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सीमा पर शांति से लेकर रिश्तों में सुधार तक... NSA डोभाल और चीन के उपराष्ट्रपति की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

मंगलवार (25 अगस्त) को एनएसए अजित डोभाल ने चीन के उप राष्ट्रपति हाग झेन से मुलाकात की. यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है, जब ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं. हालांकि, इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जिनपिंग के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आने की संभावना है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 25, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:02 PM IST
सीमा पर शांति से लेकर रिश्तों में सुधार तक... NSA डोभाल और चीन के उपराष्ट्रपति की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
Image Credit: चीन के विदेश मंत्री के निमंत्रण पर एनएसए डोभाल पहुंचे बीजिंग. (फोटो- आईएएनएस)

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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