन में खड़ा हो सकता है.

पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा निर्यातक

इस्लामिक आतंकियों के समर्थन में आतंक का सबसे बड़ा निर्यातक देश पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान ही दुनिया को लहूलुहान करनेवाले इस्लामिक आतंक का उद्गम स्थल है.

इस्लामिक आतंक के समर्थक गठबंधन में कतर भी शामिल होगा. ये अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कट्टरपंथी संगठनों के नेता कतर में रहते हैं. कतर भी इस्लामिक आतंकियों का संरक्षक है.

तुर्किये वैसे तो NATO में शामिल है. लेकिन इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनने की चाह में एर्दोगान इस्लामिक आतंकियों के पक्ष में खड़े नज़र आ सकते हैं. सीरिया, यमन, आफगानिस्तान जैसे देश इस्लामिक आतंकियों के समर्थन में खड़े हो सकते हैं.

ये देश जंग में रह सकते हैं तटस्थ

उन देशों के बारे में भी जानते हैं जो इस लड़ाई से दूर रह सकते हैं यानी तटस्थ रह सकते हैं. इन देशों में रूस शामिल हो सकता है. इस्लामिक आतंक से रूस भी पीड़ित है. लेकिन सवाल ये है कि क्या पुतिन ट्रंप के गठबंधन में शामिल होंगे.

चीन भी इस्लामिक आतंक के खिलाफ लड़ाई में तटस्थ रह सकता है. क्योंकि जो देश इस्लामिक आतंक की जन्मभूमि हैं, चीन उनका करीबी है. व्यापारिक फायदे के लिए चीन इस्लामिक आतंकी को पोषित करने वाले देशों के साथ खड़ा दिखता है.

दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया भी इस्लामिक आतंक के खिलाफ़ लड़ाई में तटस्थ रह सकता है. मलेशिया, अल्जीरिया जैसे देश भी इस लड़ाई में तटस्थ रह सकते हैं.

हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता समर शेष में लिखा है कि

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध

जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध

ट्रंप की नीयत पर दुनिया को शक क्यों?

मानवता विरोधी इस्लामिक आतंक के खिलाफ मौन रहने वालों और तटस्थता का पक्ष चुनने वालों का अपराध इतिहास तय करेगा. लेकिन जिन ट्रंप ने इस्लामिक आतंक के खिलाफ विश्वव्यापी एकजुटता की अपील की है उनकी नियत पर भी शक है. इस शक की जायज वजह है.

ट्रंप के साथ अहमद अल सारा कुछ दिनों पहले नजर आया था. ये इस्लामिक आतंकवाद का प्रेसिडेंट है. फिलहाल ये सीरिया का राष्ट्रपति है. इस आतंकी के सिर पर कभी अमेरिका ने करोड़ों डॉलर का इनाम घोषित किया था. लेकिन ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद के इस प्रेसिडेंट के लिए व्हाइट हाउस में कालीन बिछाते हैं. क्या ट्रंप ऐसे लड़ेंगे इस्लामिक आतंकवाद से?

ट्रंप के साथ पाकिस्तान की आतंकी फौज के मुखिया आसिम मुनीर की तस्वीर दुनिया ने देखी है. मुनीर उस पाकिस्तान का अघोषित प्रमुख है जो पूरी दुनिया के आतंकियों की जन्नत है. मुनीर को आप इस्लामिक आतंकवाद का जनरल भी कह सकते हैं..लेकिन ट्रंप इसे व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, सम्मान देते हैं. सवाल फिर वही है क्या ट्रंप ऐसे लड़ेंगे इस्लामिक आतंकवाद से?

तटस्थता अत्याचारियों की करती है मदद

कतर ने ट्रंप को 3 हजार 400 करोड़ का एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया था. ये वही कतर है जहां इस्लामिक आतंकियों के हर संगठन का ऑफिस है. यानी कतर इस्लामिक आतंकवादियों का हेडक्वार्टर है. सोचिए ऐसे देश के साथ दोस्ती कर ट्रंप इस्लामिक आतंकियों का खात्मा कैसे करेंगे. इसलिए सवाल ट्रंप की नियत पर भी उठ रहे हैं.



मित्रों नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलि वीजेल ने कहा है कि हमेशा पक्ष लें. तटस्थता अत्याचारियों की मदद करती है, पीड़ित की नहीं. चुप्पी यातना देने वाले को प्रोत्साहित करती है, यातना सहने वाले को नहीं.

भारत रहा है सबसे बड़ा भुक्तभोगी

समझिए इस्लामिक आतंक के खिलाफ इस निर्णायक जंग में सबको पक्ष चुनना पड़ेगा. भारत और इजरायल का पक्ष एकदम साफ है. जब अमेरिका अपने आर्थिक लाभ के लिए इस्लामिक आतंकियों के खिलाफ सिर्फ शाब्दिक प्रहार करता था तभी से भारत कहता रहा है कि आतंकवाद दुनिया के लिए, मानवता के लिए खतरा है. बेशक हमने इस्लामिक आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया

लेकिन आतंकवाद से हमारा मतलब साफ रहा है इस्लामिक आतकंवाद क्योंकि भारत ने इस्लामिक आतंकवाद का सबसे हिंसक हमला झेला है. इसलिए आज हम यही कहेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप को सिर्फ अपील नहीं करनी चाहिए इस्लामिक आतंक के खात्मे के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए. इस अपील पर अमल भी करना चाहिए और इस्लामिक आतंक के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत इसके उद्गम स्थल पाकिस्तान पर प्रहार से ही होना चाहिए.