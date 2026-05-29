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Hindi Newsदुनियाअब घर में घुसकर मारता है नया भारत! मॉस्को मंच से NSA डोभाल ने पाकिस्तान को याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर

अब घर में घुसकर मारता है नया भारत! मॉस्को मंच से NSA डोभाल ने पाकिस्तान को याद दिलाया 'ऑपरेशन सिंदूर'

NSA Ajit Doval: मॉस्को में एनएसए अजीत डोभाल ने वैश्विक मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं होगा. उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र कर पाकिस्तान को घेरा और सेना के 'ऑपरेशन सिंदूर' की याद दिलाई, जिसमें 100 से अधिक आतंकी ढेर हुए थे. डोभाल ने सुरक्षित विश्व के लिए बहुध्रुवीय व्यवस्था और 'ग्लोबल साउथ' की समान भागीदारी पर जोर दिया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 29, 2026, 10:35 AM IST
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Ajit Doval
Ajit Doval

Moscow Security Forum: आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई भी देश दोहरा मापदंड (Double Standard) नहीं अपना सकता. अब वक्त आ गया है कि दुनिया के जिम्मेदार देश यह तय करें कि वे आतंकवादियों के साथ हैं या उनके प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के पक्ष में. यह कड़ा संदेश भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मंच में दिया. सुरक्षा मामलों के उच्च पदस्थ अधिकारियों की 14वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक को संबोधित करते हुए डोभाल ने वैश्विक मंच से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुई टारगेट किलिंग का मुद्दा बेहद आक्रामक ढंग से उठाया.

धर्म देखकर की गई 26 नागरिकों की हत्या: डोभाल

NSA अजीत डोभाल ने दुनिया के सामने भारत की बात रखते हुए 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले का विवरण दिया. उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से राज्य प्रायोजित (State-Sponsored) आतंकवाद का शिकार रहा है. अप्रैल 2025 में दुनिया ने देखा कि कैसे आतंकवादियों ने पीड़ितों को उनके धर्म के आधार पर अलग किया और उनके परिवारों के सामने ही 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या कर दी.

बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैबा (LeT) के प्रॉक्सी ग्रुप 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) ने ली थी. डोभाल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि इस हमले के योजनाकारों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना बेहद जरूरी है.

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'ऑपरेशन सिंदूर' और पाकिस्तान को दिया करारा जवाब

भाषण के दौरान डोभाल ने साफ किया कि भारत अब केवल सहने वाला देश नहीं है, बल्कि आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारना जानता है. पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा की गई सख्त सैन्य कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई 2025 को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था. इस बड़े सैन्य अभियान का उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) में फैले आतंकी ढांचे को नेस्तनाबूद करना था. भारतीय सेना ने लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 प्रमुख ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और 100 से अधिक आतंकवादियों को ढेर कर दिया. इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने जब सीमा पर ड्रोन और गोलाबारी से हमला किया, तो भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक सेना के रडार और सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद 10 मई को पाकिस्तान युद्धविराम की भीख मांगने पर मजबूर हुआ.

ये भी पढ़ें: पूरी दुनिया एक तरफ, भारत का प्यार एक तरफ! इजरायली PM नेतन्याहू ने बताई अपने दिल की बात

अब चंद हाथों में नहीं रहेगी दुनिया की कमान: डोभाल

बदलते भू-राजनीतिक (Geopolitical) परिदृश्य और आर्थिक अनिश्चितताओं पर बात करते हुए एनएसए डोभाल ने कहा कि अब दुनिया बदल चुकी है और सत्ता कुछ ही देशों के हाथों में केंद्रित नहीं रह सकती. उन्होंने ग्लोबल साउथ (Global South) की बढ़ती ताकत की वकालत करते हुए कहा कि आज एक बहुध्रुवीय (Multipolar) दुनिया उभर रही है. विकासशील देश अपनी आर्थिक क्षमता, सैन्य शक्ति और जनसांख्यिकीय लाभ (Demographic Dividend) को मजबूत कर रहे हैं. एक सुरक्षित और स्थिर विश्व के लिए वैश्विक व्यवस्था में सभी देशों की समान भागीदारी होना अनिवार्य है. बता दें कि 26 से 29 मई तक मॉस्को में चलने वाले इस अंतरराष्ट्रीय मंच में दुनिया भर के 140 से अधिक देशों के सुरक्षा परिषदों के सचिवों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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