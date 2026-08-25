/सीमा पर शांति से लेकर रिश्तों में सुधार तक... NSA डोभाल और चीन के उपराष्ट्रपति की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने मंगलवार (25 अगस्त) को चीन के उप राष्ट्रपति हाग झेन से मुलाकात की. इस मुलाकात को कई मायनों में खास माना जा रहा है. दोनों की ये मुलाकात SR Talks से पहले हुई है. इस दौरान दोनों दिग्गजों ने सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता को मजबूत करने के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के तरीकों पर भी चर्चा की.
दरअसल, भारत के विशेष प्रतिनिधि (SR) NSA डोभाल भारत-चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर बीजिंग की यात्रा पर गए हैं. बता दें कि एनएसए अजित डोभाल की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है, जब सीमा पर हाल में ही कथित तौर पर तनाव की स्थिति बन गई थी. इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आने वाले हैं.
विशेष प्रतिनिधियों (SR) की बातचीत आज होने वाली है. इससे पहले एनएसए अजित डोभाल ने चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की. दोनों ने राजनीतिक और बहुपक्षीय क्षेत्रों में संबंधों को बेहतर बनाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया. बता दें कि डोभाल वांग यी के साथ सीमा विवाद पर भारत-चीन स्पेशल रिप्रेजेंटेचिव बातचीत में हिस्सा लेंगे. एसआर की बातचीत की प्रक्रिया साल 2003 में भारत-चीन सीमा के 3400 किलोमीटर लंबे सीमा विवाद को पूरी तरीके से सुलझाने के लिए शुरू की गई थी.
On 25 August, NSA and Special Representative on the India-China Boundary Question, Shri Ajit Doval called on H.E. Han Zheng, Vice President of the People's Republic of China. Prior to the 25th Round of the SR Talks today, NSA and VP Han discussed ways to strengthen peace &… pic.twitter.com/Mm34aOiAp6
— India in China (@EOIBeijing) August 25, 2026
डोभाल की यात्रा को लेकर इससे पहले सोमवार (24 अगस्त) को चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि भारत और चीन दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति की भावना के अनुरूप सीमा के मुद्दे पर अहम बातचीत जारी रखेंगे. भारत और चीन के सीमा विवाद के मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता का मुख्य जरिया है.
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान की ओर से सोमवार को बीजिंग में नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बैठक से जुड़े एक सवाल का भी जवाब दिया गया. उन्होंने कहा कि इस बैठक में दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति की भावना के अनुसार, सीमा मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की जाएगी. वहीं, सीमावर्ती इलाके में शांति स्थापित करने के लिए आपसी सहमति की भावना के साथ काम करेंगे.
बता दें कि भारत इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे. पिछले 7 साल में यह उनकी पहली नई दिल्ली की यात्रा होगी. पिछले साल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन की यात्रा की थी. करीब 7 साल बाद पीएम मोदी बीजिंग पहुंचे थे. (इनपुट- आईएएनएस)