'मैं आपका इंतजार कर रहा हूं...' खालिस्तानी आतंकवादी ने NSA अजीत डोभाल को धमकी

Ajit Doval Threatened: खालिस्तानी आतंकवादी इंद्रजीत सिंह गोसल को कनाडा में गिरफ्तारी के एक हफ्ते के भीतर ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है. जेल से बाहर आते ही उसने और उसके करीबी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को धमकियां दीं. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, गोसल को ओंटारियो सेंट्रल ईस्ट सुधार केंद्र से बाहर निकलते हुए देखा गया. जेल के बाहर उसने घोषणा की कि वह अब रिहा है और तथाकथित खालिस्तान के लिए पन्नू के आंदोलन में उसका समर्थन करेगा.

मैं आपका इंतजार कर रहा हूं: गोसल

गोसल ने वीडियो में कहा कि भारत, मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू का समर्थन करने, 23 नवंबर 2025 को खालिस्तान जनमत संग्रह कराने के लिए आया हूं. दिल्ली बनेगा खालिस्तान. पन्नू की धमकियां भारत के एनएसए को लक्षित थीं: अजीत डोभाल, आप कनाडा, अमेरिका या किसी यूरोपीय देश में क्यों नहीं आते और गिरफ्तारी या प्रत्यर्पण की कोशिश करते हैं. डोभाल, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं.

बता दें, प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस संगठन के प्रमुख पन्नू पर हाल ही में भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का आरोप लगाया गया था जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में झंडा फहराने से रोकने वाले को 11 करोड़ रुपये का इनाम देने की पेशकश की थी. पन्नू का दाहिना हाथ गोसल 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद एसएफजे का कनाडा आयोजक बन गया था. वह 19 सितंबर को ओंटारियो में एक ट्रैफिक स्टॉप पर गिरफ्तार किए गए 3 खालिस्तानी अलगाववादियों में से एक था जिसे न्यूयॉर्क से जगदीप सिंह और टोरंटो से अरमान सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था. तीनों पर अपराध का आरोप लगाया गया और सोमवार को ओशावा में ओंटारियो न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. कनाडाई पुलिस ने एक बयान में बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में लापरवाही से हथियार का इस्तेमाल, खतरनाक उद्देश्य के लिए हथियार रखना और छुपाकर हथियार ले जाना आदि शामिल हैं. पुलिस ने कहा था कि ये गिरफ्तारियां चल रही जांच का हिस्सा थीं तथा औपचारिक आरोप तय होने के बाद उन्हें जेल की सजा हो सकती है. हालांकि, गोसल को कल जमानत दे दी गई.

गोसल कई बार हो चुका है गिरफ्तार

बता दें, यह पहली बार नहीं है जब उन्हें कनाडा में गिरफ्तार किया गया हो न ही पहली बार उनकी रिहाई इतनी जल्दी हुई हो. पिछले साल नवंबर में ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में हुए एक हिंसक विवाद के बाद पील क्षेत्रीय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और तुरंत जमानत दे दी गई थी. खालिस्तानी अलगाववादियों के प्रति ओटावा के उदारवादी रवैये को लेकर भारत-कनाडा संबंधों में पहले भी खटास आ चुकी है. अब ये रिश्ते एक नया रूप ले रहे हैं और ताजा गिरफ्तारियां कनाडा की नई सरकार के सकारात्मक रुख का संकेत दे रही हैं. हालांकि, इन मामलों में शीघ्र जमानत दिए जाने से गिरफ्तारियों के पीछे की मंशा पर संदेह पैदा होता है.