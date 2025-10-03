Advertisement
trendingNow12946868
Hindi Newsदुनिया

डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के विरोध में न्यूड प्रोटेस्ट का ऐलान... कहां और कैसे? फटाफट जानिए सबकुछ

Portland Nude Protest: पोर्टलैंड के निवासियों ने अपने अनोखे अंदाज में अमेरिका के नेशनल गार्ड्स की तैनाती का विरोध करने का ऐलान किया है. पोर्टलैंड सिटी का सैन्यीकरण करने के फैसले के जवाब में न्यूड साइकिल सवारों के एक समूह ने ट्रंप की मिट्टी पलीद करने की घोषणा की है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 03, 2025, 11:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के विरोध में न्यूड प्रोटेस्ट का ऐलान... कहां और कैसे? फटाफट जानिए सबकुछ

Naked cyclists protest against Donald Trump: पोर्टलैंड के निवासियों ने अपने अनोखे अंदाज में अमेरिका के नेशनल गार्ड्स की तैनाती का विरोध करने का ऐलान किया है. पोर्टलैंड सिटी का सैन्यीकरण करने के फैसले के जवाब में न्यूड साइकिल सवारों के एक समूह ने ट्रंप की मिट्टी पलीद करने की घोषणा की है. पोर्टलैंड के वर्ल्ड नेकेड बाइक राइड संगठन ने अपने बयान में कहा, 'ट्रंप प्रशासन द्वारा नेशनल गार्ड्स की तैनाती के विरोध में एक इमरजेंसी प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा.

न्यूड राइडर ग्रुप के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा गया है, 'हमारे शहर के सैन्यीकरण के जवाब में इमरजेंसी वर्ल्ड नेकेड बाइक राइड का आयोजन किया जा रहा है. ऐसी कई योजनाओं पर काम चल रहा है'. हालांकि इस समूह ने अभी तक विरोध प्रदर्शनों की तारीख तय नहीं की है. पोर्टलैंड में चमकीले रंग के शरीर वाले न्यूड साइकिल सवार सड़कों पर दिख जाना कोई नई बात नहीं है.

ये भी पढ़ें- ... एंग्री पुतिन का 'वो' बयान, सुनकर सहम गया चीन का 'चचेरा भाई' पाकिस्तान! 

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूड प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं

पोर्टलैंड में पब्लिक न्यूडिटी को विरोध का एक वैध रूप माना जाता है. न्यूड साइकिल सवार पहले भी जीवाश्म ईंधन कंपनियों और बॉडी पॉजिटिविटी जैसे विभिन्न मुद्दों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन इस बार इनके प्रदर्शन ने राजनीतिक रंग ले लिया है. न्यूड साइकिल सवारों के विरोध प्रदर्शनों का आयोजन पहले पोर्टलैंड वर्ल्ड नेकेड बाइक राइड द्वारा किया जा चुका है. लेकिन जिस समूह ने ट्रंप के विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, उसका इससे संबंध नहीं है.

ये भी पढ़ें- गाजा में सीजफायर के लिए इजरायल तैयार, ट्रंप और नेतन्याहू ने हमास को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम; कहा- नहीं माने तो ...

न्यूड साइकिलिंग आम बात

वर्ल्ड नेकेड बाइक राइड पोर्टलैंड ने हाल के कुछ सालों में कई विरोध प्रदर्शनों की मेजबानी की है. इसने ईंधन भंडारण कंपनी जेनिथ एनर्जी के खिलाफ न्यूड राइड का सफल आयोजन किया. इस बार संगठन ने 200 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करने के ट्रंप के फैसले की आलोचना करने के लिए सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है.

ट्रंप के निशाने पर पोर्टलैंड

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि पोर्टलैंड एक कभी न खत्म होने वाली आपदा है. ट्रंप के दबाव के बावजूद कई स्थानीय नेताओं ने पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के फैसले को अनावश्यक बताया है. वहीं डेमोक्रेटिक गवर्नर टीना कोटेक ने कहा, कोई विद्रोह नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा को यहां पर कोई खतरा नहीं है इसलिए हमारे प्यारे शहर में सैन्य टुकड़ियों की जरूरत नहीं है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
Punjab
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
jammu kashmir news
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
operation sindoor
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
PoK protests
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
;