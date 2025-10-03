डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के विरोध में न्यूड प्रोटेस्ट का ऐलान... कहां और कैसे? फटाफट जानिए सबकुछ

Naked cyclists protest against Donald Trump: पोर्टलैंड के निवासियों ने अपने अनोखे अंदाज में अमेरिका के नेशनल गार्ड्स की तैनाती का विरोध करने का ऐलान किया है. पोर्टलैंड सिटी का सैन्यीकरण करने के फैसले के जवाब में न्यूड साइकिल सवारों के एक समूह ने ट्रंप की मिट्टी पलीद करने की घोषणा की है. पोर्टलैंड के वर्ल्ड नेकेड बाइक राइड संगठन ने अपने बयान में कहा, 'ट्रंप प्रशासन द्वारा नेशनल गार्ड्स की तैनाती के विरोध में एक इमरजेंसी प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा.

न्यूड राइडर ग्रुप के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा गया है, 'हमारे शहर के सैन्यीकरण के जवाब में इमरजेंसी वर्ल्ड नेकेड बाइक राइड का आयोजन किया जा रहा है. ऐसी कई योजनाओं पर काम चल रहा है'. हालांकि इस समूह ने अभी तक विरोध प्रदर्शनों की तारीख तय नहीं की है. पोर्टलैंड में चमकीले रंग के शरीर वाले न्यूड साइकिल सवार सड़कों पर दिख जाना कोई नई बात नहीं है.

न्यूड प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं

पोर्टलैंड में पब्लिक न्यूडिटी को विरोध का एक वैध रूप माना जाता है. न्यूड साइकिल सवार पहले भी जीवाश्म ईंधन कंपनियों और बॉडी पॉजिटिविटी जैसे विभिन्न मुद्दों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन इस बार इनके प्रदर्शन ने राजनीतिक रंग ले लिया है. न्यूड साइकिल सवारों के विरोध प्रदर्शनों का आयोजन पहले पोर्टलैंड वर्ल्ड नेकेड बाइक राइड द्वारा किया जा चुका है. लेकिन जिस समूह ने ट्रंप के विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, उसका इससे संबंध नहीं है.

न्यूड साइकिलिंग आम बात

वर्ल्ड नेकेड बाइक राइड पोर्टलैंड ने हाल के कुछ सालों में कई विरोध प्रदर्शनों की मेजबानी की है. इसने ईंधन भंडारण कंपनी जेनिथ एनर्जी के खिलाफ न्यूड राइड का सफल आयोजन किया. इस बार संगठन ने 200 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करने के ट्रंप के फैसले की आलोचना करने के लिए सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है.

ट्रंप के निशाने पर पोर्टलैंड

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि पोर्टलैंड एक कभी न खत्म होने वाली आपदा है. ट्रंप के दबाव के बावजूद कई स्थानीय नेताओं ने पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के फैसले को अनावश्यक बताया है. वहीं डेमोक्रेटिक गवर्नर टीना कोटेक ने कहा, कोई विद्रोह नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा को यहां पर कोई खतरा नहीं है इसलिए हमारे प्यारे शहर में सैन्य टुकड़ियों की जरूरत नहीं है.