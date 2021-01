सिडनी: ऑस्‍ट्रेलिया में डार्विन (Darwin) के पास कथित तौर पर एक भगोड़ा व्‍यक्ति नग्‍नावस्‍था (Naked condition) में मिला है. ये व्‍यक्ति ऑस्ट्रेलियाई मगरमच्छों (Crocodile) से भरे जलाशय के ऊपर पेड़ की टहनी पर बैठा था. 2 मछुआरे (fishermen) इस व्‍यक्ति को बचाकर डार्विन तक लाए. कहा जा रहा है कि इस आदमी ने जमानत के नियमों का उल्‍लंघन किया है.

मछुआरे कैम फॉस्ट ने बुधवार को बताया कि वह और उसके साथी मछुआरे केव जॉइनर ने 40 साल के ल्यूक वोस्करेन्स्की को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना था. ये दोनों उस समय उत्तरी शहर डार्विन के बाहरी इलाके मैंग्रोव में जाल फैला रहे थे.

घोंघे खाकर रहा जिंदा

फॉस्ट ने बताया कि वोस्करेन्स्की के शरीर पर कीचड़ लगी थी और उसे कई कीड़ों ने काट दिया था. इस भगोड़े आदमी ने उन्‍हें बताया कि वह 4 दिन से घोंघे खाकर जी रहा था. आदमी के न्‍यूड होने को लेकर फॉस्‍ट ने कहा, ' हमें इससे कोई मतलब नहीं था. उसने पेड़ में एक घोंसला बनाया हुआ था और वह पानी से केवल एक मीटर ऊपर था. पानी में ढेरों मगरमच्छ थे इसलिए उसने जीवित रहने के लिए अच्छा तरीका अपनाया था.'

ये भी पढ़ें: 81 की लेडी ने 35 साल के युवक से रचाई शादी, अब इस वजह से हैं परेशान

जॉइनर ने बताया, 'पहले वह उसके दोस्‍त अपनी छोटी एल्युमीनियम की नाव पर वोस्करेन्स्की को ले जाने में संकोच कर रहे थे. ले‍किन फिर हमने देखा कि उसकी हालत बहुत खराब थी, उसने पानी नहीं पिया था और वह बहुत कमजोर था. तब हमने उसे नाव में ही ले जाना बेहतर समझा.'

फॉस्ट ने कहा कि वह केवल अंडरवियर पर रहे और वोस्करेन्स्की को अपने शॉर्ट्स और एक बीयर दी. इसके बाद तीनों डार्विन वापस लौटने लगे.

Two fishermen have bizarrely stumbled across a naked fugitive in the Northern Territory, who had been hiding in a mangrove tree over croc-infested waters.

The wanted man said he'd been eating snails and was desperate for water.

The full story tonight at 6.00pm on #9News pic.twitter.com/8URzjwk3x3

— 9News Australia (@9NewsAUS) January 5, 2021